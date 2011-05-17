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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

رانندگان تاکسی ورامین برای پرداخت عوارض به بانکها مراجعه نکنند

رانندگان تاکسی ورامین برای پرداخت عوارض به بانکها مراجعه نکنند

ورامین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین گفت: رانندگان تاکسی شهر ورامین برای پرداخت عوارض نیاز نیست به بانکها مراجعه کنند.

یزدان خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: با همکاری بانک ملی شعبه مجتمع ادارات ورامین و اختصاص و اعطای دو دستگاه ATM مجهز به سیستم دریافت الکترونیکی، رانندگان تاکسی ورامین برای پرداخت عوارض به بانکها مراجعه نمی کنند.

وی اظهار داشت: از این پس رانندگان تاکسی و آژانس، عوارض سالیانه خود را بدون مراجعه به بانک و در ساختمان اداری سازمان تاکسیرانی پرداخت خواهند کرد.

این مسئول ادامه داد: با اجرای این طرح و در صورت استفاده رانندگان از این دستگاه برای آنان، رسید حسابداری و فیش بانکی کامپیوتری صادر خواهد شد.

وی با تقدیر از همکاری رئیس بانک ملی شعبه ادارات ورامین، تأکید کرد: این طرح باعث کاهش مصرف سوخت و اتلاف وقت رانندگان و کاهش بخشی از ترافیک شهری و بانکی خواهد شد.

کد مطلب 1314089

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