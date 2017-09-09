به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نائومی کاواسه فیلمساز مولف ژاپنی کار فیلمبرداری فیلم «ویژن» یا «خیال» با بازی ژولیت بینوش را آغاز کرد.
در این فیلم ماساتوشی ناگاسه بازیگر ژاپنی نیز بازی میکند. این فیلم حاصل همکاری یک کمپانی پاریسی و کمپانی کومی متعلق به خانم کاواسه کارگردان ژاپنی ۴۸ ساله است.
کار فیلمبرداری در این ماه شروع شده و دو هفته و نیم به طول میانجامد. پس از وقفهای ادامه فیلم در ماه نوامبر ساخته میشود.
در این فیلم بینوش در نقش یک مقالهنویس فرانسوی بازی میکند که از شهر نماران _که زادگاه کاواسه است_ دیدار میکند و خاطراتی را که زمانی با شخصیت ناگاسه داشته به یاد میآورد. او مردی کوهستانی است که با وجود موانع زبانی و فرهنگی به خوبی با وی ارتباط برقرار کرده بود.
در همین حال در جشنواره تورنتو نیز اعلام شد ژولیت بینوش و آندری بنجامین به گروه بازیگران فیلم کلر دنی با عنوان «زندگی سطح بالا» پیوستهاند.
رابرت پتینسون و میا گات نیز پیش از این به عنوان بازیگران این فیلم معرفی شده بودند. لارس آیدینر بازیگر «ابرهای سیلس ماریا» و آگانا بوژک بازیگر «رستگاری» و اوان میچل بازیگر «آخرین سلطنت» نیز از بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم نخستین فیلم بلند انگلیسی زبان کلر دنی است. او برای ساخت فیلمهایی چون «موضوع سفید» و «۳۵ پیک رام» شناخته میشود.
کار عکاسی رسمی این فیلم در کلن آلمان انجام میشود. این فیلم درباره مجرمانی است که میپذیرند در ازای ماموریتی خطرناک کمتر پشت میلههای زندان بمانند.
خانم کلر دِنی ۷۱ ساله هنرپیشه، کارگردان و فیلمنامهنویس اهل فرانسه است. «شکلات» (۱۹۸۸)، «مؤسسه زیبایی ونوس» (۱۹۹۹) و «ده دقیقه بزرگتر» (۲۰۰۲) از دیگر فیلمهای اوست.
بینوش برنده جایزه اسکار برای «بیمار انگلیسی» و نامزد اسکار برای «شکلات» پیش از این در فیلم «بگذار خورشید بدرخشد» دنی نیز بازی کرده بود که در جشنواره فیلم کن هم به نمایش درآمد.
