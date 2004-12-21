به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيت الله العظمي مكارم شيرازي در ديدار شهردار تهران با وي گفت: در حال حاضر، حفظ مسايل فرهنگي به معناي حفظ نظام، اسلام و كشور است.
وي تأكيد كرد: مسايل فرهنگي جزئي از سياست شده است و دشمن اكنون ميخواهد از طريق فرهنگ، به فروپاشي كشور از درون دست يابد.
آيت الله العظمي مكارم شيرازي گفت: شهرداريها نيز نبايد به مسايل فرهنگي بي توجه باشند و نبايد به مسايل فرهنگي به عنوان مسايل فرعي ديني نگاه كرد.
اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص وضعيت شهرداريها گفت: مردم بيش از هر دستگاهي با شهرداريها سر و كار دارند، بايد در شهرداريها برنامهاي اجرا شود تا كارهاي اضافي با هم ادغام و يا در صورت امكان، حذف شوند.
آيت الله العظمي مكارم شيرازي بر اطلاع رساني شهرداريها در خصوص اقدامات انجام شده و دلايل دريافت عوارض تأكيد كرد.
وي در پايان سخنان خود، شهر قم را به عنوان مركز جهان تشيع مظلوم ناميد و خواستار توجه ويژه مسؤولان كشور به پروژههاي ناتمام شهر قم شد.
در اين ديدار دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران، فرهنگ را متن و اصل همه فعاليتها دانست و گفت: اگر آسيبهاي فرهنگي به صورت ريشهاي بررسي و حل نشود نميتوان با مشكلات فرهنگي مقابله كرد.
آيت الله العظمي مكارم شيرازي حفظ مسايل فرهنگي را حفظ نظام اسلام و كشور دانست.
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