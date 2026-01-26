  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۴۷

مهر گزارش می‌دهد؛

شکست افسانه ناوهای هواپیمابر/ میراث شهید تهرانی مقدم و تحولات جهان

شکست افسانه ناوهای هواپیمابر/ میراث شهید تهرانی مقدم و تحولات جهان

تهدیدات رسانه‌ای و روانی روزهای اخیر بیشتر نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد هراس در اذهان عمومی است تا بازتاب واقعیت نظامی، ایران با موشک های خود ترسی از حضور ناو هواپیمابرها ندارد.

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: در روزهای پرتنش فعلی، که رسانه های بیگانه با تمام توان به میدان جنگ رسانه ای و روانی برای تاحت تاثیر قرار دادن ادراکات ایران آمده اند و حرکت ناو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن در راه خلیج فارس را در بوق و کرنا کرده اند و به بهانه های مختلف خبر هایی را منتشر می کنند که نیروهای دریایی ایالات متحده به سمت ایران حرکت می‌کنند ، اما جمهوری اسلامی با نمایش قابلیت‌های موشکی خود سالها است که پیام روشنی به دشمنان ارسال کرده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که نیروی دریایی قدرتمندی به سمت ایران اعزام می‌شود ، اما آیا واقعاً ناوهای هواپیمابر آمریکا همان "افسانه" قدیمی را حفظ خواهند کرد؟

از افسانه به واقعیت

در دهه‌های گذشته، ناوگان‌های هواپیمابر آمریکا به عنوان نماد قدرت دریایی بی‌چالش معرفی می‌شدند، اما تحولات نظامی ایران این روایت را به چالش کشیده است. ایران با توسعه انبوه موشک‌های بالستیک و کروز، سند محرمانه‌ای از ساختار دفاعی این غول‌های دریایی را خوانده و نقطه‌ضعف آنها را شناسایی کرده است. در واقع، آمار نشان می‌دهد که ناو هواپیمابر USS لینکلن هنوز در فاصله‌ای قابل برخورد با ایران قرار ندارد ، و این خود نشانه‌ای از هوشمندی استراتژیک تهران است.

پایان افسانه ناوهای هواپیمابر

تحلیل‌های نظامی نشان می‌دهد که ناوگان‌های هواپیمابر آمریکا که قبلاً به عنوان «ناشکن‌های دریا» معرفی می‌شدند، امروز با چالش جدی موشک‌های ایرانی روبرو هستند. با توسعه موشک‌های بالستیک با برد زیاد و دقت بالا مانند فتاح، خیبر و خرمشهر، و همچنین موشک‌های کروز پیشرفته دریایی، ایران توانسته است حلقه دفاعی این ناوها را به چالش بکشد.

در عملیات‌های واقعی، سیستم‌های دفاع هوایی ناوگان‌های آمریکا مانند سیستم AEGIS که برای مقابله با تهدیدات هوایی طراحی شده‌اند، در برابر حملات همزمان موشک‌های بالستیک و کروز با محدودیت‌های جدی روبرو می‌شوند. این واقعیت نظامی، افسانه بی‌نقص بودن ناو هواپیمابرها را به پایان رسانده است.

شکست افسانه ناوهای هواپیمابر: میراث شهید تهرانی مقدم و تحولات جهان

پاسخ ایران: از تهدید رسانه‌ای به توانمندی عملیاتی

جنگ روانی روزهای اخیر که با اعزام "ارمادای دریایی" آمریکا به منطقه ۵ همراه شده، بیش از آنکه تهدیدی جدی باشد، نمایشی از ترس داخلی واشنگتن محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با داشتن تعداد قابل توجه موشک بالستیک و کروز، و البته مهمتر از ان فناوری و دانش ساخت آن، از جمله سیستم‌های پیشرفته‌ای که می‌توانند با دقت بالا اهداف دریایی را هدف قرار دهند، دیگر در موقعیت دفاعی سنتی قرار ندارد. نیروی دریایی سپاه و ارتش با به‌کارگیری زیردریایی‌های کلاس فاتح و غدیر در مقابل گروه‌های ناو هواپیمابر آمریکا ، استراتژی مقابله نامتقارن خود را به خوبی اجرا می‌کند.

آیا ناو هواپیمابرها دیگر امن هستند؟

تحلیل‌های نظامی نشان می‌دهد که در عصر حاضر، داشتن ناو هواپیمابر به تنهایی تضمینی برای برتری دریایی نیست. ایران با سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های موشکی و پهپادی و توانایی‌های سایبری، شرایط جدیدی را در منطقه خلیج فارس رقم زده است. حتی منتقدان نظامی آمریکایی تأیید می‌کنند که «تمام این ناوها و هواپیماها هیچ ارزشی ندارند اگر شما موشک‌های بلندبرد کافی و متخصصان کامپیوتری داشته باشید که بتوانند هر چیزی در هوا را هک کنند» . این مهم، نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در منطقه است.

شکست افسانه ناوهای هواپیمابر: میراث شهید تهرانی مقدم و تحولات جهان

تهرانی مقدم: معمار انقلاب موشکی ایران

شهید حسن تهرانی مقدم، نقش تاریخی در تحول ایران از کشوری وابسته به واردات سلاح به قدرتی با توانایی‌های داخلی در زمینه فناوری موشکی ایفا کرد. تحت رهبری او، نیروی هوافضای سپاه پاسداران توانست برنامه موشکی بالستیک و کروز را با سرعتی چشمگیر پیش ببرد. وی اعتقاد راسخی داشت که «قدرت بازدارندگی واقعی در دست‌داشتن توان پاسخگویی سریع و قاطع نهفته است» و این فلسفه هسته اصلی استراتژی دفاعی ایران امروز است.

جنگ روانی یا واقعیت استراتژیک؟

تهدیدات رسانه‌ای و روانی روزهای اخیر بیشتر نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد هراس در اذهان عمومی است تا بازتاب واقعیت نظامی. ایران با انبار موشکی قدرتمندی که تخمین زده می‌شود شامل هزاران موشک بالستیک و کروز با بردهای مختلف است، دیگر نیازی به ترس از حضور ناو هواپیمابرها در آب‌های منطقه ندارد.

تحلیلگران نظامی معتقدند که استراتژی «مقاومت نامتقارن» که تحت رهبری شهید تهرانی مقدم شکل گرفت، امروز ایران را قادر ساخته تا با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از هزینه ساخت و نگهداری یک ناو هواپیمابر، توانایی مقابله با این غول‌های دریایی را داشته باشد. یک ناو هواپیمابر آمریکایی میلیاردها دلار هزینه دارد در حالی که موشک‌های ایرانی با هزینه‌ای کسری می‌توانند تهدید جدی برای آن ایجاد کنند.

