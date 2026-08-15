فلاحتی: کسب امتیاز در آبادان ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فلاحتی شنبه شب در نشست خبری پس از دیدار ملوان و صنعت نفت آبادان اظهار کرد: شرایط آب‌ و هوایی و فضای آبادان به گونه‌ای است که هر تیمی نمی‌تواند در اینجا امتیاز بگیرد و ارزش این امتیاز در ادامه مسابقات مشخص خواهد شد.

وی افزود: نیمه نخست خوبی داشتیم و در ادامه نیز بخش زیادی از زمان بازی در اختیار ما بود و حتی می‌توانستیم به گل برسیم. این نخستین هفته مسابقات بود و ما حتی بازی دوستانه مناسبی پیش از این دیدار نداشتیم.

مربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با اشاره به موضوع استفاده از VAR گفت: قرار بود بازی با VAR برگزار شود اما پنج دقیقه پیش از شروع مسابقه اعلام شد که این سیستم در بازی وجود ندارد.

فلاحتی ادامه داد: تلاش می‌کنیم در هفته آینده شرایط بهتری داشته باشیم.

مربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی تاکید کرد: ۹۰ درصد قدرت ملوان روی سکوهاست و امیدوارم هواداران در دیدار هفته آینده حضور پررنگی داشته باشند تا بتوانیم سه امتیاز را کسب کنیم.