لیلا عطازاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۳۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی گچساران به کشت گوجهفرنگی، ۳ هکتار به خیار و ۱۰ هکتار به سایر محصولات جالیزی اختصاص یافته است.
وی افزود: در بخش حبوبات نیز ۲ هکتار نخود دیم، ۶.۷ هکتار عدس دیم، ۱۴ هکتار باقلا، ۶.۳ هکتار لوبیا قرمز، ۵ هکتار لوبیا چشمبلبلی، ۲۳.۸ هکتار لوبیا چیتی و ۲ هکتار لوبیا سفید کشت شده است.
رئیس جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات صیفی گفت: برداشت گوجهفرنگی از نیمه نخست خردادماه آغاز شده و هماکنون کشاورزان در حال برداشت و عرضه این محصول به بازار هستند.
وی ادامه داد: برداشت برخی محصولات از جمله باقلا، خیار، پیاز و کدو نیز از نیمه دوم اردیبهشتماه انجام شده و بخشی از محصول پیاز حتی زودتر و در نیمه نخست اردیبهشت برداشت شده است.
عطازاده درباره میزان عملکرد تولید محصولات صیفی در شهرستان اضافه کرد: میانگین برداشت گوجهفرنگی بین ۶۰ تا ۶۵ تن در هکتار و خیار حدود ۲۵ تن در هکتار است که بیانگر شرایط مناسب تولید و عملکرد مطلوب مزارع گچساران در سال جاری است.
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