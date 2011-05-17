رانندگان تاکسی ورامین برای پرداخت عوارض به بانکها مراجعه نکنند

یزدان خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: با همکاری بانک ملی شعبه مجتمع ادارات ورامین و اختصاص و اعطای دو دستگاه ATM مجهز به سیستم دریافت الکترونیکی، رانندگان تاکسی ورامین برای پرداخت عوارض به بانکها مراجعه نمی کنند.

وی اظهار داشت: از این پس رانندگان تاکسی و آژانس، عوارض سالیانه خود را بدون مراجعه به بانک و در ساختمان اداری سازمان تاکسیرانی پرداخت خواهند کرد.

این مسئول ادامه داد: با اجرای این طرح و در صورت استفاده رانندگان از این دستگاه برای آنان، رسید حسابداری و فیش بانکی کامپیوتری صادر خواهد شد.

وی با تقدیر از همکاری رئیس بانک ملی شعبه ادارات ورامین، تأکید کرد: این طرح باعث کاهش مصرف سوخت و اتلاف وقت رانندگان و کاهش بخشی از ترافیک شهری و بانکی خواهد شد.