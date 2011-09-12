حمله جوانان مصری به سفارت اسرائیل به اندازه کمپ دیوید مهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی روز یکشنبه در جلسه اجرایی کمیته های همایش بین المللی بیداری اسلامی، با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش در شرایط فعلی گفت: این اجلاس، اولین اجلاس از این نوع در دنیاست، ضمن آنکه اندیشمندانی از 70 کشور جهان که سنخیتی با مسئله بیداری اسلامی دارند در این اجلاس جمع خواهند شد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ادامه داد: هیچ کشور اسلامی در دنیا نیست که چنین اجازه ای را داشته باشد که فضایی اینچنین باز را ایجاد کند و در اختیار اندیشمندان مسلمان سراسر جهان قرار دهد تا به ابراز نظر آزادانه بپردازد.

ولایتی در ادامه با اشاره به برخی دستاوردهای بیداری اسلامی در منطقه به وضعیت انقلاب مصر پرداخت و افزود: حرکت جوانان مصری در حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در مصر، به اندازه موضوع کمپ دیوید اهمیت داشت ولی در جهت عکس آن.

وی همچنین درباره برنامه های این دبیرخانه بعد از همایش گفت: همایش بین المللی بیداری اسلامی، با این همایش دو روزه تمام نخواهد شد بلکه یک نهاد مردمی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف تشکیل خواهد شد تا مسائل مطرح شده را دائما پیگیری کند.

به گزارش مهر، همایش بین المللی بیداری اسلامی 26و 27 شهریورماه با حضور صدها اندیشمند و صاحب نظر خارجی در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما در تهران برگزار می شود.