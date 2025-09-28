به گزارش خبرنگار مهر، عسگر توکلی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مقاومت و شهدای «جنگ ۱۲ روزه» گفت: فرهنگ تعاون در کنار ایثار و مقاومت، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نظام اسلامی است که در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و امروز در قالب تعاونی‌های سهام عدالت به بار نشسته است.

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری افزود: بر اساس این سیاست‌ها، سهام شرکت‌ها باید به مردم واگذار می‌شد و امروز با عضویت ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، بزرگ‌ترین تعاونی کشور شکل گرفته است. در برنامه پنجم توسعه نیز سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون هدف‌گذاری شد که با ترویج فرهنگ تعاون می‌توانیم به این هدف دست یابیم.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر بیش از ۲۰۰ میلیون مراجعه برای ثبت‌نام و خدمات در تعاونی‌ها انجام شده و خوشبختانه کمترین نارضایتی از سوی مردم گزارش شده است. این مهم نشان می‌دهد که روحیه تعاون و خدمت‌رسانی در بدنه تعاونی‌ها نهادینه شده و باید بیش از گذشته مورد توجه دولت و حاکمیت قرار گیرد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم پیش‌رو، توزیع سود سهام عدالت است. اگر منابع حاصل از واریز سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر در همان استان‌ها و شهرستان‌ها توزیع شود، علاوه بر رونق بانک‌ها می‌توان صنایع و پروژه‌های عمرانی را نیز تقویت کرد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت در ادامه از انتخاب شرکت تعاونی سهام عدالت آمل به‌عنوان تعاونی برتر کشور خبر داد و گفت: این تعاونی توانسته است با احیای «هتل شهر» پس از ۲۰ سال، ضمن ایجاد ۳۰ شغل مستقیم و ۶۰ شغل غیرمستقیم، صنعت گردشگری شهرستان آمل را متحول سازد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت با بیان اینکه برخی جریان‌ها به‌دنبال ایجاد اخلال در مسیر تعاون هستند، گفت: دولت و حاکمیت بر گسترش فرهنگ تعاون اهتمام دارند اما عده‌ای که اعتقادی به نظام ندارند، به دنبال تضعیف این بخش هستند. ما وظیفه داریم در برابر این جریان‌ها بایستیم و از دستاوردهای بخش تعاون صیانت کنیم.