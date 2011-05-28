مراسم اختتامیه لیگ برتر هندبال بانوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان، مراسم اختتامیه این مسابقات به منظور اهدای کاپ، مدال و احکام تیم‌های برتر با حضور جلال کوزه گری و سعید مرادی رئیس و دبیر فدراسیون هندبال در شهر اصفهان برگزار شد.

در این مراسم که جمعه شب همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه بیست و سومین دوره رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش مردان در شهر اصفهان برگزار شد، کاپ‌های اول تا سوم از آن تیم‌های هیئت هندبال فارس، ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان شد.

رده بندی کامل رقابت‌های لیگ هندبال بانوان بدین ترتیب است :

1- هیئت هندبال فارس 23 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 20 امتیاز

3- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 14 امتیاز

4- پرسپولیس 13 امتیاز

5- چیلان سازه سنه کردستان 12 امتیاز

6- شهرداری شهر کرد 6 امتیاز

7- هرمزگان بدون امتیاز

در مرحله رفت رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم همای تهران از حضور در مسابقات انصراف داد.