تهرانی مقدم و میراث جاودانه

میراث شهید تهرانی مقدم فقط ساخت موشک نبود، بلکه ایجاد فرهنگ استقلال دفاعی و تکیه بر توان داخلی بود. او ثابت کرد که با اراده ملی و دانش بومی می‌توان بر محدودیت‌های تحریمی غلبه کرد. امروز، وقتی ایران می‌تواند با دقت بالا اهداف دریایی را در فاصله‌های دور هدف قرار دهد، این دستاورد مستقیماً به چشم‌انداز استراتژیک وی بر می‌گردد.

دوره جدید بازدارندگی

تحلیل واقع‌بینانه نشان می‌دهد که ایران با توانمندی‌های موشکی فعلی، قادر به ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر هرگونه تجاوز نظامی است. این توانایی‌ها نتیجه مستقیم برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی است که به دست شهید حسن تهرانی مقدم و همفکرانش آغاز شد. امروز، ناو هواپیمابرها دیگر نماد قدرت بی‌چالش نیستند، بلکه خود به اهدافی حساس و پرهزینه تبدیل شده‌اند که نیازمند محافظت شدیدی هستند.

جنبه روانی تهدیدات اخیر باید در چارچوب جنگ اطلاعاتی و روانی تحلیل شود، نه به عنوان بازتاب واقعیت نظامی. ایران با ترکیبی از توانایی‌های موشکی، اطلاعاتی و دیپلماسی هوشمندانه، ثابت کرده که می‌تواند امنیت ملی خود را بدون نیاز به ناو هواپیمابر یا سیستم‌های دفاعی غربی تضمین کند. این درس‌ها مستقیماً از میراث شهید تهرانی مقدم آمده است: «قدرت واقعی در دست‌داشتن توان پاسخ و استقلال استراتژیک است».

