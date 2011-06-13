ایران از پیشگامان خلع سلاح است/منع برخی مدعوین برای حضور در همایش

به گزارش خبرنگار مهر مهدی آخوندزاده معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه عصر امروز دوشنبه در نشست پایانی دومین کنفرانس بینالمللی خلع سلاح و منع اشاعه اظهارداشت: برخی از کشورهای غربی تلاش کردند عدهای از مدعوین به این کنفرانس نیایند و عدهای دیگر نیز ضمن عذرخواهی اعلام کردند که کشورهای متبوعشان آنها را از سفر به تهران منع کردهاند.
وی افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران بر مبنای عدالت و دوستی با ملتها و اصولی است که این اصول ریشههای عمیق در اعتقادات و باورهای این ملت دارد و خوشحالم که با وجود برخی از اعمال فشارها، دوستان ما از کشورهای مختلف در تهران حضور یافتند و از نزدیک با فرهنگ حاکم در کشورمان آشنا شدند.
معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد : جمهوری اسلامی ایران از پیشگامان مقابله و مبارزه با همهی سلاحهای کشتار جمعی است.
آخوندزاده در خصوص برخی از نظرها درباره این که برگزاری این کنفرانس به دلیل کم شدن فشار غرب در برنامه هسته ای ایران است، گفت: متاسفانه این برداشتی است که برخی از کسانی که خارج از مرزهای ایران هستند القا میکنند. آن چه که ما دنبال میکنیم یک روند است که 20 سال پیش آغاز شد و ما در همه مجامع بینالمللی آن را مطرح کردهایم.
وی تاکید کرد: ایران همواره خواهان خلع سلاحهای کشتار جمعی بوده است، ما معتقدیم باید آشکارتر و سریعتر مواضع کشورها بیان شود، فشارهایی که به ایران در مورد برنامهی هسته ایاش وارد میشود یک پروژه کاملا سیاسی با هدف این که دانشمندان کشور ما نتوانند به تکنولوژی روز دسترسی داشته باشند، صورت میگیرد.
معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه کشورمان در جمعبندی پایانی این نشست اظهار داشت : ما در سه پنل مباحثی کاملا تخصصی و به دور از هرگونه شائبههایی که برخی درصدد القای آن هستند انجام دادیم و معتقدم این روحیهی حرفهایگری و مبتنی بر عدالت و انصاف است که میتواند کسانی که در فکر جنگ سرد هستند را منزوی کند.
وی تاکید کرد : ما از تداوم داشتن سلاحهای کشتار جمعی به ویژه سلاحهای هستهیی بر استفاده و یا تهدید به استفاده از این سلاحها ابراز نگرانی میکنیم. همچنین تاکید بر خلع سلاح هسته ای به عنوان بالاترین اولویت برای جامعهی جهانی در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
آخوند زاده ادامه داد: اجرای تعهدات خلع سلاحی کشورهای هسته ای بر مبنای معاهده منع اشاعه و اسناد پایانی کنفرانسهای بازنگری 1995 و 2000 و 2010 و نیز تحقق کامل سیزدهگام خلع سلاحی تعریف شده توسط کشورهای هستهیی و ارتقای چندجانبهگرایی که در حیطهی خلع سلاح هسته ای تعریف میشود نیز مورد تاکید قرار گرفت.
معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: حاضران در این نشست بر لزوم انعقاد کنوانسیون جامع غیرتبعیضآمیز و به لحاظ حقوقی الزامآور برای تحقق جهان عاری از سلاح هستهیی تاکید کردند.
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