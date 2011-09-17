فاجعه حلبچه همچنان قربانی می گیرد/ نسل کشی در عراق فراموش شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی نوشت: شهر حلبچه از شهرهای کردستان عراق در ۱۰-۱۵ کیلومتری مرز ایران و ۲۲۵ کیلومتری شمال شرقی بغداد قرار دارد؛ ساکنان حلبچه در جریان جنگ ایران و عراق در تاریخ ۱۶ تا ۱۷ مارس ۱۹۸۸ توسط رژیم وقت عراق طی عملیاتی بمباران شیمیایی شدند و پیرامون آن حدود ۱۸۲ هزار نفر به‌ ویژه کودکان و زنان کشته شدند.

گازهای سمی به‌ کاررفته از سوی دولت عراق در حلبچه گاز خردل، سارین، تابون و وی‌اکس بود که از سوی برخی دولت‌های غربی به رژیم بعث عراق تحویل داده شده بود. هم اکنون 23 سال از این حمله می گذرد اما به تازگی هشت عراقی که در جستجوی بقایای یک هواپیمای نظامی در بمباران حلبچه بودند، مسموم شدند.

مجروح شیمیایی حلبچه کردستان عراق

آنتی وار در ادامه این گزارش نوشت: "علی حسن المجید" موسوم به علی شیمیایی پسرعمو و دست راست صدام حسین که مرتکب جنایات وحشیانه ای علیه ملت عراق و ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعث سابق بر ضد جمهوری اسلامی ایران شده بود، نیز سال گذشته اعدام شد و دادگاه لاهه از بمباران حلبچه به عنوان بخشی از نسل کشی در سال 2005 یاد کرد.