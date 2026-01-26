شکست افسانه ناوهای هواپیمابر: میراث شهید تهرانی مقدم و تحولات جهان

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: در روزهای پرتنش فعلی، که رسانه های بیگانه با تمام توان به میدان جنگ رسانه ای و روانی برای تاحت تاثیر قرار دادن ادراکات ایران آمده اند و حرکت ناو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن در راه خلیج فارس را در بوق و کرنا کرده اند و به بهانه های مختلف خبر هایی را منتشر می کنند که نیروهای دریایی ایالات متحده به سمت ایران حرکت میکنند ، اما جمهوری اسلامی با نمایش قابلیتهای موشکی خود سالها است که پیام روشنی به دشمنان ارسال کرده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که نیروی دریایی قدرتمندی به سمت ایران اعزام میشود ، اما آیا واقعاً ناوهای هواپیمابر آمریکا همان "افسانه" قدیمی را حفظ خواهند کرد؟
از افسانه به واقعیت
در دهههای گذشته، ناوگانهای هواپیمابر آمریکا به عنوان نماد قدرت دریایی بیچالش معرفی میشدند، اما تحولات نظامی ایران این روایت را به چالش کشیده است. ایران با توسعه انبوه موشکهای بالستیک و کروز، سند محرمانهای از ساختار دفاعی این غولهای دریایی را خوانده و نقطهضعف آنها را شناسایی کرده است. در واقع، آمار نشان میدهد که ناو هواپیمابر USS لینکلن هنوز در فاصلهای قابل برخورد با ایران قرار ندارد ، و این خود نشانهای از هوشمندی استراتژیک تهران است.
پایان افسانه ناوهای هواپیمابر
تحلیلهای نظامی نشان میدهد که ناوگانهای هواپیمابر آمریکا که قبلاً به عنوان «ناشکنهای دریا» معرفی میشدند، امروز با چالش جدی موشکهای ایرانی روبرو هستند. با توسعه موشکهای بالستیک با برد زیاد و دقت بالا مانند فتاح، خیبر و خرمشهر، و همچنین موشکهای کروز پیشرفته دریایی، ایران توانسته است حلقه دفاعی این ناوها را به چالش بکشد.
در عملیاتهای واقعی، سیستمهای دفاع هوایی ناوگانهای آمریکا مانند سیستم AEGIS که برای مقابله با تهدیدات هوایی طراحی شدهاند، در برابر حملات همزمان موشکهای بالستیک و کروز با محدودیتهای جدی روبرو میشوند. این واقعیت نظامی، افسانه بینقص بودن ناو هواپیمابرها را به پایان رسانده است.
پاسخ ایران: از تهدید رسانهای به توانمندی عملیاتی
جنگ روانی روزهای اخیر که با اعزام "ارمادای دریایی" آمریکا به منطقه ۵ همراه شده، بیش از آنکه تهدیدی جدی باشد، نمایشی از ترس داخلی واشنگتن محسوب میشود. جمهوری اسلامی ایران با داشتن تعداد قابل توجه موشک بالستیک و کروز، و البته مهمتر از ان فناوری و دانش ساخت آن، از جمله سیستمهای پیشرفتهای که میتوانند با دقت بالا اهداف دریایی را هدف قرار دهند، دیگر در موقعیت دفاعی سنتی قرار ندارد. نیروی دریایی سپاه و ارتش با بهکارگیری زیردریاییهای کلاس فاتح و غدیر در مقابل گروههای ناو هواپیمابر آمریکا ، استراتژی مقابله نامتقارن خود را به خوبی اجرا میکند.
