مساجد آمریکا ماه رمضان را با غیرمسلمانان سهیم می‌شوند

درحالی که تمام مسلمانان جهان در انتظار ضیافت الهی هستند، یک گروه حمایت از حقوق مدنی مسلمانان آمریکا از مساجد این کشور خواست در طول مراسم افطار درهای خود را به روی غیرمسلمانان باز بگذارند تا علاوه بر ارتقای درک آنها از اسلام، معنویت ماه مبارک را با غیرمسلمانان سهیم شوند.

نهاد عوض مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی آمریکایی اظهار داشت: تعاملات فردی و اجتماعی مسلمانان با جامعه غیر مسلمان کلیدی برای رفع احساسات ضد اسلامی در جامعه است که درحال حاضر روند رو به رشدی طی می کند. هر غیر مسلمان آمریکایی که با یک مسلمان ارتباط داشته باشد کمتر در معرض باورهای نادرست از اسلام قرار می گیرد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی با هدف اشاعه پیام همبستگی در رمضان ستاد سالانه ای را برای جوامع محلی برگزار می کند تا آنها مراسم افطاری برگزار کرده و درهای مساجد را به روی غیر مسلمانان باز بگذارند.

برای برگزاری این ستاد، شورای روابط اسلامی آمریکایی به مسلمانان کمک می کند مراسم افطاری با عنوان " سهیم شدن در رمضان" برگزار کرده و دستورالعملهای گام به گامی را برای میزبانی این مراسم در دفترچه "راهنمای منابع سهیم شدن رمضان 2011 " تهیه کرده است.

در این دفترچه راهنما آمده است: با توجه به مؤلفه های رمضان امیدواریم مساجد محلی، مراکز اجتماعی و مدارس اسلامی از این فرصت برای دعوت همسایگان خود استفاده کرده و آنها را برای وعده افطاری دعوت کنند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی در راهنمای خود برای جامعه اسلامی به ارائه نکات مهمی برای برگزاری یک مراسم افطاری بین دینی موفق اشاره کرده است که در بخشی از آن می توان به تشکیل یک کمیته مسئول برگزاری این مراسم ، ارسال دعوتنامه به کلیساها ، کنیسه ها و گروه های مدنی و همچنین ارائه خبر این مراسم به رسانه های محلی برای پوشش مراسم اشاره کرد.

اگرچه آمار رسمی از تعداد مسلمانان آمریکایی وجود ندارد اما گفته می شود که در این کشور 6 تا 8 میلیون مسلمان زندگی می کنند. براساس گزارش شورای روابط اسلامی آمریکایی و مرکز نژاد و جنس دانشگاه برکلی کالیفرنیا اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا روند رو به رشدی را طی می کند.

مسلمانان آمریکا 10 مرداد رمضان را آغاز می‌کنند

براساس محاسبات نجومی و اعلام شورای فقه، مسلمانان شمال آمریکا روز اول آگوست (10 مرداد) به استقبال ماه ضیافت الهی می‌روند و عید فطر را روز 30 آگوست (8 شهریور) برگزار می‌کنند.

شورای فقه شمال آمریکا طی بیانیه ای آغاز و پایان ماه مبارک رمضان را اعلام کرده است و انجمن اسلامی شمال آمریکا به عنوان یک سازمان پوشش مسلمانان آمریکایی به نقل از شورای فقه شمال آمریکا همین تاریخ را مورد تأکید قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: انجمن اسلامی شمال آمریکا از محاسبات شورای فقه شمال آمریکا تبعیت می کند.

هم شورای فقه آمریکای شمالی و هم انجمن اسلامی شمال اروپا برای تعیین ماه مبارک رمضان و سایر ماه های قمری از محاسبات نجومی استفاده می کنند.