کد مطلب 6731333
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد کلاهچی ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      322 477
      پاسخ
      با سلام. خدماتِ صنعت موشکی ایران در طول تاریخ ایران عزیز، ماندگار است.
    • ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      215 327
      پاسخ
      فراتر از واقعیات عرصه نبرد و قابلیت‌های انکار ناشدنی نیروهای مسلح ما، این روزها اعمال فشار روانی و پیشبرد تبلیغات دشمن در اذهان بسیاری از مردم ایران تاثیرگذار و نگران کننده است
    • ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      348 398
      پاسخ
      قدرت نظامی و موشکی و جوانان برومند نیروهای انتظامی و امنیتی و مرزبانان الان نبودن امریکا و اسراییل یک روز به ایران فرصت نمیداد مثل غزه باید تو چادر های نظامی زندگی میکردیم
    • رضا ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      629 94
      پاسخ
      خدایا کشورم و مردمم را از شر هرگونه اشرار داخلی و خارجی در امان خود نگه دار.
    • ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      335 319
      پاسخ
      امریکا و اسراییل هنوز در بهم زدن نیروهای یمنی که نصف قدرت ایران رو ندارن ماندن فقط ایجاد ترس و اضطراب و ضربه به اقتصاد شده کارشان بخدا اگه میتونستن از طریق حمله نظامی به ایران اسیب بزنن صبر نمیکردن
      • مسعود IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
        120 100
        کاملا با نظر شما موافق هستم اگر دشمن یک درصد از ما بالاتر بود صد در صد به ما حمله میکرد، اینا می‌دونن اگر یکی بزنن دو تا میخورن ، بخدا افتخار ما ایرانیا سید علی هست اونا هر بار مارو تهدید میکنن رهبرمون به نمایندگی از مردم ایران میگه آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمی‌تواند بخورد. در حالی که تمام کشورها مثل سگ از اونا حساب میبرن، ایرانی جماعت همیشه سرش بالا هست
      • کوروش IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        10 13
        👍👌🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      155 302
      پاسخ
      زندگی بااسترس ارزش ندارد این نشدروزگار خدایا ماراازجنگ دور کن همون جنگ اقتصادی معشیت کافیه
    • ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      151 275
      پاسخ
      بااین همه سروصدای رسانه ای دربوق وکرنا کرده که ای وای فلان ناو وفلان هواپیما به فلان خلیج وفلان اقیانوس رسیده چراما موشک‌ها را انقدرباسروصدا فریادنزنیم که هر صیدی دامی دارد ده تا صیدکه فرارکنندبلاخره یکی دردام صیادمی افتد آنقدرها هم بزرگش نکنیم
      • حسن IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
        126 85
        سلام ، آیا میدانید امنیت و قدرت در آمریکا را چه کسانی ساخته اند ،؟ از دانشمندان ایران دیروز و امروز ، ودیگر بلاد کشورهای ضعیف ، امروز باید افتخار کرد که دانشمندان وملت باغیرت کشور عزیز ایران توانسته اند تا حدودی ، قدرت را در کشورشان ایجاد بکنند،وباید افتخار بکنیم ، که قدرت ها از ایران هراسان هستند ، وجای شکرش باقی است ، وخدا را شاکرم. ، خدایا کشور عزیزم و خادمان دلسوز کشورم ، و رهبرم را در پناه آقا امام زمان حفظ بفرما. الهی آمین
    • وحید ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      145 209
      پاسخ
      سلام، در تحلیل محرمانه ای که پنتاگون در ۲۰۲۳ در رابطه با جنگ احتمالی امریکا و چین بر سر تایوان ارائه داد و گوشه هایی از آن اخیرا افشا شده، مشخص شده که با تمام سناریو های ممکن، امریکا در این جنگ شکست خواهد خورد و یکی از مبانی مهم این تحلیل ،آسیب پذیری ناوگان دریایی امریکا از جمله ناوهای هواپیما بر در مقابل توان موشکی چین است. مثلا گفته شده که ناو جرالد فورد ۱۳ میلیارد دلاری در دقایق اولیه نبرد احتمالی، از بین خواهد رفت. این ناوها برای مقابله با کشورهایی با قابلیت موشکی مناسب بسیار آسیب پذیرند.
    • ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      237 342
      پاسخ
      بیخودی آمریکا را بزرگ میکنند آمریکا پوخی نیست
      • ایران پرست IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
        79 87
        بخدا.ایران دراوج قدرت واقتدارهستش.اگرخودتحقیرهای.غرب گرا ساز مخالف نزنن.امریکا هیچ غلطی نمیکنه..
    • ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      152 144
      پاسخ
      انبار موشکی و پهپادی کشور..باید در سطح کشور پخش شود ..تا آسیب پذیری آن در مقابل حملات دشمن به حداقل برسد..و از مکان های حساس باید به موشکهای ضد هوایی دوش پرتاب مسلح شوند
    • بهمن ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      204 150
      پاسخ
      خدا رحمت همه دانشمندان شهید موشکی و حاج حسن تهرانی مقدم و خدا حفظ کند یاران مجاهد در صحنه ایشان را که با قدرت در حال توسعه صنایع موشکی هستن
    • نادر ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      231 110
      پاسخ
      نصرو من الله و فتح القریب
    • ناشناس ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      189 137
      پاسخ
      خدا رحمت کند شهید تهرانی مقدم و دوستانش من نوعی تا ابد مدیون ایشان هستم شهید کار بسیار بزرگی کردند هیچ هدفی در زمین و دریا نمی تواند ضربه بزند
    • داریوش ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      209 232
      پاسخ
      اگر دست از پا خطا کردن نابود شان کنید پایگاهایشان در امارات وکویت و...بزنید زنده باد ایران وایرانی دورود بر رهبر عزیزمان
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      128 139
      پاسخ
      نابودی ناو آمریکایی با هواپیماهای آن قطعی است و هیچ اثر از آنها باقی نخواهد ماند با موشک های خیبر و خرمشهر همه را دود هوا خواهیم کرد ایرانی میتواند
    • رضا کاشی IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      99 90
      پاسخ
      بسه از هیمنه پوشالی آمریکا گفتن . جرأت و توان جنگ دراز مدت با ایران را ندارد و در جنگ کوتاه مدت هم هزینه ها غیر قابل جبران خواهند بود اگر ایران با قدرت هم پایگاهها و طویله نشینان حاشیه خلیج همیشه پارس را مورد هدف و با قدرت قرار دهد
    • حمید باقری IR ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      125 93
      پاسخ
      انا من المجرمین منقمون ان شالله آمریکا به درک واصل میشه
    • حسین IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      77 76
      پاسخ
      آیا با وجود این حجم از تهدید مستقیم از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، توسل به حمله پیش دستانه و امر دفع تهدید و خطر حتمی، « ماده ۵۱ منشور ملل» نباید در دستور کار ایران قرار گیرد !!؟؟ « حد اقل در گفتار !!» حال آنکه اسقاطیل به بهانه تهدید غیر محتمل هسته ای از سوی ایران ، اقدام به حمله پیش دستانه کرد !!