آیا ناو هواپیمابرها دیگر امن هستند؟
تحلیلهای نظامی نشان میدهد که در عصر حاضر، داشتن ناو هواپیمابر به تنهایی تضمینی برای برتری دریایی نیست. ایران با سرمایهگذاری روی فناوریهای موشکی و پهپادی و تواناییهای سایبری، شرایط جدیدی را در منطقه خلیج فارس رقم زده است. حتی منتقدان نظامی آمریکایی تأیید میکنند که «تمام این ناوها و هواپیماها هیچ ارزشی ندارند اگر شما موشکهای بلندبرد کافی و متخصصان کامپیوتری داشته باشید که بتوانند هر چیزی در هوا را هک کنند» . این مهم، نشانهای از تغییر موازنه قدرت در منطقه است.
تهرانی مقدم: معمار انقلاب موشکی ایران
شهید حسن تهرانی مقدم، نقش تاریخی در تحول ایران از کشوری وابسته به واردات سلاح به قدرتی با تواناییهای داخلی در زمینه فناوری موشکی ایفا کرد. تحت رهبری او، نیروی هوافضای سپاه پاسداران توانست برنامه موشکی بالستیک و کروز را با سرعتی چشمگیر پیش ببرد. وی اعتقاد راسخی داشت که «قدرت بازدارندگی واقعی در دستداشتن توان پاسخگویی سریع و قاطع نهفته است» و این فلسفه هسته اصلی استراتژی دفاعی ایران امروز است.
جنگ روانی یا واقعیت استراتژیک؟
تهدیدات رسانهای و روانی روزهای اخیر بیشتر نشاندهنده تلاش برای ایجاد هراس در اذهان عمومی است تا بازتاب واقعیت نظامی. ایران با انبار موشکی قدرتمندی که تخمین زده میشود شامل هزاران موشک بالستیک و کروز با بردهای مختلف است، دیگر نیازی به ترس از حضور ناو هواپیمابرها در آبهای منطقه ندارد.
تحلیلگران نظامی معتقدند که استراتژی «مقاومت نامتقارن» که تحت رهبری شهید تهرانی مقدم شکل گرفت، امروز ایران را قادر ساخته تا با هزینهای بسیار پایینتر از هزینه ساخت و نگهداری یک ناو هواپیمابر، توانایی مقابله با این غولهای دریایی را داشته باشد. یک ناو هواپیمابر آمریکایی میلیاردها دلار هزینه دارد در حالی که موشکهای ایرانی با هزینهای کسری میتوانند تهدید جدی برای آن ایجاد کنند.
تهرانی مقدم و میراث جاودانه
میراث شهید تهرانی مقدم فقط ساخت موشک نبود، بلکه ایجاد فرهنگ استقلال دفاعی و تکیه بر توان داخلی بود. او ثابت کرد که با اراده ملی و دانش بومی میتوان بر محدودیتهای تحریمی غلبه کرد. امروز، وقتی ایران میتواند با دقت بالا اهداف دریایی را در فاصلههای دور هدف قرار دهد، این دستاورد مستقیماً به چشمانداز استراتژیک وی بر میگردد.
دوره جدید بازدارندگی
تحلیل واقعبینانه نشان میدهد که ایران با توانمندیهای موشکی فعلی، قادر به ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر هرگونه تجاوز نظامی است. این تواناییها نتیجه مستقیم برنامهریزیهای بلندمدتی است که به دست شهید حسن تهرانی مقدم و همفکرانش آغاز شد. امروز، ناو هواپیمابرها دیگر نماد قدرت بیچالش نیستند، بلکه خود به اهدافی حساس و پرهزینه تبدیل شدهاند که نیازمند محافظت شدیدی هستند.
جنبه روانی تهدیدات اخیر باید در چارچوب جنگ اطلاعاتی و روانی تحلیل شود، نه به عنوان بازتاب واقعیت نظامی. ایران با ترکیبی از تواناییهای موشکی، اطلاعاتی و دیپلماسی هوشمندانه، ثابت کرده که میتواند امنیت ملی خود را بدون نیاز به ناو هواپیمابر یا سیستمهای دفاعی غربی تضمین کند. این درسها مستقیماً از میراث شهید تهرانی مقدم آمده است: «قدرت واقعی در دستداشتن توان پاسخ و استقلال استراتژیک است».
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