تعیین روز نخست ماه مبارک رمضان و مسئله رؤیت هلال ماه از موضوعات حساس میان مسلمانان و کشورهای اسلامی است. درحالی که یک گروه از علما اعتقاد دارند مسلمانانی که در یک بخش از شب بایکدیگر سهیم هستند باید از نوع رؤیت هلال ماه پیروی کنند، عده‌ای دیگر اظهار داشته‌اند که مسلمانان در هرکجای دنیا باید از تقویم قمری عربستان پیروی کرده و گروه سوم بر این باور هستند که مقام مسئول رؤیت هلال ماه در هر کشوری زمان رؤیت هلال ماه را اعلام کرده و مسلمانان آن کشور باید از آن پیروی کنند.

راه‌اندازی مرکز نگهداری از سالخوردگان مسلمان در سوئیس

مسلمانان سوئیس به منظور پاسخ به نیازهای اجتماعی، بهداشتی و درمانی سالخوردگان مسلمان این کشور درنظر دارند مرکز نگهداری از سالمندان مسلمان را در شهر بازل سوئیس راه اندازی می‌کنند.

فلیکس بادر رئیس دپارتمان نگهداریهای بلند مدت دولت شهر بازل اظهار داشت: در این شهر سیستمی برای سازگاری و نگهداری سالخوردگان مهاجر از کشورهای جنوبی اروپا چون ایتالیا و اسپانیا وجود دارد که هرکدام میان گروه های 15 نفره پخش می شوند. در این مؤسسات آنها می توانند سبک زندگی را دنبال کنند که در کشور محل تولد خود داشتند.

بادر اظهار داشت که تا کنون طرح مشخصی در این رابطه بررسی نشده است اما گفتگوهای جدیدی صورت گرفته است. این نهادهای اجتماعی از نظر غذایی، پوششی، آداب دینی و روابط بین دو جنس تسهیلاتی را برای سالخوردگان فراهم می کند.

براساس آمار در سوئیس 400 هزار مسلمان زندگی می کنند که این تعداد 5 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل داده اند. درحال حاضر تعداد معدودی از مسلمانان سالخورده در مرکز نگهداری از سالخوردگان سوئیس زندگی می کنند، چرا که براساس اصول اسلامی والدین جایگاه ویژه ای داشته و فرزندان موظف به نگهداری از آنها هستند.

درحال حاضر پیش بینی ها براین اساس است که سالخوردگان مسلمان تا 15 سال آینده به یک مرکز نگهداری ویژه نیاز داشته باشند. مسلمانان سوئیس با توجه به نیازهای جامعه خود از این طرح استقبال کردند.

سلما سلیمان پزشک بیمارستان دانشگاه ژنو در این رابطه گفت: ما به مفهوم خانواده اهمیت بسیاری می دهیم و والدین نزد فرزندانشان از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

وی افزود: اما از طرف دیگر حقیقت معاصر زندگی غربی این است که تمایلات فردی افراد افزایش یافته است. زن و شوهر در خانواده در بیشتر موارد تمام وقت کار می کنند و در عین حال باید مراقب فرزندانشان نیز باشند. تمام این موارد عرصه را برای نگهداری از سالخوردگان و توجه به نیازهای خاص آنها همزمان با بالارفتن سن دشوارتر می سازد.

همچنین قرار است در این مرکز حمایتهای معنوی برای بیمارانی که به بیماریهای جدی مبتلا هستند یا روزهای آخر زندگی خود را سپری می کنند فراهم شود.

حضور روحانی مسلمان در نیروهای مسلح آلمان ضروری است

رهبران اسلامی آلمان فقدان یک روحانی دینی یا مشاور اسلامی در نیروهای مسلح آلمان را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشتند درحالی که پیروان ادیان دیگر از حضور یک شخصیت دینی مرتبط با دین خود برخوردارند مسلمانان از این امتیاز بی‌بهره هستند .

درحالی که کاتولیکها و پروتستانها در ارتش آلمان از حضور 90 کشیش و حمایتهای معنوی که برای سربازان فراهم می کنند بهره می برند 1200 مسلمانی که در نیروهای مسلح این کشور فعال هستند هیچ امام یا مشاور مذهبی ندارند.

