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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

56 هزار تن سبزی و صیفی جات در گچساران برداشت شد

56 هزار تن سبزی و صیفی جات در گچساران برداشت شد

گچساران - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی گچساران گفت: امسال 56 هزار تن سبزی و انواع صیفی جات در هزار و 400 هکتار از اراضی گچساران و باشت برداشت شده است.

علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این اراضی پنج نوع صیفی شامل هندوانه، طالبی و احمدی، خیار و گوجه فرنگی و 12 رقم انواع سبزی به صورت بهاره کشت شد.

وی بیان کرد: متوسط برداشت هر هکتار هندوانه 50 تن، طالبی 30 تن، خیار و گوجه 20 تن و سبزی 10 تن بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران عنوان کرد: کاهش آبدهی چاههای آب، قیمت ثابت بعضی محصولات و تعویق بارش پاییزه از دلایل روی آوردن کشاورزان به کشت صیفی جات است.

وی بیان داشت: شهرستانهای گچساران و باشت بیش از 40 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که 25 هکتار آن به صورت دیم کشت می شود.

کد مطلب 1344496

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