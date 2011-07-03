به گزارش خبرگزاری مهر، داستان "سیاوش" که یک بازی اکشن ماجرایی است، از زمان کشته شدن سیاوش شاهزاده ایران توسط افراسیاب پادشاه توران آغاز می‌شود.

به گفته حسن مهدی اصل مدیر پروژه بازی "سیاوش"، این بازی برای افراد علاقمند به سبک اکشن و نقش‌آفرینی در نظر گرفته شده است و هم اکنون 65 درصد از مراحل ساخت خود را پشت سر گذاشته است. پیش‌بینی می‌شود این بازی تا اواخر پاییز امسال به پایان برسد.

عوامل تولید این بازی عبارتند از حسن مهدی اصل مدیر پروژه و برنامه‌نویس ادیتور و گیم پلی، علی اکبر محمدی برنامه‌نویس ارشد و برنامه نویس موتور گرافیکی و زبان اسکریپت و گیم پلی، سجاد بیگ جانی کارگردان فنی ، برنامه‌نویس هوش مصنوعی و سیستم GUI و گیم پلی، نادر گلباز برنامه نویس موتور گرافیکی و گیم پلی، هادی رباطی برنامه‌نویس فیزیک، محمد آقایی برنامه‌نویس موتور گرافیکی، پویا شاهین فر برنامه‌نویس موتور گرافیکی و سیستم صدا، احمد محمد نژاد اسکریپت نویس و حسن مهدی اصل، احمد محمد نژاد از عوامل این بازی هستند.

همچنین حامد خذریان طراحی مراحل، علیرضا یار محمدی و احمد محمد نژاد گیم دیزاینر، حامد خذریان مدیر هنری و آرتیست، عباس رمضان زاده آرتیست، محمد امین متین آرتیست، تیم پنج نفره آلمانی مسئول ساخت کاراکترها، ریگ کردن و انیمیت کردن و آرمان آریان داستان نویس اصلی از عوامل تولید بازی "سیاوش" هستند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پیش از این بازی‌های "گرشاسپ"، "عصر پهلوانان" و "رویین تنی" را بر اساس شاهنامه و دیگر متون کهن ایرانی وارد بازار کرده است.