به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه ویژه دانشآموزان مقطع تحصیلی ابتدایی است که با محوریت امام زمان(عج) از سوی واحد کودک و نوجوان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار میشود.
علاقهمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند سئوالات و کتابهای آن را از شعبههای نمایندگی بنیاد فرهنگی مهدی موعود در سراسر کشور و در قم از مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه تهیه کنند.
همچنین شرکتکنندگان در این مسابقه میتوانند پاسخنامههای خود را تا تاریخ 31 شهریورماه امسال به دبیرخانه و شعب این بنیاد تحویل دهند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.mahdi313.org مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 7737801 - 0251 تماس بگیرند.
مراسم قرعهکشی این مسابقه همزمان با روز ولات امام رضا(ع) در هفتم مهرماه امسال برگزار میشود و اسامی برندگان نیز در شماره پائیزی مجله مهدوی "امان" منتشر و همچنین در سایت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود اعلام میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مسابقه پیک "آخرین خورشید" به مناسبت اعیاد شعبانیه به صورت سراسری در سطح کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه ویژه دانشآموزان مقطع تحصیلی ابتدایی است که با محوریت امام زمان(عج) از سوی واحد کودک و نوجوان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار میشود.
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