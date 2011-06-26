56 هزار تن سبزی و صیفی جات در گچساران برداشت شد

علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این اراضی پنج نوع صیفی شامل هندوانه، طالبی و احمدی، خیار و گوجه فرنگی و 12 رقم انواع سبزی به صورت بهاره کشت شد.

وی بیان کرد: متوسط برداشت هر هکتار هندوانه 50 تن، طالبی 30 تن، خیار و گوجه 20 تن و سبزی 10 تن بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران عنوان کرد: کاهش آبدهی چاههای آب، قیمت ثابت بعضی محصولات و تعویق بارش پاییزه از دلایل روی آوردن کشاورزان به کشت صیفی جات است.

وی بیان داشت: شهرستانهای گچساران و باشت بیش از 40 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که 25 هکتار آن به صورت دیم کشت می شود.