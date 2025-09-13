  1. سیاست
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

واکنش تندولایتی به برگزاری اجلاس خاخام‌های صهیونیست درجمهوری آذربایجان

مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب، در پیامی در فضای مجازی به برگزاری اجلاس خاخام‌های صهیونیست در جمهوری آذربایجان واکنش نشان داد و این اقدام را خط‌شکنی و ضد اسلامی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در پیامی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، برگزاری اجلاس خاخام‌های صهیونیست در یک کشور مسلمان شیعه را مایه تعجب و تأسف دانست و ابراز امیدواری کرد که این خبر صحت نداشته باشد.

وی تأکید کرد: این اولین بار است که چنین خط‌شکنی از سوی حکومت آذربایجان انجام می‌شود و آن را اقدامی ضد اسلامی و ضد حیثیت شیعه در سطح جهانی است.

ولایتی همچنین به تاریخ مسلمان شدن مردم آذربایجان اشاره کرد و گفت: «مردم آذربایجان که قریب به ۱۲۰۰ سال است مسلمان شده‌اند، قطعاً از این اقدام ناراضی خواهند بود.»

وی افزود: هدف این اجلاس ممکن است گسترش توافق ابراهیم و اضافه شدن آذربایجان به آن باشد.

وی در ادامه به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای مختلف اشاره کرده و پرسش‌هایی را درباره همکاری جمهوری آذربایجان با این رژیم مطرح کرد.

ولایتی تصریح کرد: مردم غیرتمند آذربایجان و قفقاز با این اقدام ضد اسلامی و ضد اعتقاداتشان ناراضی خواهند شد و این حرکت بی‌منطق در نهایت به زیان آذربایجان خواهد بود.

کد خبر 6587709
هادی رضایی