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      98 80
      پاسخ
      اولا به نظر تمام کارشناسان نظامی ومردم . باید ایران درحمله پیشدستی کند دوما اگر جنگی درگرفت علاوه بر زدن تمام پایگاها وناوهای امریکایی وبعد بقول کارشناس ارشد . ایران باید تنگه های هرمز وباب المندب را ببندد تا ان کشورهای که از حمله آمریکا به ایران خوشحالند بسوزند وبعلت گرانی سرسام اور سوخت کاسه چه کنم چه کنم دستشان بگیرند وسریع جنگ تمام شود
      • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
        46 32
        آفرین
    • مهدی IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      146 159
      پاسخ
      جانم فدای رهبر ما همه سرباز تواییم😍
    • جانبازانقلاب IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      105 84
      پاسخ
      دست از پا خطا کردن بزنید مادر ترامپ وتمام نیروهای مسلح آمریکا را داغ دار وعزادار کنید وبه عزایشان بنشانید باید غیرت وشجاعت وشهامت ایران را به نمایش گذاشت اگر کوچکترین تردیدی کنید قافله را به دنیا باختید اما اگر شهامت به خرج بدید دنیا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت وخواهند فهمید این تو بمیرما از اون تو بمیرما نیست
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      125 96
      پاسخ
      ما کشورمان شیعه علی علی خیبر شکن ایران را از چی می ترسونن خدارو به حضرت علی قسم میدم نگهدار سپاه و ارتش مون باشه مطمئن باشید پیروز میدان ماییم
    • ایرانی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      100 58
      پاسخ
      روح سردارتهرانی مقدم شادوبه روح پاکش صلوات میفرستم.ایشون علاوه براینکه درزمینه موشکی به همراه سرداران دیگر ناجی امنیت ایران شدند.ازنظرشخصیت هم که در رسانه ها برای ما گفتند آدم مومن وبااراده و مهربان واهل ورزش هم بودند.به روح سرداران شهید صلوات..ویرایش سرداران سربلند و مهربان وباشخصیت وطندوستمون هم آرزوی طول عمروسلامتی دارم.زنده بادایران
    • ایرانی IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      74 55
      پاسخ
      تحلیل و بررسی ساده اما بشدت معین کننده و آرامش بخش بود آفرین به نگارنده، چه طرفدار جمهوری اسلامی باشی چه مخالف جمهوری اسلامی مهم داشتن غیرت نسبت به میهن و خانواده هست، توان و قدرت کم نظیر ارتش و سپاه و نیروی نظامی کشور کاملا قابل اعتماد هست
    • Sajjad IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      58 51
      پاسخ
      آفربن دقیقا قصه همینه واقعیت میدانی کاملا متضاد باهیاهوی رسانه ایه توانمندی بشدت بزرگنمایی شده ناوهای هواپیمابر حتی درحد دفاع از عرشه ناو هم کفایت لازم رو نداره ابنجا مبن های دربایی ، شناورهای زیر سطحی بشدت پنهان کار ابران اژدرهای ضد کشتی .... وهزار ویک قابلبت موجود درسواحل خلبج ودربای عمان عملا خود ناوگروه رو تبدیل به اهداف سهل الوصول کرده
    • تیمورط IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      71 66
      پاسخ
      درود خدا بر شما مردان ایثار گر وپر تلاش آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
    • محمد IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      77 40
      پاسخ
      سلام. قطعا آمریکا واسرائیل ازتوان پهپاد وموشک ما هراس دارنداما ترامپ چپو نشون میگیره به راست میزنه بنظرمن باید مواظب شمال وغرب کشوربود.
    • بزرگمهر IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      88 66
      پاسخ
      آرش کمانگیر دوم ایران، زنده یاد امیرعلی حاجی زاده گفتند؛ کسی که در اتاق شیشه ای نشسته، به طرف کسی سنگ پرتاب نمی کند. ناوهای آمریکایی هدف هایی بسیار راحت برای ایران هستند. صد الی دویست پهپاد قادر هستند پدافند ناوها را از کار بیندازند و موشک‌ها ناوها را غرق کنند.. آمریکا برای جنگ با ایران، باید دنبال فرودگاه در دور دست باشه. چون دیگر ناوی برای فرود وجود نخواهد داشت. از هر پایگاهی که علیه ایران استفاده شود، ایران آنجا را شخم خواهد زد. آمریکا این را خوب می‌داند و به ایران حمله نخواهد کرد.
    • حقیقت IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      65 37
      پاسخ
      بهیچ عنوان ریسک جنگ مستقیم با ایران رو نمیکنن .یادتون نره باغافلگیری تمام و با تمام تکنولوژی و قدرتشون حمله کردند و بااینکه زدند ولی بازم صدمه های زیادی دیدند و اگر ایران خویشتن داری رو بذاره کنار ایندفه بشدت آسیب پذیرن. تمام اینها جنگ روانی و یا ممکنه جنگ نفتکشها برای ضربه به اقتصاد ماست .ترامپ اینروزا درست فکر نمیکند و اینو آمریکاها بخوبی متوجه شدند امیدوارم نیروهای نظامی ما دیگرضعف نشون ندن چه درسخن چه درعمل بیرحم عمل کنن همه چی بستگی به ضربه ی اول ما دارد. یاعلی
    • خلیل صفرپور ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      76 59
      پاسخ
      جانم فدای ایران درود بر دریا دلان محافظان آبی کشورم لبیک یا خامنه ای
    • سعیدالله IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      70 48
      پاسخ
      باسلام خدمت بروبچه های موشکی ایران عزیز وتمام مدافان حریم ایران خدا قوت دلاوران ایرانی شما تاج سر همه ایرانی هاهستید خداقوت خداقوت عزیزان ایرانی
    • محمد عظیمی IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      48 44
      پاسخ
      درود به روان پاک شهدای گرانقدر و بخصوص شهدای هوا فضا و سلام بر رهبر فرزانه و مقتدر و حکیم که در سایه درایت و تدبیر و رهبری ایشان جوانان غیور ایران اسلامی شعار ما می توانیم را جامه عمل پوشانده و موجب فخر ایران اسلامی و ترس دشمنان زبون شدند
    • داریوش IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      49 49
      پاسخ
      باسلام خدمت مقام معظم رهبری وتمام شهیدان این خاک عزیزمان ایران وتمام کسانی که از جان برای سرفرازی این خاک تلاش کردند سپاس گذارم ای باوقاران وای مردان سلحشور نابود کنید ناوهای آمریکا را تا درس عبرتی برای منافقان ومزدوران این خاک شود
    • داود IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      51 35
      پاسخ
      امریکادر جهان دنبال آبروی از دست رفته خود و غارتگری از کشورهای مستقل است .و توان همراهی هیچ کشوری را در رفتار خود ندارد .لذا به تنهایی قادر به سلطه طلبی هم نیست و به آخر خط رسیده و افول خود را در جنگ روانی پنهان میکند
    • روزگار IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      54 31
      پاسخ
      جنگ به نفع هیچ کس نبوده تا به حال همیشه ضرر اصلی مردم کردن راه حل اول دیپلماسی صحبت و منطق دوم نشست کشور ها و مساعدت نتیجه نداد سوم میشه کمی زمان دادن و در نهایت جنگ حالا یا به حق یا نا حق خلاصه که نباید گذاشت به اینجا برسه بعد بخواد پیشگیری کرد که باز این وظیفه مردم نیست! خدا به خیر کنه ببینیم آینده چطور رقم بخوره.
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      53 35
      پاسخ
      دوبازه جنگ دوباره خرابی دوباره بدبختی
