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۱ دی ۱۳۸۳، ۱۸:۵۷

آيت الله العظمي مكارم شيرازي:

حفظ مسايل فرهنگي به معناي حفظ نظام، اسلام و كشور است

آيت الله العظمي مكارم شيرازي حفظ مسايل فرهنگي را حفظ نظام اسلام و كشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيت الله العظمي مكارم شيرازي در ديدار شهردار تهران با وي گفت: در حال حاضر، حفظ مسايل فرهنگي به معناي حفظ نظام، اسلام و كشور است.

وي تأكيد كرد: مسايل فرهنگي جزئي از سياست شده است و دشمن اكنون مي‌خواهد از طريق فرهنگ، به فروپاشي كشور از درون دست يابد.

آيت الله العظمي مكارم شيرازي گفت: شهرداري‌ها نيز نبايد به مسايل فرهنگي بي توجه باشند و نبايد به مسايل فرهنگي به عنوان مسايل فرعي ديني نگاه كرد.

اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص وضعيت شهرداري‌ها گفت: مردم بيش از هر دستگاهي با شهرداري‌ها سر و كار دارند، بايد در شهرداري‌ها برنامه‌اي اجرا شود تا كارهاي اضافي با هم ادغام و يا در صورت امكان، حذف شوند.

آيت الله العظمي مكارم شيرازي بر اطلاع رساني شهرداري‌ها در خصوص اقدامات انجام شده و دلايل دريافت عوارض تأكيد كرد.

وي در پايان سخنان خود، شهر قم را به عنوان مركز جهان تشيع مظلوم ناميد و خواستار توجه ويژه مسؤولان كشور به پروژه‌هاي ناتمام شهر قم شد.

در اين ديدار دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران، فرهنگ را متن و اصل همه فعاليت‌ها دانست و گفت:‌ اگر آسيب‌هاي فرهنگي به صورت ريشه‌اي بررسي و حل نشود نمي‌توان با مشكلات فرهنگي مقابله كرد.
کد مطلب 141184

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