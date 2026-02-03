حضور کاپیتان پرسپولیس بالباس شخصی/خوش و بش دروازه بان برزیلی با اوسمار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و چادرملو در هفته نوزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۴ بهمن و از ساعت ۱۶ در ورزشگاه پاس به مصاف هم رفتند.

* با توجه به اینکه این بازی بدون حضور تماشاگران برگزار می شود برخی از هواداران پرسپولیس قصد ورود به ورزشگاه را داشتند که یگان ویژه از حضور آنان به ورزشگاه ممانعت به عمل آورد.

* امید عالیشاه (کاپیتان پرسپولیس) که به دلیل مصدومیت در این بازی غایب است با لباس شخصی در ورزشگاه حضور پیدا کرد.

* چند تن از مدیران دو باشگاه در ورزشگاه حضور داشتند.

* با شروع بازی اوسمار ویه را سرمربی پرسپولیس و حنیف عمران زاده مربی چادرملو به کنار خط آمدند تا بازیکنان خود را هدایت کنند.

* ادسون ماردن دروازه بان برزیلی چادرملو پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و با اوسمار ویه را سرمربی پرسپولیس خوش و بش کرد در سمت مقابل هم حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی زادگان و علی علیپور به سمت نیمکت چادرملو رفتند تا و با سعید اخباری روبوسی کردند.