    • محمد IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      55 50
      پاسخ
      سلام برای آقای تهرانی مقدم صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد
      • مهدی IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
        31 13
        درود بردلیر مردان ایران
    • اسماعیل IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      46 37
      پاسخ
      من نظر شخصیم اینه که ما باید الان با یک حمله پیشدستانه وباتمام قدرت همزمان تلاویو حیفا وناوگان دریای امریکا توخلیج فارس رو بترکونیم قبل از اینکه اونا بخوان شروع کنن بهترین فرصته برا انتقام خون سرلشکر های شهیدمون وهمه شهدای جنگ ۱۲ روزه تا به الان. رهبر،فرمانده،سیاستمدارو ازاد مرد ازاد مردان باجان دل درخدمتم برای جانفشانی.
    • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      33 23
      پاسخ
      بیاد ببینه قدرت چیه خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم
    • ناشناس IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      60 17
      پاسخ
      به نظر من ایران باید یک گوشمالی و برنامه ای برای این ناو گروه اجرا کند تا دیگر این جنایتکاران جرأت نکنند دیگر با هر تقی به توقی ناوهای خود را به این سر جهان بکشانند و کشور عزیز و مردم ما را مورد تهدید قرار دهند.زنده باد ایران.مرگ بر آمریکا شیطان بزرگ و اسرائیل جنایتکار
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      35 16
      پاسخ
      رحمت خدا بر روح همه ی شهیدان ایران زمین و رحمت خدا بر شهیدان موشکی و سرداران و همرزمان شهید تهرانی مقدم و حاجی زاده روحشان شاد
    • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      48 12
      پاسخ
      زنده باد ایران و ایرانی🇮🇷❤️
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      35 28
      پاسخ
      به یاری الله با حماقت احتمالی آمریکا یکبار برای همیشه پرونده شیطان بزرگ را در منطقه خواهیم بست و انتقام خون عزیزانمان خاصه حاج قاسم عزیز را خواهیم گرفت .
    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      30 21
      پاسخ
      نه امریکا و نه ناوهایش نمی تواند هراس در دل شیر مردان ایرانی بیندازند ناو یو اس اس . با چهار تا موشک ایرانی میفتد به فس وفس . نه امریکا دیگه ابرقدرت است نه مشت اهن پاره اش میتواند خللی در عزم ملت و نظام ما ایجاد کند . اتفاقا همین ناو ابراهیم لینکن ضربه پذیر ترین ناو در جنگ است این حرف من نیست حرف کارشنا سان نظامی است چون اگر رادارهاش را خاموش کند بعلت بزرگی ازیه جایی دم خروس میزنه بیرون در ابهای کم عمق کارایی ندارد . سوراخ سوراخش کنی
    • علی غفاری IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      35 31
      پاسخ
      نظر بنده این هست ناو آمریکا را باید به درک واصل کنیم تا بفهمند چه غلطي اینجا میکنن سگ زرد را اگر نابود کنیم دنیا نفس میکشه
    • بی‌نام IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      44 21
      پاسخ
      به هرحال آمریکا و اسرائیل دست از سر ایران و مردم آن بر نمی دارند و کسانی که می گویند وای جنگ بده بدبختیه و از این حرف ها، باید توجه کنند که کشور ایران به هیچ کشوری حمله نمی کند بلکه این آمریکا و اسرائیل هستند که دست از سر ایران بر نمی دارند و هر کس بخواد تسلیم این کفتارها بشه ،سرنوشتش مانند سرنوشت یاران مختار در کوفه می شود که به محض اینکه تسلیم شدند پسر زبیر سر همه‌ ی تسلیم شدگان را قطع کرد
    • علی IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      38 29
      پاسخ
      آمریکا طبل تو خالی هست فقط صدا داره آمریکا خودشو تو جنگ ۱۲روزه ثابت کرد ترامپ گفت غلط کردیم حمله کردیم آتش بس کنید
    • حمید IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      41 23
      پاسخ
      سلام و درود به همه شما دلاورمردان سپاه پاسداران که خاری شدید در چشمان دشمنان ایران . همیشه سربلند و سر افراز و پاینده باشید
    • علیرضا کریمی IR ۰۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      30 18
      پاسخ
      داشتن کسانی مانند شهید تهرانی مقدم که نخبه بودنشون به همه اثبات شده بود یکی از برگ های برنده ماست. همانند این شهید بزرگوار ، در عرصه های مختلف به اندازه ستاره های رنگین آسمان شب بسیار داریم. دوره ای که شهید تهرانی مقدم بودن بهشون بها داده شد و دیده شدن و ایشون ملت رو به این باور رسوندن که ما هم امکان ساخت و تولید برترین موشک های جنگی رو داریم. ای کاش در عرصه های مختلف نخبه ها رو ببینن و جایگزین هر چی نالایق کنند. ایران مون گلستان میشد.
    • میلاد IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      25 29
      پاسخ
      من اگر جای مقامی بودم که مسئول طراحی نقشه جنگ است حمله پیش دستانه را انتخاب می کردم همزمان حمله به ناو ها به تمام پایگاه ها که زیر دسترس موشک هامون هستند هم حمله می کردم با تمام قدرت تا سیلی محکمی بر ستم کاران زمان زده باشم این را بدانید ملت ما در مقابل زور گویان حامی نیروی مسلح هست و خواهد بود این را تاریخ گواه هست
      • IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        1 2
        سلام دوست عزیز اسلام هیچ وقت اغازگر جنگ‌نبوده و نیست
    • محمدرضا IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      24 23
      پاسخ
      مایه ضرب‌المثل داریم: دشمن دانابلندت می‌کند بر زمینت میزند نادان دوست. بنده به سران آمریکا میگویم ما ایرانی ها دشمن صد شما هستیم با شیوه ای که شما پیش گرفتید موفق نمی‌شوید تنها راهی که مثل آدمیزاد بیائید مذاکره بردبرد را انتخاب کنید واقعا روی این حرفم فکرکنید
    • رضا IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      36 23
      پاسخ
      من افتخار می کنم ایرانیم از تبار ستارخان و باقرخان وچون تهرانی مقدم ها من حاضرم جان بی ارزش خود را برای وطنم ومردم عزیزم فدا کنم
    • علی IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      28 22
      پاسخ
      سلام و درود خداوند متعال بر سپاهیان و ارتشیان مقتدر اسلام ❤️ 🇮🇷 ❤️
    • رامین IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      35 17
      پاسخ
      عشق است ایران و ایرانی وطن پرست .نظام جمهوری اسلامی بداند هیچ ایرانی با غیرتی از آمریکا وناوهای پوشالی نمی‌ترسد ما فقط از شرمنده شدن پیش خدا وزن و بچه می‌ترسیم
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      33 13
      پاسخ
      انشالله خداوند ایران را سرافراز و دشمنان ایران را خوار و ذلیل کند
    • ولایت IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      31 18
      پاسخ
      دست مریزاد ولی دشمن د رجنگ مستقیم نمایشی عمل می کند وبیشترتوجه اش به داخل است حواسمان باشه ازداخل دوباره رکب نخوریم وحواسها باید بیشتر به ستون انقلاب مون باشه تاخدای ناکرده اتفاقی برایشان نیفته
