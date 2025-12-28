به گزارش خبرنگار مهر، لیلا عطا زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات سطح زیر کشت گوجه فرنگی در گچساران را ۸۶۸ هکتار عنوان کرد و افزود: این میزان شامل ۲۶۸ هکتار کشت بهاره و ۶۰۰ هکتار کشت پاییزه است.

وی با بیان اینکه برداشت‌های فصلی در این شهرستان بر اساس الگوی کشت تعریف شده انجام می‌گیرد، اظهار کرد: به طوری که کشت بهاره از بهمن ماه تا تیرماه و کشت پاییزی از مرداد تا پایان آذرماه انجام و میزان نشاء مصرفی در هر هکتار نیز بین ۱۵ تا ۲۰ هزار عدد تخمین زده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران بیان کرد: متوسط عملکرد برداشت گوجه فرنگی در فصل بهاره بین ۵۰ تا ۶۰ تن در هکتار است و این در حالی است که عملکرد کشت پاییزی بین ۳۵ تا ۴۰ تن در هکتار به دست آمده است.

وی ارقام کشت‌شده در منطقه را شامل ساکاتا، بدرو و بریویو اعلام کرد و گفت: که محصول برداشت شده علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی گچساران، به استان‌های خوزستان، فارس و تهران نیز ارسال می‌شود.

عطا زاده بر اهمیت منطقه لیشتر به عنوان کانون اصلی کشت گوجه‌فرنگی تأکید کرد و یادآور شد: ۴۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت این شهرستان به این منطقه اختصاص دارد.