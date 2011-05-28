  1. استانها
هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز معرفی شدند

تبریز - خبرگزاری مهر: اعضای هیئت مدیره هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مصوبه ستاد سهام عدالت آذربایجان شرقی مبنی بر انتصاب هیئت مدیره انتصابی بر اساس قوانین بخش تعاون در تعاونی های سهام عدالت تبریز، محمدرضا بهمن، یوسف حقیقی، علیرضا رضایی، داود آقایی بصیر و یعقوب اقبالیان با حکم مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی، به مدت پنج ماه جهت برنامه ریزی برای اداره شرکت و برگزاری انتخابات هیئت مدیره این شرکت تعاونی منصوب شدند.

همچنین با تصویب هیئت مدیره علی پورعیسی به سمت مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز منصوب و مشغول بکار شد.

در حال حاضر شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز بالغ بر 800 هزار نفر عضو دارد که با برگزاری انتخابات این شرکت امکان مشارکت در امر انتخاب هیئت مدیره جدید فراهم خواهد شد.