دو سازمان پوششی و بزرگ مسلمانان آلمان که نمایندگی اقلیت 3/4 میلیونی مسلمانان در این کشور را برعهده دارند اعلام کردند حضور یک روحانی مسلمان در ارتش آلمان می تواند گام مثبتی در راستای بهبود و تسریع ادغام مسلمانان باشد.

امین مازیک رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان گفت: حضور یک روحانی مسلمان در نیروهای مسلح آلمان از اهمیت بسیاری در مسئله ادغام برخوردار است.

مازیک خواست این مسئله در کنفرانس اسلام در آلمان مورد بحث قرار گیرد و تأکید کرد که توجه به این مسئله هم برای دولت و هم برای مسلمانان مزیتهایی خواهد داشت.

علی کیزالکیا رئیس شورای اسلامی جمهوری فدرال آلمان نیز با تأکید این اظهارات گفت: اگر حسن نیت در میان باشد، این مسئله به سادگی قابل حل و رسیدگی است.

نمایش مجموعه‌ کشف شده هنر اسلامی در موزه بزرگ چک

موزه موراویان دومین موزه بزرگ جمهوری چک در پراگ مجموعه‌ای از اشیای هنر اسلامی را که به تازگی در مخزن این موزه کشف شده به نمایش گذاشته است.

موزه موراویان مانند بیشتر موزه ها دارای یک بخش پنهان در مخزن خود است که حتی طبقه بندی و ساماندهی نیز نشده، این موزه دربرگیرنده چندین ساختمان است و مجموعه هایی از هنرهای قدیمی تا معاصر از هنرمندان بین المللی و محلی را دربرگرفته است.

سابیان دوراکووا از مورخان هنری چک طی پنج سال گذشته به بررسی مجموعه های هنر اسلامی در مخزن این موزه پرداخته است و نتیجه آن برگزاری نمایشگاهی با عنوان " افسانه هایی از هزار و یک شب" شده که درحال حاضر در بخش هنرهای کاربردی این موزه به نمایش گذاشته شده و نمایش آن تا روز 31 ژوئیه ( 9 مرداد ماه) ادامه دارد.

دوراکووا اظهار داشت: پس از کشف مخزن نگهداری اشیای هنرهای اسلامی تصور کردم نهایت 200 شیء در این مکان نگهداری می شده است اما تا پایان تحقیقات تعداد این اشیا 450 اعلام شد و در نهایت 240 شیء از این مجموعه به نمایش عمومی درآمد.

اختصاص بخش هنرهای کاربردی به این نمایشگاه به این علت است که اشیای به نمایش گذاشته شده اغلب به استفاده روزمره مرتبط هستند و به عبارت دیگر هنرهای کاربردی هستند که بخشی از آن از طریق بازارهای زمان عثمانی به جمهوری چک وارد شده است.

نمایشگاه " افسانه هایی از هزار و یک شب" با مجموعه قالیهایی آغاز می شود که در سطح جهان به هنر اسلامی شهرت دارند. قدیمی ترین قالی این مجموعه متعلق به قرن هفدهم است.

قدیمی ترین شیء این مجموعه یک سری کاشی قرن سیزدهم از شهر کاشان ایران است که مخاطب می تواند با دیدن آن مهارت و هنر افرادی را که چنین ظرافتی را خلق کرده اند تحسین کند. تمام مجموعه هنر اسلامی در این نمایشگاه با پس زمینه سیاه ارائه شده تا رنگهای اصلی به کار رفته در این آثار هنری خود را به خوبی نشان دهند. این مجموعه از پشت شیشه هایی به نمایش گذاشته شده که از نورپردازی مناسبی برخوردارند.

منع روبنده از اول مرداد در بلژیک اعمال می‌شود/ 195 دلار جریمه روبنده‌پوشها

بدنبال ممنوعیت روبنده و برقع در فرانسه، بلژیک از روز 23 ژوئیه (اول مرداد) با اعمال قانون جدید خود به دومین کشور اروپایی تبدیل می‌شود که پوشش صورت را برای زنان مسلمان در اماکن عمومی ممنوع کرده است.

وزیر بهداشت عمومی و حفاظت تاریخی منطقه بروکسل اظهار داشت: صورت همه باید نمایان باشد و این مسئله به قدری واضح است که نیازی به تصویب قانون برای آن نبود. اگر هم این قانون تصویب شده نمادی برای افراط گرایان هر دو طرف است. در میان این بحران اقتصادی که همه نگران شغل خود هستند این مسئله مشکل اصلی کشور نبوده است.

براساس قانون جدید که هفته گذشته تصویب شد، زنان مسلمان نمی توانند با پوشش صورت وارد محافل عمومی شوند. اگر هر زن مسلمانی از این قانون تبعیت نکند با جریمه 195 دلاری و هفت روز زندان رو به رو می شود.

این قانون در مرحله اول مطرح شدن در آوریل 2010 مورد حمایت قرار گرفت اما در نتیجه سقوط دولت بلژیک و انتخابات پیش از موعد به تعویق افتاد. بلژیک هنوز هم توسط یک کابینه موقت اداره می شود.

پیش از دومین دور رأی گیری، این بحث در پارلمان بلژیک جنجالی بودن خود را در مقایسه با سال 2010 از دست داد. طرفداران ادعا می کنند این لایجه با هدف ترویج حقوق زنان و ممانعت از شکاف میان جامعه اسلامی و جامعه بلژیک ارائه شده بود درحالی که سازمان عفو بین الملل چنین ممنوعیتس را محکوم کرده و آن را حمله به آزادی دینی می داند.

از سوی دیگر مسلمانان بلژیک این اقدام را تبعیض آمیز توصیف و اظهار داشتند که این قانون چهره اقلیت مسلمان کشور را تیره و تار نشان می دهد.

حملات لفظی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علیه مسلمانان تکرار شد

یکی از نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حملات تازه خود به مسلمانان این کشور با ساخت مرکز اسلامی تنسی در شهر مورفرسبورو مخالفت و نسبت به قوانین شرع اسلام ابراز نگرانی کرده، اظهاراتی که رنجش خاطر مسلمانان بدنبال داشته است.

صالح اسبناتی عضو کمیته راحی مرکز اسلامی مورفرسبورو و استاد دانشگاه ایالتی میدل تنسی گفت: شنیدن این کلمات از کسی که می خواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد بسیار ناامید کننده است چرا که از چنین فردی انتظار می رود عامل به قانون اساسی باشد نه اینکه علیه آن رفتار کند.

هرمان کین از نامزدهای جمهوری خواه آمریکا اواخر هفته گذشته با بیان اظهارات ضداسلامی علیه مسلمانان، مناقشات جدیدی رقم زد.

از وی درباره طرحهای ساخت مرکز اسلامی در تنسی پرسیده شد و وی در پاسخ گفت: ساخت این مرکز اسلامی در تنسی نقض آزادی دینی و سوء استفاده از آن است. من با آنچه در جریان است موافق نیستم. این راهی برای نفوذ قانون شرع در قوانین ما است و من مطلقا با آن مخالف هستم.

صالح اسبناتی اظهار داشت که کین نباید چنین اظهاراتی را پیش از برقراری ارتباط با مسلمانان شهر مطرح می کرد. ما این اظهارات را مضر می دانیم چرا که پیش از ارتباط برقرار کردن با هر دو طرف بیان شده است. برای ما دشوار است تصور کنیم فردی فقط گوش خود را به افراط گرایان سپرده و تنها به ادعاهای کاذب توجه می کند.

این نخستین مناقشه ضد اسلامی نیست که کین ایجاد کرده است. پیش از این در ماه مارس وی اظهار داشته بود که با انتصاب یک مسلمان در دولت خود مخالف است.

صالح اسبناتی هشدار داد که این اظهارات می تواند عاملی برای ایجاد حملات جدید علیه مسلمانان در شهر مورفریسبورو شود. این جامعه تا کنون قربانی حملات آتش سوزی عمدی ، خرابکاری و سوء رفتارهای متعصبان بوده است.

مسلمانان آمریکایی که تعداد آنها بین 6 تا 8 میلیون نفر تخمین زده می شود پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 به شدت با اسلام هراسی، احساسات ضداسلامی و انزجار و تعصب رو به رو شده اند.

موج این احساسات ضداسلامی با مطرح شدن طرح ساخت مسجدی نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر در نیویورک افزایش یافت و در نتیجه بسیاری از داراییهای مسلمانان مورد حمله قرار گرفت و اظهارات انزجاری علیه مسلمانان شدت گرفت.

نمایشگاه و همایش "تحول صنعت حلال" در مالزی برگزار می‌شود

سازمان همکاری توسعه صنعت حلال مالزی طی روزهای 8 و 9 مرداد برنامه‌ای با عنوان "تحول حلال" برگزار می‌کند که دربرگیرنده همایش و نمایشگاه حلال است.

برنامه تحول حلال با هدف ایجاد فرصتهای بیشتر شغلی در عرصه صنایع حلال و افزایش کارآفرینی در این عرصه اجرا می شود.

سازمان همکاری توسعه صنعت حلال مالزی طی بیانیه ای اعلام کرده است یکی از ارزشهای این فعالیت ترویج این برنامه در سطح ملی و ایجاد منابع جدید در رابطه با سرمایه انسانی و عرصه های تجارت حلال است.

قرار است این مراسم دوروزه که طی روزهای 30 و 31 ژوئیه (8 و 9 مرداد ماه) برگزار می شود 10 هزار بازدید کننده داشته باشد. انتظار می رود نخست وزیر مالزی این مراسم را افتتاح و با عوامل اصلی این صنعت که در نمایشگاه حضور می یابند دیدار و گفتگو کند.

در این مراسم بخشهایی چون آموزش، اقتصاد و آموزش و تفریح در صنعت حلال مورد تأکید قرار می گیرد که این امر با نمایشگاهی با بیش از 100 غرفه و همایشی یکروزه درباره برنامه تحول کارفرمایی حلال تحقق می یابد.

مشارکت روحانیون مسلمان اندونزی در حفظ جنگلهای این کشور

اندونزی به منظور حفظ ثروت طبیعی خود با مشارکت 5 هزار روحانی مسلمان ستادی علیه تخریب و سوزاندن جنگلهای این کشور راه‌اندازی کرده است.

ذوالکیفلی حسن وزیر جنگلداری اندونزی اظهار داشت: جنگلهای ما به خودی خود آتش نمی گیرند بلکه در حریق عمدی می سوزند چرا که برخی این امر را سنت سوزاندن زمین پس از برداشت محصول و پیش از کاشت می دانند که اکنون موجب شده جنگلهای وسیع این کشور تحت تأثیر این سنت قرار بگیرند.

وی افزود: دولت اندونزی با مشارکت 5000 هزار روحانی مسلمانان از میان مبلغان در راستای توقف تخریب این ستاد را تقویت می کند. این روحانیان پس از طی یک دوره آموزشی قرار است از اواخر سال جاری میلادی این طرح را آغاز کرده و در تمام طول سال 2012 آن را ادامه دهند.

در طول یک دیدار کاری ملی با حضور هئیت اجرایی سازمان اسلامی محمدیه به عنوان دومین سازمان بزرگ اندونزی طرح مشارکت مبلغان مسلمان در این ستاد مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر جنگلداری اندونزی از علمای مسلمان خواست از این ستاد حمایت کرده و مسئله حفظ جنگ را میان جامعه دینی خود ترویج کنند.

این نخستین مأموریت زیست بومی نیست که علمای اندونزی در آن مشارکت دارند. ماه ژانویه گذشته شورای علمای اندونزی نهاد احترام به محیط زیست را تأسیس کرد تا به دولت در مسائل بوم شناسی چون تخریب جنگل، تجارت حیوانات وحشی، آلودگی و ماهیگیری بیش از حد کمک کند.

این شورای تازه تأسیس از مردم می خواهد آنها را ترغیب کنند تا از قوانین دولت درباره حفظ محیط زیست تبعیت کنند. اندونزی در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا دارای بزرگترین جنگلها است به طوری که 120 میلیون هکتار از مساحت این کشور را جنگل فراگرفته است.

آتش در جنگل سالانه در فصل خشک سال در اندونزی رخ می دهد و چندین بار آلودگی ناشی از سوختن جنگل به کشورهای همسایه چون سنگاپور و مالزی منتقل شده است.

آمار نشان می دهد اندونزی پرجمعیت ترین کشور اسلامی، با استفاده بیش از حد از منابع دریایی خود از طریق ماهیگیری و تخریب صخره های مرجانی است که این امر نه تنها به اکوسیستم صدمه زده است بلکه بر تعداد گونه های دریایی که به آن وابسته هستند نیز تأثیرگذار بوده است.

موضوعات زیست محیطی در این کشور با جمعیت رو به رشد و صنعتی شدن این کشور در ارتباط است که تخریب جنگل و قطع غیرقانونی درخت موجب شده اندونزی به سومین کشور بزرگ منتشر کننده گازهای گلخانه ای تبدیل شود.

مسجد کلن نقطه عطفی در معماری دینی آلمان است

مسجد مرکزی شهر کلن آلمان که حتی پیش از آغاز ساخت در سال 2009 با مشکلات و انتقادهای بسیاری مواجه بود در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و به عنوان یک جلوه هنری، اجتماعی و دینی در این شهر مورد تحسین قرار گرفته است .

مسجد جدید شهر کلن پیش از ساخت با اعتراضهای بسیاری درباره ارتفاع مناره ها ورو به رو شده بود و برخی شکل ظاهری این مسجد را به تسهیلات اتمی نسبت می دادند.

زمانی که طرحهای این مسجد رونمایی شد برخی منتقدان آن را فرصتی برای مطرح کردن بحثهای بنیادین درباره جامعه اسلامی ترک تبار آلمان قلمداد کردند.

اکنون که شش سال از آن زمان می گذرد پل بوهم معمار این مسجد اظهار داشته است که طرح این مسجد خود اقدامی برای ادغام بوده است. وی اظهار داشت: این یکی از مهمترین ساختمانهایی است که تا کنون طراحی کرده ام.

وی گفت: هدف اصلی از طراحی این ساختمان منتقل کردن حس عدم پنهان کاری نسبت به سایرین و دعوت از مردم جامعه است. شبستان اصلی این مسجد در معرض دید است و فضای مسجد به نوعی از تمام پیروان ادیان برای حضور یافتن در آن دعوت می کند.

این مسجد دارای یک گنبد بزرگ و دو مناره است. مناره های این مسجد پیش از آغاز به کار ساخت در نوامبر 2009 به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته بود، گروه های راست گرای کلن اظهار داشتند که این مناره ها بزرگتر از طرح اصلی ساخته شده و کلیسای جامع و مشهور این شهر را تهدید می کند. کلیسای جامع شهر کلن که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد یکی از شاخصه های شهر کلن به شمار می آید.

کلن در جنگ جهانی دوم به شدت بمباران شد و هرگز از نظر معماری به حالت سابق بازنگشت، اما مسجد مرکز کلن یکی از معدود ساختمانهای این شهر خواهد بود که دارای سبک خاص خود است و میراث معماری اسلامی را به نمایش گذاشته است.

نوربرت نوسبام استاد تاریخ دانشگاه کلن از این مسجد با عنوان نقطه عطفی برای معماری دینی در آلمان یاد کرده است.

قرار است این مسجد اوایل سال 2012 افتتاح شود، طراحی داخلی این مسجد چندان زیاد نخواهد بود و نور طبیعی که آن هم از طریق پنجره ها می تابد بخش اعظم زیبایی داخلی مسجد را به عهده می گیرد. این مسجد همزمان با جامعه پیش می رود و مسلمانان بعدها درباره طراحی داخلی آن تصمیم گیری می کنند.

غرفه "اسلام" در نمایشگاه ایالتی کالیفرنیا راه‌اندازی شد

مسلمانان آمریکا برای سومین سال متوالی در نمایشگاه ایالتی کالیفرنیا غرفه ویژه‌ای را به معرفی اسلام اختصاص داده و داوطلبان مسلمان به پرسشهایی که درباره دین اسلام مطرح شده پاسخ می‌دهند.

شید یودر رئیس انجمن اسلامی شمال آمریکا در ساکرامنتو اظهار داشت: فکر می کنم موفقیت غرفه اسلام امسال بیش از سال گذشته باشد، به طور قطع علاقه مردم به شناخت اسلام بیشتر شده است.

این سنت از سال 2008 پایه ریزی شد و انجمن اسلامی شمال آمریکا طی سه سال متوالی غرفه ای را به پاسخ پرسشهای غیرمسلمانان اختصاص داد و عنوان "چرا اسلام" را برای آن انتخاب کرد. این غرفه سال گذشته 2500 نسخه قرآن را میان مردم توزیع کرد.

امسال نیز این گروه از مسلمانان دی وی دی هایی برای غیر مسلمانان فراهم کرده اند. پس از این اقدام دو گروه مسیحی نیز غرفه های مشابهی را در سالهای 2009 و 2010 راه اندازی کردند.

به رغم اینکه ممکن است عده ای راه اندازی این غرفه ها را برای ارائه پاسخهای معنوی درباره هردینی غیر معمول بدانند اما یودر اظهار داشت فضای نمایشگاه چنین هدفی را برای آنها تسهیل کرده است.

رئیس انجمن اسلامی شمال آمریکا در ساکرامنتو گفت: مردم درباره ما باورهای کلیشه ای منفی دارند برای اینکه به آنها فرصت بدهیم سؤالات خود را درباره اسلام مطرح و با مسلمانان صحبت کنند این نمایشگاه فضای مناسبی فراهم می کند.

راه اندازی این غرفه در نمایشگاه ایالتی کالیفرنیا تنها تلاش انجمن اسلامی شمال آمریکا برای برقراری ارتباط با غیر مسلمانان به منظور آموزش آنها نبوده است، در آستانه رمضان آنها ستادی متشکل از 16 بیلبورد راه اندازی کردند که طی ماه آینده به منظور آگاهی بخشی درباره اسلام در سطح شهر نصب می شوند.

نمایشگاه بزرگی از سفر معنوی حج در موزه بریتانیا برگزار می‌شود

نمایشگاه بسیار بزرگی با محوریت حج و سفر معنوی به مکه و مدینه در موزه بریتانیا برگزار می‌شود که به ادعای برگزار کنندگان، بزرگترین نمایشگاه حج در جهان است.

اشیایی از سراسر دنیا در نمایشگاه حج موزه بریتانیا که قرار است سال آینده برگزار شود گردآوری شده است.

سالانه سه میلیون مسلمان از سراسر جهان برای انجام فریضه حج راهی خانه خدا می شوند که 25 هزار نفر آنها بریتانیایی هستند.

نیل مک گرگور مدیر این موزه اظهار داشت: حج یک پدیده فرهنگی و دینی است که باید بهتر درک شود.

این نمایشگاه با عنوان "حج: سیاحتی در قلب اسلام" در موزه بریتانیا برگزار می شود چرا که این موزه از زمان تأسیس در قرن هجدهم تلاش کرده در نمایشگاه های خود ارتباطی میان دین و جامعه برقرار کند.

نسخ خطی، یادداشتهای فردی، منسوجات ، اشیای باستانی، تصاویر تاریخی و هنرهای معاصر و یادگاریهای مکه در این نمایشگاه ارائه و علاوه بر آن آداب حج را نیز دربر می گیرد.

نمایشگه حج : سیاحتی در قلب اسلام طی روزهای 26 ژانویه تا 15 آوریل 2012 (6 بهمن 90 تا 26 فروردین 91) در موزه بریتانیا برگزار می شود.