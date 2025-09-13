به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در پیامی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، برگزاری اجلاس خاخام‌های صهیونیست در یک کشور مسلمان شیعه را مایه تعجب و تأسف دانست و ابراز امیدواری کرد که این خبر صحت نداشته باشد.

وی تأکید کرد: این اولین بار است که چنین خط‌شکنی از سوی حکومت آذربایجان انجام می‌شود و آن را اقدامی ضد اسلامی و ضد حیثیت شیعه در سطح جهانی است.

ولایتی همچنین به تاریخ مسلمان شدن مردم آذربایجان اشاره کرد و گفت: «مردم آذربایجان که قریب به ۱۲۰۰ سال است مسلمان شده‌اند، قطعاً از این اقدام ناراضی خواهند بود.»

وی افزود: هدف این اجلاس ممکن است گسترش توافق ابراهیم و اضافه شدن آذربایجان به آن باشد.

وی در ادامه به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای مختلف اشاره کرده و پرسش‌هایی را درباره همکاری جمهوری آذربایجان با این رژیم مطرح کرد.

ولایتی تصریح کرد: مردم غیرتمند آذربایجان و قفقاز با این اقدام ضد اسلامی و ضد اعتقاداتشان ناراضی خواهند شد و این حرکت بی‌منطق در نهایت به زیان آذربایجان خواهد بود.