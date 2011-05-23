ضریح جدید امامین عسکریین تا سال 91 آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، پلارک بازسازی ایوان حرم امامین عسکریین و سرداب را از دیگر پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در سامرا دانست و گفت: همچنین ضریح جدید امامین عسکریین به‌صورت 6 گوش در استان قم و صندوقچه‌های قبور مطهر امامین عسکریین نیز در استان فارس در حال ساخت است که این صندوقچه‌ها هم‌اکنون آماده شده و احتمالاً تا اوایل سال 91 ضریح امامین عسکریین نیز آماده نصب خواهد شد؛ بنابر برخی دلایل امنیتی، پروژه‌های ستاد بازسازی در سامرا با اندکی تأخیر در حال انجام است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در کاظمین اظهار داشت: سنگ‌کاری ایوان و داخل حرم مطهر از جمله پروژه‌های ستاد بازسازی است همچنین طلاکاری 2 گنبد امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) نیز در کاظمین توسط ستاد به اتمام رسیده است.



