به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمدکاظم مدرسی با اشاره به مشکلات نانوایان در دریافت یارانه‌ها و مشوق‌های وعده‌داده‌شده از سوی دولت گفت: نانوایان در استان‌های مختلف به‌ویژه در استان یزد، به‌دلیل نرسیدن یارانه‌ها و مشوق‌های مصوب، تحت فشار اقتصادی قرار دارند. با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، اعلام شده که پرداخت‌ها از تهران انجام نشده و مسئولان استانی نیز اقدامی نکرده‌اند. در نتیجه، هر دستگاهی مسئولیت را به دیگری واگذار می‌کند و این بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه این مشکل تنها به یزد محدود نیست و در استان‌هایی مانند اصفهان و کرمان نیز وجود دارد، افزود: متأسفانه با وجود مصوبه دولت و تعیین اعتبار ویژه برای حمایت از نانوایان، هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته است. اگر قرار است رئیس‌جمهور اختیاراتی در حد ریاست‌جمهوری به استانداران بدهند، باید امکانات و پشتوانه مالی لازم نیز در اختیار آنان قرار گیرد. صرفاً دادن عنوان "رئیس‌جمهور کوچک" برای استان‌ها بدون ابزار اجرایی و بودجه کافی، مشکلی را حل نمی‌کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف نظارت پس از آزادسازی قیمت آرد اشاره کرد و گفت: بعد از آزادسازی، هیچ اراده جدی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد. در برخی مناطق، قیمت نان دو برابر و حتی بیشتر شده و هیچ نظارت مؤثری بر روند بازار دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، هم نانوایان و هم مردم دچار سردرگمی شده‌اند.

آیت الله مدرسی با تأکید بر ضرورت نظارت قوی‌تر دستگاه‌های مسئول اظهار داشت: باید تصمیمات قاطع‌تری برای حمایت از اقشار ضعیف، به‌ویژه حقوق‌بگیران اتخاذ شود. متأسفانه در حال حاضر بازرسی‌ها ضعیف است و جدیتی برای برخورد با متخلفان وجود ندارد. ابزارهای نظارتی هم کارآمد نیست؛ به‌گونه‌ای که نه می‌توان سهمیه نانوای متخلف را قطع کرد، نه سوخت او را، و نه برخورد قضائی مؤثری صورت می‌گیرد. این وضعیت باعث شده فشار مضاعفی بر مردم و نانوایان تحمیل شود.