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      25 21
      پاسخ
      ایران جاودان قطره قطره خونم فدای ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
    • شمس اله IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      28 21
      پاسخ
      به یاری خداوند متعال ناو هواپیمابر آمریکا در صورت غلط آن ابله نباید سالم ازاین منطقه خارج شود تا تمام جهان بدانند که اینجا ایرانه مرگ بر آمریکا واسرائیل
    • ایرج IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      27 30
      پاسخ
      ترامپ هیچ غلطی نمی تواند بکند،اگر امریکا خطایی انجام دهد ،ناوهای هواپیما بر با موشک نابود میشود
    • علی IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      33 18
      پاسخ
      شک نکنید آمریکا جرأت حمله به ایران رو نداره. خدا رحمت کنه شهید طهرانی مقدم و حاجی زاده و بقیه شیرمردان ایران رو
      • فردین IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
        19 11
        اول به یاری خداوپشت سررهبری با بیانات ایشان ورهنمودهایش ایران همیشه ماندگار هست
    • موسی IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      20 9
      پاسخ
      آمریکا و اروپا هیچ غلطی نمی‌تواند بکن ایران خانه ماست
    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      20 11
      پاسخ
      خدا رحمت کند ،مردان آزاده هرگز نمی میرند ،
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      18 8
      پاسخ
      سلام،ایران باید تمام ناوها و پایگاه های آمریکا رو بزنه یکبار واسه همیشه پرونده امریکا رو ببنده
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      16 12
      پاسخ
      باید به ناو آمریکا حمله کنیم و درس خوبی بهش بدیم
    • احمد IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      21 9
      پاسخ
      پیش دستی کنید و ناو آمریکایی و هواپیماش را غرق کنید تا در تاریخ ثبت شود جواب قلدری چیه.
    • فرامرز.فتاحی IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      22 10
      پاسخ
      حرف باد هواست❗️ انشالله ؛ به یاری خداوند ، در همان لحظات اول ؛ عملیاتی که از قبل مورد بررسی و عملیاتی شده ، ناو ابرهام لینکلن رو در قعر خلیج همیشه فارس ایران میفرستیم که ترامپ و ربع پهلوی انگشت به دهان بمانند❗️مگر ترامپ؛ خداست 💥
    • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      20 13
      پاسخ
      زنده باد رهبری لبیک یا خامنه‌ای زنده باد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دریای هوایی وزمینی ایران قوی هست زنده باد ایران مرگ بر اسرائیل و آمریکا
    • هادی IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      15 9
      پاسخ
      از قدیم گفتن سگی که بگیره واق واق نمیکنه ،قصه الان آمریکاس ،بله امکان جنگ هم وجود داره اما اونی که بیشترین ضربه رو میخوره خود آمریکا و سگ قلاده دارش اسرائیله
    • واقعا درود بر شهید تهرانی مقدم و همفکرانش. IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      20 11
      پاسخ
      انشالله پیروزی ایران. و سلامتی رهبرو مردمان مقاوم ایران رااز خداوند خواهانم. به امید ایران قوی
    • IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      19 9
      پاسخ
      الهی بحق محمد وآل محمد صلوات الله علیهم اجمعین شر آمریکا این شیطان بزرگ را از سر ملت ایران رد کن .خدایا تا کی صبر این دشمنان اسلام را ریشه کن بفرما
    • IR ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      21 13
      پاسخ
      سگی که پارس میکنه گاز نمیگیره نکران آمریکاو اسراییل و سایه جنگ نباشید از وطن فروشان داخلی بترسید
    • لیلا رواسی IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      15 12
      پاسخ
      درود به رهبرعزیزوگرانقدروسلام به روح شهدا ومدافعان وشیرمردان سپاه وبسیج وارتش کشور،ودرود وسلام وتشکر از سربازان ومدافعان امنیت جان ومال کشورم در هرجای کشورو دنیا .خداواهلبیت ع پشت وپناهتون .
    • طیب IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      17 9
      پاسخ
      ما مشکلاتی داریم اما به نظر من آمریکا اگر میخواهد کمک کن به مردم ایران تحریم هارو بردار هرگز اجازه نمی‌دهیم پسر شاه بیاد و غلام آمریکا و اسرائیل بشیم
    • رقیه عباسی IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      21 14
      پاسخ
      زنده باد رهبر عزیزمان.مرگ بر وطن فروش
      • هادیپور IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
        10 8
        آمریکا هیچ غلطی نمیکندبادانش ورهبری رهبر عزیزمان وباتکیه برتوان موشکی وبا داشتن سپاه وارتش وبسیج وهمه نیروهای مسلح وازهمه مهمتر با کمک خدای بزرگ بارشادتهای همه نیروهای مسلح وبادلگرمی دادن مردم مقاوم ایران به انها به امید خدا اگرامریکای جنایتکار به سرزمین ما ایران قصد بد داشته باشد خلیج فارس را گورستانشان وناوهایشان راتابوتشان میکنیم انشاالله
      • IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
        9 17
        به مولا با ولایتیم تا شهادت
    • کاردر IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      10 8
      پاسخ
      بترسیم یا نه، غفلت ما جنگ به همراه دارد چون منابع داریم و شیاطین همانند دزدان برای بقای خود به آن نیاز دارند،اینجا ایران است و شغال‌ها سالیان است بر این مرغداری اشراف کامل دارند و احمقهایی از جنس خودی سوراخ‌های مخفی را نشانشان دادن، پس قبل از اینکه بزنن باید محو شوند،
    • علی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      11 6
      پاسخ
      ‌هم‌وطنان‌عزیزم‌ادم‌شجاع‌یک‌بار‌میمیرد‌وادم‌ترسو‌هزار‌بار‌ فقط‌باید‌همبستگی‌واتحاد‌خود‌را‌حفظ‌ کنیم‌وبدانیم‌دشمن‌مثل اینکه‌ادعای‌دایه‌مهربانتر‌از‌مادره..‌‌اونام‌پی‌منفعت‌خودشون‌تلاش‌میکنند‌‌..ما‌ پیروزیم‌چون‌دشمن‌در‌خاک‌بیگانه‌میجنگد‌ولی‌ما‌در‌خاک‌خود‌واز‌غیرت‌وناموس‌واز‌وطن‌خود‌‌.چند‌تا‌کشتی‌مگر‌چقدر ‌میتواند‌در‌منطقه ‌بماند‌اونم‌در‌مقابل‌موشکهای‌ما‌که‌ثابت‌ ‌شده‌هستند‌‌فقط‌ما‌با‌شجاعت‌واتحاد‌و توکل‌بر‌خدای‌متعال‌پیروز‌میدان‌خواهیم‌ بود‌‌
    • حسین IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      13 7
      پاسخ
      وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ از پا تا دندان واز زمین تا کهکشان مسلح باشید وبسازید که غربی ها هیج غلطی نخواهند کرد..من الله توفیق
    • IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      12 8
      پاسخ
      خدا تمام زحمت کشان امنیت را رحمت کند اقتدار و قدرت فقط و فقط پیشرفت علم هست
    • غلامحضرت خدابنده جامی IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      10 7
      پاسخ
