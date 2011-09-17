اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم عماد پیمان قهرمان مسابقات لیگ بسکتبال استان همدان یادواره شهید حاج رضا شکری پور شد.

بر اساس این گزارش هیئت بسکتبال استان همدان مسابقات بسکتبال را تحت عنوان جام رمضان و یادواره شهید حاج رضا شکری پور در سالن تختی شهر همدان برگزار کرد و هشت تیم شامل عماد پیمان جهادکشاورزی، هیئت اسدآباد، هیئت بهار، هیئت فامنین، هیئت آبشینه، شهید شکری پور و پیک امین در دو گروه و به مدت یک ماه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان دور گروهی چهار تیم پیک امین و الوند از گروه اول و تیم های عماد پیمان و اسد آباد از گروه دوم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

در دور نیمه نهایی تیم های عماد پیمان و اسدآباد با غلبه بر رقیبان خود به فینال مسابقات راه یاقتند.

در دیدار فینال نیز تیم عمادپیمان در مقابل تیم اسدآباد با نتیجه 90 بر 69 به برتری رسید و به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

شکست بانوان پاس در لیگ برتر فوتبال کشور

هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان با شکست سنگین تیم پاس همدان مقابل اوج نصر فارس به پایان رسید.

تیم اوج‌ نصر که سال گذشته عنوان سومی را کسب کرده بود در هفته دوم به مصاف پاس همدان رفت و با نتیجه چهار بر یک به برتری رسید.

گل‌های تیم اوج‌نصر را فاطمه رنجبر (سه گل) و زهرا قنبری یک گل از روی پنالتی وارد دروازه کردند.

تک گل پاس همدان را مرضیه نیکخواه به ثمر رساند.

تیم پاس همدان در هفته نخست به دلیل عدم حضور نماینده کرمانشاه با نتیجه سه بر صفر برنده اعلام شد

هیئت اسکی همدان خدمات رایگان به ورزشکاران ارائه می دهد

هیئت اسکی همدان اعلام کرد: دارندگان بیمه ورزشی اسکی می توانند دو جلسه رایگان از دستگاه تله سیژ پیست اسکی استفاده کنند.

هیئت اسکی استان در نظر دارد در راستای رفاه حال همشهریان تسهیلاتی در خصوص استفاده از دستگاه تله سیژ تاریکدره واقع در پنج کیلومتری گنجنامه در مسیر جاده تویسرکان قرار دهد.

علاقمندان با در دست داشتن کارت بیمه ورزشی رشته اسکی و یا تهیه آن در محل پیست از دو جلسه رایگان از این دستگاه بهره مند می شوند.

اعزام دوندگان همدانی به مسابقات غرب آسیا

دوندگان همدانی صبح شنبه به مسابقات جوانان غرب آسیا به میزبانی لبنان عزیمت کردند.

شاهین یزدان در رشته دو هزار متر با مانع و علی عالمی در رشته 800 متر دو دونده همدانی هستند که در آخرین مرحله اردوی آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشتند.

این دوندگان مطرح استان همدان در روزهای اخیر در مجموعه ورزشی آفتاب تهران به تمرین پرداختند تا با آمادگی کامل امروز شنبه 26 شهرویور ماه به مسابقات قهرمانی کشور در لبنان اعزام شوند.

مسابقات غرب آسیا با حضور این دو دونده همدانی و به مربیگری مهدی محمدی در لبنان برگزار می شود.

تیم شمشیربازی بانوان همدان سوم شد

تیم شمشیربازی بانوان همدان در سکوی سوم کشور ایستاد.

تیم بانوان همدان بعد از تیمهای تهران و اصفهان به مقام سوم این مسابقات دست یافت.

ترکیب تیم همدان در این مسابقات را مریم حمزه ای، سمانه خورشیدی، لادن صحرایی و فاطمه کاظمی دوست به سرپرستی گلاره زرنگار تشکیل دادند.

این مسابقات در اسلحه اپه با حضور 59 نفر از 18 استان کشور در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد.

اعلام نتایج اولیه مسابقات ووشو قهرمانی کشور در نهاوند

با پایان یافتن مسابقات ووشو سبک نانچوان، قهرمان رده بزگسالان این دوره از مسابقات مشخص شد.

نهمین دوره مسابقات ووشو آقایان قهرمانی کشور که در مجموعه ورزشی علیمرادیان نهاوند جریان داشت پایان یافت و تیم بزرگسالان قزوین مقام اول بخش ساندا را به دست آورد.

در این بخش تیم نهاوند مقام دوم و تیمهای خوزستان و فارس بطور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

نهمین دوره مسابقات ووشو (نانچوان ووشو) قهرمانی کشور یادواره شهدای گروه ابوذر نهاوند در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش تالو و ساندا به مدت دو روز در مجموعه ورزشی علیمرادیان نهاوند برگزار شد.

در این مسابقات 26 تیم از 22 استان کشور با 212 ورزشکار شرکت داشتند و از شهرستان نهاوند نیز دو تیم الف و ب در رده های سنی جوانان و بزرگسالان حضور داشتند که تیم بزرگسالان نهاوند در بخش ساندا موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.