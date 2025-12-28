  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۵

برداشت پاییزی گوجه‌فرنگی در گچساران؛ ۲۴ هزار تن محصول روانه بازار شد

یاسوج- مدیر جهاد کشاورزی گچساران از برداشت ۲۴ هزار تن گوجه‌فرنگی از مزارع این شهرستان در کشت‌ پاییزه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا عطا زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات سطح زیر کشت گوجه فرنگی در گچساران را ۸۶۸ هکتار عنوان کرد و افزود: این میزان شامل ۲۶۸ هکتار کشت بهاره و ۶۰۰ هکتار کشت پاییزه است.

وی با بیان اینکه برداشت‌های فصلی در این شهرستان بر اساس الگوی کشت تعریف شده انجام می‌گیرد، اظهار کرد: به طوری که کشت بهاره از بهمن ماه تا تیرماه و کشت پاییزی از مرداد تا پایان آذرماه انجام و میزان نشاء مصرفی در هر هکتار نیز بین ۱۵ تا ۲۰ هزار عدد تخمین زده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران بیان کرد: متوسط عملکرد برداشت گوجه فرنگی در فصل بهاره بین ۵۰ تا ۶۰ تن در هکتار است و این در حالی است که عملکرد کشت پاییزی بین ۳۵ تا ۴۰ تن در هکتار به دست آمده است.

وی ارقام کشت‌شده در منطقه را شامل ساکاتا، بدرو و بریویو اعلام کرد و گفت: که محصول برداشت شده علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی گچساران، به استان‌های خوزستان، فارس و تهران نیز ارسال می‌شود.

عطا زاده بر اهمیت منطقه لیشتر به عنوان کانون اصلی کشت گوجه‌فرنگی تأکید کرد و یادآور شد: ۴۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت این شهرستان به این منطقه اختصاص دارد.