      روحش شاد.من به امثال شهیدتهرانی مقدم ودیگران که در بین ما نیستن غبطه میخورم .آمریکا واسرائیل که ادعای ثبات امنیت رو برا ما میخوان رقم بزنن رو به قبرستان منفور شدگان تاریخ میفرستیم .ما ایرانی ایم واز هیچ کس وناکسی هراسی نداریم
    • عاشق وطن IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      13 6
      پاسخ
      ما و تمام وطن پرستان و وطن دوستان هممون یک روز خواهیم مرد حال با ننگ و حسرت یا باشور و شرف و دفاع از تمامیت ملی و انقلابی خود و ایران عزیز پس با تمام ایمان واراده خودمون یک بار دیگه مثل ۸ سال دفاع مقدس خودمونو به دنیا نشون میدیم که اینجا ایرانه در پایانم انشالله روح تمام شهدای جنگ کمک ونگهدارمون خواهد بود.
    • احمد حیدری IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      12 6
      پاسخ
      انشا الله در اولین فرصت یعنی دقیقه صفر عملیات لازم است قبل از هر تحرکی از طرف ناو ابراهام باند فرود برخاستش پاره پاره شده پرنده های روی عرشه روی هم تلمبار وبه قعر خلیج فارس شیرجه برند این دفعه نباید غافلگیر شویم بایستی چشم وگوشمان به پایگاه‌های منطقه خلیج فارس وپایگاههای باکو باشد که آسیب نخوریم
    • داودبهرامی IR ۰۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      17 6
      پاسخ
      سلام خدا رحمت کنه شهید عزیزمان حسن تهرانی را که پدر موشکی ایران عزیزمان است وخدارا سپاس که دست اجنبی با موشکهای ایرانی قطع میشود وترس آنها ازایران آریای اسلامی ما مدیون زحمتهای دانشمندان وزحمت کشان حوزه نظامی وموشکی و....هست خسته نباشید دلاور رزمنده عزیز
    • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      9 7
      پاسخ
      درود وصد درود بر دل آور مردان ایران. روحت شاد شهید تهرانی نامت تا ابد در قلب ایران ما می تپد. درو د بر تمامی شهدای ما. هرچه داریم از شهدا ست. جانم فدای دین وکشور ورهبرم.
    • IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      11 14
      پاسخ
      به قول امام مون آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.زنده باد نیروی ارتش جمهوری اسلامی
    • مایکل IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      11 9
      پاسخ
      یه چیزی هست که همه قبول داریم و اون اینه که آمریکا و نوچه هاش هیچ غلطی نمیمیتوانند بکنند و ایرانی ها از هیچ خبر هراس انگیزی رو قبول ندارند و نمیترسند اونا خیلی وقت پیش شکست خوردند ولی قبولش براشون سخته ... زنده باد ایران
    • نوروزي IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      10 6
      پاسخ
      هیچ کس جنگ و کشتار را دوست ندارد .اما دشمن حمله کند چاره ای نیست .باید تا آخرین نفس و آخرین نفر جنگید .
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      8 6
      پاسخ
      به نظر بزنید ناوهاشونو فرصت ندید اصلا الان‌موقع ازبین بردنشونه
    • علی IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      9 6
      پاسخ
      باسلام‌بر‌روح‌بلند‌شهیدان‌عزیز‌وتهرانی‌مقدم‌ که‌اگر‌الان‌سر‌بلند‌هستیم‌‌ بخاطر‌خون‌ریخته‌شده‌این‌عزیزان‌است‌
    • صادق IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      7 9
      پاسخ
      آمریکا اگه ۱ درصد احتمال میداد که می تونه با حمله نظامی ما را به بردگی بکشه شک نکنید که اینکارو انجام میداد، تمام دنیا به غیر از چند کشور غلام حلقه بگوش امریکا هستند و آب بخواهند بخورند باید اول اجازه بگیرند
    • قدرت موشکهای رادار گریز ایران IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      14 5
      پاسخ
      بیش از ۱۷ جزیره ایرانی موجود در خلیج فارس و دریای عمان هر کدام یک ناو ۱۰۰برابر قویتر و بزرگتر از ناوهای هوا پیما بر آمریکا هستند !؟
    • قانون جنگل بین‌الملل IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      14 6
      پاسخ
      اینایی که برای تضعیف دل ملت فرکانس منفی میفرستن یا ایرانی نیستن و یا منافقین و مزدوران اجنبی و جاسوسان بهایی وطن فروشند !؟
    • Faridon.gh4848 IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      11 5
      پاسخ
      ایران باید در لحظه اول هرچه در توان دارد ناوگان ابراهیم لینک کن آمریکا بزند باید اصل لانه موش زد
    • مردم IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      7 6
      پاسخ
      ایران کشور شیران هست نه کشور روباه ها تا آخرین قطره خون برای حفظ کشور مان میجنگیم و آمریکا وایاددی داخلی آنها را نابود میکنیم پاینده ایران و رهبر عزیز تر از جان
    • حمید رضا جعفری IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      13 6
      پاسخ
      آمریکا یا این ترامپ احمق این همه هزینه رو چرا صرف کارتن خوابهاشون نمیکنن از اون سر دنیا بلند میشه میاد خاور میانه چه شکری بخوره خلاصه اگه از این ارباهام چیه نمیدونم یه گلوله شلیک شه باید دنبال یه شرکتی پیمانکاری چیزی بگرده دو یا سه سال دیگه بیاد ضایعات ارباهام و ببره
    • مهدی IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      15 6
      پاسخ
      این بهترین فرصته که ناو و همه هواپیماهاشو گروگان بگیریم بهترین فرصت که f35 ها رو بگیریم واسه خودمون. بخدا اینکار رو میتونید انجام دهید و بدهید. با اینکار تکنولوژی ساخت f35 رو پیدا میکنید. هر کشوری دیگری بجای ایران بود اینکار میکرد
    • مدنی IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      5 5
      پاسخ
      گفتن این موضوع شده داستان تحریم نعمت است خدا شر این جنگ را از سر مردم ایران دور کند
    • محمد IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      12 7
      پاسخ
      باسلام واحترام خدمت همه غیورمردان این خطه پهناور که دراین کره خاکی دست پنجه نرم می‌کنند سلام به همه دریادلان ایران عزیز سلام به رهبرفرخنده حضرت امام خامنه ای سلام به کل نیروهای ارتش سپاه انتطامی دریایی هوافضا خسته نباشید خدا قوت نظر بنده آمریکا داخل یه باتلاقی گیرکرده وداره جون میکنه نه راه پس داره ونه راه پیش ا فقط دنبال باج هست که هیچ کدام ازهمه ماها باج به کسی نخواهیم داد فقط کافیه تنگه هرمز را باتحلیل گران کارآمد درمیان بگذارید وبا برنامه ریزی تمام ببندید
    • احسان IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      16 9
      پاسخ
      وقتی ایران موشکی از امریکا هم قویتره چون اگه امریکا موشک دور برد داشت هیچ وقت اینهمه هواپیما رو رو آب معلق نمیکرد از داخل امریکا دقیق شلیک میکرد ایران اگه کوچکترین تهدیدی از امریکا ببینه با هزاران موشک هم زمان اون ناو رو سیاه میکنه که حتی لاشه این ناو هم پیدا نشه هر وسیله که رو آب باشه هر لحظه امکان داره غرق بشه پس خیالتون راحت
    • مجید IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      11 11
      پاسخ
      خدا رحمت کنه حاج حسن تهرانی دانشمند بزرگ ایران که ما مدیون او هستیم بابت امنیت..درود بر ایران عزیز
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      7 9
      پاسخ
