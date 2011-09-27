کاهش چشمگیر قاچاق سیگار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رمزی با اعلام این مطلب ، افزود : به دنبال ابلاغ مصوبه اخیر هیئت دولت در مردادماه امسال مبنی بر حذف سود بازرگانی 35 ریالی حاصل از واردات هر نخ سیگار، روند ثبت سفارش برای واردات رسمی سیگار افزایش یافته است.

وی گفت: در 6 ماهه نخست سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون نخ سیگار ثبت سفارش سیگار به تایید شرکت دخانیات ایران رسیده بود ولی در 6 ماهه نخست سال90 این رقم بدنبال ابلاغ مصوبه یاد شده دولت به 2 میلیارد و 500 میلیون نخ سیگار افزایش یافت.

سرپرست شرکت دخانیات ایران یادآور شد: همچنین با احتساب در خواستهای ثبت سفارش ارایه شده به شرکت دخانیات ایران آمار ثبت سفارش تا کنون به 3 میلیارد نخ رسیده است و به دنبال مذاکرات انجام شده با وارد کنندگان پیش بینی می شود این رقم در ماه آینده به 5 میلیارد نخ برسد، با توجه به روند مثبت واردات رسمی سیگار رسیدن به مرز 10 میلیارد نخ سیگار دور از ذهن نیست.

رمزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال 89 واردات رسمی سیگار بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلیون نخ بوده که با افزایش واردات و عملیاتی شدن واردات ثبت سفارشهای انجام شده به ویژه در نیمه دوم سال 90 در پدیده قاچاق سیگار کاهش چشمگیری درپی خواهد داشت.

سرپرست شرکت دخانیات ایران در بیان اقدامات انجام شده شرکت دخانیات برای افزایش واردات رسمی سیگار به منظور کاهش سهم قاچاق از بازار داخلی اظهارداشت: تاکنون جلسات متعددی با ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا ، نیروی انتظامی و نظام امور صنفی به طور مشترک برگزار کردیم که همکاری خوب و رو به گسترش این دستگاهها برای برخورد جدی و شدید تر با عرضه قاچاق سیگار را بدنبال داشته است.

رمزی در پایان در بیان برنامه آتی شرکت دخانیات ایران گفت: افزایش تولیدات داخلی ، کاهش سهم قاچاق در بازار و جایگزینی واردات رسمی به جای سهم قاچاق همچنین اجرای سایر برنامه هابرای کاهش قیمت تمام شده ، افزایش کیفیت و صادرات محصولات دخانی و پیگیری مراحل خصوصی سازی براساس تکلیف قانونی را پیش رو خواهیم داشت.