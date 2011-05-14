سینماگران زن در جشنواره امسال حضوری پررنگ دارند

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از خبرگزاری فرانسه حضور پر شمار این تعداد فیلمساز زن احتمال اهدای جوایز اصلی جشنواره از جمله نخل طلایی یا دوربین طلایی به کارگردانان زن را افزایش داده است.

روز جمعه نخستین فیلم از چهار فیلم بخش مسابقه به کارگردانی زنان در جشنواره کن به نمایش در آمد.فیلم " پلیس" به کارگردانی مای ون بازیگر و فیلمساز فرانسوی ، داستان یک گروه حفاظت از جان کودکان در پلیس فرانسه را روایت می کند و نگاهی به تلاطم های زندگی شخصی و خانوادگی اعضای این گروه می اندازد.

جولیا لی فیلمساز و روزنامه نگار استرالیایی دیگر سینماگر زنی است که امسال با فیلم "زیبای خفته" در بخش مسابقه جشنواره حاضر می‌شود. "زیبای خفته" داستانی زنانه و غمبار دارد و برخی از کسانی که فیلم را پیش از نمایش رسمی در کن دیده اند بازی امیلی براونینگ در نقش اصلی فیلم را ستوده اند.

جولیا لی درباره فیلم خود می گوید: آنچه همه تماشاگران فیلم را متعجب ساخته این است که " زیبای خفته" نخستین تجربه کارگردانی من به شمار می رود.اما معتقدم که هیچ فیلمساز مردی نمی توانست این فیلم را بسازد.مرد ها تنها می توانند روی این فیلم نقد بنویسند.

جین کمپیون فیلمساز نامدار و کهنه کار نیوزیلندی نیوزیلندی هم که مشاور کارگردان فیلم بوده ، هفده سال پس از دریافت جایزه نخل طلایی کن برای فیلم "پیانو" به عنوان نخستین فیلمساز زن برنده این جایزه ، از گسترش حوزه نفوذ فیلمسازان زن در جهان ابراز خرسندی می کند.

"باید درباره کوین حرف بزنیم" ساخته لین رمزی دیگر فیلمی است که در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در می آید.تیلدا سوئینتن بازیگر انگلیسی در این فیلم نقش مادری رابازی می کند که پسرش در مدرسه مرتکب قتل شده است.لین رمزی که در کن حاضر شده درباره فیلم گفت: "باید درباره کوین حرف بزنیم" اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته لایونل شریور که به مسئولین والدین در قبال خطا های فرزندانشان می پردازد.

برخی منتقدان سوئینتن را برای بازی در این فیلم از بخت های جدی دریافت جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره امسال ارزیابی کرده‌اند. نائومی کاواسه بانوی فیلمساز ژاپنی دیگر سینماگر مونثی است که با فیلم " هانه زو" در بخش مسابقه شرکت دارد.

