  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

گوجه‌فرنگی و حبوبات در گچساران راهی بازار شدند

گوجه‌فرنگی و حبوبات در گچساران راهی بازار شدند

دوگنبدان-رئیس جهاد کشاورزی گچساران از برداشت گوجه‌فرنگی و محصولات حبوبات در مزارع این شهرستان خبر داد.

لیلا عطازاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۳۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی گچساران به کشت گوجه‌فرنگی، ۳ هکتار به خیار و ۱۰ هکتار به سایر محصولات جالیزی اختصاص یافته است.

وی افزود: در بخش حبوبات نیز ۲ هکتار نخود دیم، ۶.۷ هکتار عدس دیم، ۱۴ هکتار باقلا، ۶.۳ هکتار لوبیا قرمز، ۵ هکتار لوبیا چشم‌بلبلی، ۲۳.۸ هکتار لوبیا چیتی و ۲ هکتار لوبیا سفید کشت شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات صیفی گفت: برداشت گوجه‌فرنگی از نیمه نخست خردادماه آغاز شده و هم‌اکنون کشاورزان در حال برداشت و عرضه این محصول به بازار هستند.

وی ادامه داد: برداشت برخی محصولات از جمله باقلا، خیار، پیاز و کدو نیز از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه انجام شده و بخشی از محصول پیاز حتی زودتر و در نیمه نخست اردیبهشت برداشت شده است.

عطازاده درباره میزان عملکرد تولید محصولات صیفی در شهرستان اضافه کرد: میانگین برداشت گوجه‌فرنگی بین ۶۰ تا ۶۵ تن در هکتار و خیار حدود ۲۵ تن در هکتار است که بیانگر شرایط مناسب تولید و عملکرد مطلوب مزارع گچساران در سال جاری است.

کد مطلب 6850085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها