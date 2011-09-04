توزیع ناعادلانه کتاب موجب ضعف کتابخانه مدارس شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خلیلی دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در جمع اعضاء و مسئولان این تشکل دانشآموزی با بیان اینکه اگر نظام تعلیم و تربیت متکی بر پرسشگری و خلاقیت باشد، خود به خود زمینهساز و بسترساز مطالعه در کشور میشود، اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیتی که بر اساس یک کتاب و جزوه درسی شکل گرفته باشد، نمیتواند دانشآموز را به سوی منابع غیردرسی و دیگر منابع اطلاعاتی هدایت کند.
وی با بیان اینکه سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور پایین است، افزود: این مسئله نیز مانند بسیاری از مشکلات فرهنگی دیگر تکبعدی نبوده و عوامل بسیاری در آن نقش دارند و برای رفع این مشکل باید به تقویت کتابخانههای مدارس بپردازیم، زیرا کمبودهای اقتصادی و توزیع ناعادلانه کتابها، سبب ضعف کتابخانههای مدارس شده است.
خلیلی، خانواده را عامل بسیار مؤثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد و گفت: محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخوانی نقش بسزایی در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی در دانشآموزان دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در هر جامعهای، اشاعه فرهنگ کتابخوانی پس از خانواده بر عهده مدارس و نظام آموزش و پرورش است، تصریح کرد: اگر دانشآموز در مدرسه با کتاب آشنا شده و لذت مطالعه، خودآموزی و افزایش معلومات عمومی را درک کند و با مطالعه خو بگیرد، در تمام دوران زندگی از کتاب دست نمیکشد.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در پایان با بیان اینکه عرصه کتاب نیازمند یک حرکت جدی است، خاطرنشان کرد: کتاب و کتابخوانی امری مهم و ضروری که ملازم پیشرفت در هر کشوری است.
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