به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه ویژه دانش‌آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی است که با محوریت امام زمان(عج) از سوی واحد کودک و نوجوان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.



علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند سئوالات و کتاب‌های آن را از شعبه‌های نمایندگی بنیاد فرهنگی مهدی موعود در سراسر کشور و در قم از مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه تهیه کنند.



همچنین شرکت‌کنندگان در این مسابقه می‌توانند پاسخنامه‌های خود را تا تاریخ 31 شهریورماه امسال به دبیرخانه و شعب این بنیاد تحویل دهند.



علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.mahdi313.org مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 7737801 - 0251 تماس بگیرند.



مراسم قرعه‌کشی این مسابقه همزمان با روز ولات امام رضا(ع) در هفتم مهرماه امسال برگزار می‌شود و اسامی برندگان نیز در شماره پائیزی مجله مهدوی "امان" منتشر و همچنین در سایت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود اعلام می‌شود.