1300 دهیار عاملان زکات در گیلان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حامد آزمایش در همایش زکات که عصر دوشنبه با حضور ائمه جماعات مساجد شهرستان انزلی در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد با تشریح فعالیت این ستاد افزود: از ابتدای امسال تاکنون با تشکیل ستاد زکات کمیته امداد در استان بیش از هزار و 300 دهیار در روستاهای گیلان در امر فرهنگ سازی و جمع آوری زکات همکاری و تعامل دارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال بر اساس استفتای مقام معظم رهبری زکات مال مستحبی در گیلان جمع آوری می شود، اظهارداشت: با همیاری دهباری های استان 80 هزار کیسه مخصوص احسان کشاورز در بین شالیکارن استان توزیع شده است که پیش بینی می شود 150 تن برنج جمع آوری شود.

مسئول ستاد زکات کمیته امداد استان گیلان گفت: زکات جمع آوری شده در هر روستا از سوی هیئت امنای مساجد و روحانیان در بین فقرا و نیازمندان همان منطقه توزیع می شود.

امام جمعه شهرستان بندرانزلی نیز دراین همایش با بیان اینکه زکات یک واجب الهی است و در 32 آیه از قرآن مجید به آن اشاره شده است از روحانیان حاضر در این مراسم خواست زکات را احیا کنند چرا اگر فرهنگ زکات در جامعه گسترش یابد هیچ فقیری در جامعه نخواهیم داشت.

حجت الا موسوی با ابراز خرسندی از تشکیل ستاد زکات در کمیته امداد گفت: نیازمندان واقعی و فقرا در اولویت بهره مندی از زکات هستند و کمیته امداد می تواند آن را به دست نیازمندان واقعی برساند.

مسئول ستاد زکات شهرستان انزلی نیز با بر شمردن اهمیت زکات مال و فطریه گفت: فلسفه روزه در ماه رمضان این است که اغنیا نیز طعم گرسنگی را بچشند و زکات فطریه در پایان این ماه شکرگزاری در موفقیت روزه داری و کمک به مستضعفان و فقراست که سعادت دنیوی و اخروی را به همراه دارد و نتیجه آن رضایت خداوندی است.

رئیس تبلیغات اسلامی بندر انزلی نیز در این مراسم یادآورشد: زکات مایه آرامش و امنیت درجامعه و و موجب ازدیاد مال و عمر است و روحانیون باید در این ماه مبارک در منابر زکات را ترویج کنند چرا در گذشته در گیلان کمتر به اهمیت زکات پرداخته شده است.