      خدایا شر دشمنان سرزمینمان ایران جان به خودشان برگردان.تا انقلاب صاحب الزمان از کشورمان محافظت بفرمایید الهی آمین یا رب العالمین چو ایران نباشد تن من مباد.خدا حافظ نگهدارت ایران زمین
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      8 7
      پاسخ
      خدا رحمت کند شهیدان عزیز موشکی مثل شهید تهرانی مقدم و شهید مظلوم حاجی زاده عزیز
    • برسام IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 5
      پاسخ
      باید دست پیش بگیریم که پس نیفتیم دیگه بسه این همه نیروهای نظامی ما لطف کردن به این رفتارها روی. خوش نشان دادن تا بینیم بزنن بعد ما بزنیم باید قبل از اینکه بخوان فکرو خیالی بکنن نابود بشن
    • برسام IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 6
      پاسخ
      ایران سرزمین جای نیست که هر کسی بتونه هر وقت دلش خاست دست درازی کنه توش کافیه رهبر عزیزمان لب تر کنه کوچک و بزرگ پیرو جوان تااخرین قطره خونمون رو فدای ایران رهبر و سپاه میکنیم
    • پسع IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 9
      پاسخ
      با یاری و اتحاد ملی و برادری دو قوه بزرگ ارتش و سپاه پشت اهریمن جهانی را خواهیم شکست جهان خواهد دید رزم سربازان مهدی..عج.. را
    • شکسپییر IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 8
      پاسخ
      آنها ایرانیان را دست کم گرفته اند، آنقدر دانشمندان با ذوق و پرتوان در ایران هست که تازه خیلی ها ناشناخته هستند ،
    • IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 10
      پاسخ
      اولا که ایران کشور امام زمان واهل بیت دوما غیرت ایرانی جماعت در دفاع از کشورش زبانزد خاص و عامه سوما داشتن رهبری حکیمانه و فخر روزگار خط مشی مبارزه با یهود و آمریکا رو مشخص کرده چهارما خیلی دوست داریم با آمریکا سر شاخ بشیم تا مشخص بشه ننه کی پسر زاییده تا حساب کار دست خیلی ها بیاد مخصوصا اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس
    • IR ۰۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 6
      پاسخ
      آن شاءالله پیروزی ایران در مقابل جبهه ی کفر ونفاق
    • محمد رضا نعمت IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 7
      پاسخ
      سلام به خواست خدا مشت محکمی تو دهان امریکا ودیگر حامیانشان میزنم مرگ براسرایل وامریکا جنایتکار ترامپ احمق. وقمار باز بداند ما یک وجب از کشور عزیزمان را به این جنایکاران نمیدهیم وتا اخر ایستاده و اگر دست از این حرکات احمقانه بر ندارد با تمام وجود مقاومت میکنیم به قوه خدا پیروز میدان هستیم درود به شهدای جنگ وعزیزان ازدست رفته.زنده باد رهبر عزیز پیروزی حتمی است
    • IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 8
      پاسخ
      شهید تهرانی مقدم روحت شاد باعث قدرت ایران شدی
      • رضا IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
        2 5
        سلام.الان وقتشه از بمب اتمی رونمایی بشه.برای کی میخواین؟تا کجا باید دشمن ترس و واهمه در دل مردم ایران بگذارد؟بمب برای این مواقع خوب است.مگر نگفتن درصورت تهدید وجودی بمب اتم میسازیم.بفرما این هم تهدید وجودی.
    • محمد IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 9
      پاسخ
      ازخداوندمتعال سپاس گذاریم که باوجودشهیدان شیردل این سرزمین باعث سکته کردن دشمنان این خاک بشن من تمام بودنم رومدیون این عزیزان میدونم وهرلحظه آقابگه جونم برای میهنم میدم
    • مهدی IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 11
      پاسخ
      بیا ای ناو خوش امدی ما هم کیسه جسد امده کردیم فقط تعداد ان را اعلام کن اگر اجساد داخل اقیانوس افتاد بر عهده خود امریکا هست
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 11
      پاسخ
      لبیک یا امام خامنه ای عزیز لبیک یا مهددی جانم فدای کشورم ایران جان ایران عزیز افتخارم قدرت نظامی ایران عزیزمان سلام برسرور سالار شهیدان امام حسین (ع)سلام بر شهیدان ، مرگ بر امریکاه مرگ بر اسراییل
    • سردار IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 10
      پاسخ
      هیچ ترسی به دلیل نبرید .این فرعون و نمرود زمانه از ترسشون این حجم ناو آوردن. بعد اینا همه زیر موشک های ایران قرار میگیره آمریکا با تمام توان این هزینه رو کرده که جنگ روانی راه بندازه. اما اینو بدونید که با شکست سختی مواجه میشه و این جنگ پایان آمریکا و اسرائیل خونخوار خواهد بود. به امید حق علیه باطل. زنده باد ایران و درود بر سيدعلي خامنه ای .
    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 11
      پاسخ
      چقدر مزدور بی شرفی در داخل وجود دارد که در هر چیزی نفهمیده منفی می دهند آرزویشان بگور خواهند برد هم مزدوران داخلی هم آن بی شرفهای کودک کش بیرونی
      • رضا IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
        3 4
        دم همتون گرم خدایی
    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      0 2
      پاسخ
      حضرت آقا ماهمه سربازتوییم ای رهبرفرزانه وشجاع آمریکاهیچ غلطی نمی تواندبکند
    • ایران مقتدر IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 2
      پاسخ
      بنازم همت والای انسان های وارسته و دلاور و نابغه کشور مان را درود و و هزاران درود بر شما ايرانيان سربلند و مقتدر ....تا ایران چون شما ها و مانند ماها را دارد قطعا بالاترین سنگ را زیر پا دارد .و پیروزی بی شک برای پروردگار است . پس ما نیز،به حمایت و قدرت و عظمت پرودگار اتکا و تکیه داریم همچنان ....
    • وطنم IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 3
      پاسخ
      سلام این بادکنک فضای مجازی، ترامپ را بترکونید
    • دلدار IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      یدالله فوق ایدیهم😍
    • سید اصغر IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      جانم فدای کشور و رهبر عزیزم
    • حامد IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      این را بدانید که اگر آمریکا و اسرائیل اگر جرأت داشتن یک ساعت صبر نمیکردن وبه ایران حمله میکردن نه اسرائیل نه آمریکا هیچ غلطی نمی توانند بکنن چون ما یک رهبری داریم به نام سیدعلی خامنه‌ای لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا خامنه‌ای جانم فدای رهبرم
    • ماهور مهان IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      به حق گفته اند امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
    • آراس IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      بخدا اگر آمریکا و اسراییل قدرت این حمله رو داشتن درنگی در کار نبود،در بار قبل اسرائیل با ادعای زیاد حمله کرد ولی الان فقط در گوش آمریکا پچ پچ میکنه و رجزی در کار نیست،هر دو کشور میدونن با کی طرفن
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      درود فراوان بر روح پاک شهید تهرانی مقدم وتمام شهیدان همرزمش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها