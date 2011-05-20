محرومیت بازیکنان کلیدی در بازی مقابل ملوان تنها نگرانی صبای قم است

ناصر بختیاری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم فوتبال صبای قم کاملا آماده این دیدار است، اظهار داشت: آخرین تمرین تیم عصر پنجشنبه برگزار شد و در مجموع تک تک بازیکنان تیم صبا شرایط خوبی برای این دیدار دارند.



وی با اشاره به اینکه تنها نگرانی کادر فنی تیم فوتبال صبای قم برای دیدار امروز برابر تیم ملوان بندر انزلی محرومیت بازیکنان کلیدی تیم است، تاکید کرد: با وجود حساسیت این بازی، نمی توانیم از حضور سه بازیکن اصلی خود یعنی هاشمی زاده، بیات و حاجی زاده استفاده کنیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: با توجه به اینکه مسابقه حساسی پیش رو نداریم باید با آرامش بازی کنیم، ضمن اینکه همه بازیکنان تیم صبای قم آماده‌اند تا یک بازی خوب به نمایش بگذارند ولی به غیر از سه بازیکنی اصلی خود که محروم هستند، سایر نفرات شرایط خوبی دارند.



وی با اشاره به برتری صبای قم در بازی رفت با تیم ملوان بندر انزلی عنوان کرد: از حساسیت های دیدار رفت که بگذریم، بازیکنان‌مان در مجموع خوب کار کردند و با اشتباهاتی که حریف در زمین خود داشت با یک گل موفق شدیم تا حریف را مغلوب کنیم.



بختیاری زاده در خصوص پیش‌بینی بازی مقابل تیم فوتبال ملوان بندر انزلی یاد آور شد: هیچ نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کنم زیرا با توجه به تشریفاتی بودن بازی و آرامش خیال هر دو تیم از موقعیت خود در جدول رده بندی، در این مسابقه، دو تیم تقریباً در شرایط مساوی هستند و امیدوارم که یک بازی سالم پیش رو داشته باشیم.



وی تاکید کرد: این دیدار که بین تیم‌های نیمه نیمه بالای جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر این فصل فوتبال باشگاه های کشور برگزار می‌شود، مصاف ما با ملوان بندر انزلی است که در این مسابقه دو تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی تلاش می کنند.



مربی تیم فوتبال صبای قم افزود: بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، مصاف حساس صبای قم و ملوان بندر انزلی از هفته پایانی دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 18 عصر امروز در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: این دیدار حساس‌ در شرایطی به ملوان بندر انزلی به انجام می‌رسد که در بازی خارج از خانه قبل صبای قم در تبریز برابر حریف خود تراکتورسازی به میدان رفت و با نتیجه دو بر یک میزبانش را شکست داد تا آرامش خوبی در هفته های پایانی داشته باشد.



بختیاری زاده گفت: صبای قم و ملوان بندر انزلی در حالی در این دیدار به میدان می روند که در جدول رده بندی لیگ برتر در حال حاضر صبای قم با کسب 41 امتیاز در رده دهم است و با پیروزی در این دیدار و از دست رفتن امتیاز توسط نفت آبادان می تواند به رده نهم جدول نیز صعود کند.