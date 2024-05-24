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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۲:۲۱

واکنش دبیرکل سازمان ملل متحد به حکم دادگاه لاهه درباره «اسرائیل»

واکنش دبیرکل سازمان ملل متحد به حکم دادگاه لاهه درباره «اسرائیل»

دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به حکم دادگاه لاهه به اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در رفح تاکید کرد که تصمیم‌های دادگاه الزام آور است و طرفین باید از آن تبعیت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در پیامی خاطرنشان کرد که حکم دادگاه لاهه به اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در رفح «الزام آور» است و همه طرف‌ها باید از آن تبعیت کنند.

شبکه خبری الجزیره جمعه شب گزارش داد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه ساعاتی بعد از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری دستور توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح را صادر کرد یادآور شد که احکام این دادگاه مستقر در لاهه الزام‌آور هستند.

گوترش در بیانیه خود اعلام کرد که «احکام صادره از دادگاه الزام آور است و اطمینان دارد که طرفین به طور مقتضی از حکم دادگاه تبعیت خواهند کرد.»

مقام ارشد سازمان ملل در بخش دیگری از بیاینه خود گفت: طبق اساسنامه دیوان، ما فوراً اطلاعیه این حکم را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهیم داد.

گفتنی است که دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند امروز جمعه با ۱۳ رأی موافق و ۲ رأی مخالف حکم توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح را صادر کرد و بازگشایی گذرگاه رفح را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه خواستار شد.

کد مطلب 6117946

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