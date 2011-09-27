شکست اهداف رژیم صهیونیستی در خاورمیانه از دستاوردهای دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در میان فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح در محل ستاد کل نیروهای مسلح به موقعیت سوق‌الجیشی و راهبردی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اشاره کرد و گفت: خاورمیانه اسلامی و خلیج فارس همواره از موقعیت سوق‌الجیشی و راهبردی بالایی برخوردار بوده و از طرف دیگر ایران یکی از کشورهای بسیار با اهمیت در جغرافیای سیاسی این منطقه به حساب می‌آید که متأسفانه در سده گذشته، حکام نالایق آن در نظام دو قطبی حاکم بر جهان توسط ابرقدرت آمریکا، به ابزاری برای ژاندارمی غرب و چپاول منابع این کشور مبدل شده بودند.

وی ادامه داد: این وضعیت ادامه داشت تا آن گاه که خیزش دینی مردمی به رهبری بزرگ مردی بی‌بدیل از تبار روحانیت و عالمان دینی و متصل به سلسله امامان معصوم و ولایت‌مداران در سال 1357 هجری شمسی، رهایی این کشور را رقم زد و ولوله‌ای در عالم و زلزله‌ای در جهان اسلام بوجود آورد. این اتفاق ساده‌ای نبود که قدرت‌گرایان و سلطه‌طلبان غارتگر به سادگی از کنار آن بگذرند. از این رو، برخورد با انقلاب اسلامی تازه به ثمر رسیده ایران در اشکال گوناگون آغاز شد به طوری که باقی مانده سالهای دهه 50 را برای نظام نوپای انقلاب اسلامی، باید سالهای توطئه و دسیسه با هدف درهم کوبیدن انقلاب اسلامی نامید که سرانجام جنگی طولانی را بر کشور ما تحمیل کردد.



سرلشکر فیروزآبادی یادآور شد: بر این اساس، قدرتهای بزرگ و به ویژه آمریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران، استراتژی‌های گوناگون را طراحی کردند. از جمله، تقویت برخی گروهک‌های داخلی،‌کمک به مخالفان انقلاب، طرح کودتا و غیره. ولی هیچ یک نتوانست آنها را به مقصود خود برساند. سرانجام دولت بعثی صدام برای حمله به ایران مناسب دیده شد و با تایید و تشویق و قول‌های مساعد همکاری نظامی و اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی و سرازیر کردن تسلیحات مدرن به این کشور، زمینه‌های آغاز جنگ تحمیلی فراهم آمد.

وی ادامه داد : هنگامی که رژیم بعث صدام آتش خانمان سوز جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی را برافروخت، سردمداران این رژیم به صراحت قصد خود را برای سرنگونی و سرکوب نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کردند و بدین ترتیب، نظامیان رژیم حاکم بر آن،از مرزهای غربی و جنوب غربی ایران در 31 شهریور 1359 ‌همچون سیلی مخرب، مرزهای قانونی را درنوردیدند و رسما با تصرف بخش‌هایی از سرزمین مقدس ایران، در آغاز اشغالگری و ادامه آن از هیچ جنایتی دریغ نکردند. جمهوری اسلامی در همان ماه‌های نخست نیروهای متجاوز را در تمامی جبهه‌ها زمینگر کرد و شرایط منصفانه و منطقی خود را برای پایان دادن به این جنگ ناخواسته اعلام کردد که اولین شرط آن، خروج بدون قید و شرط متجاوزان و اشغالگران از خاک میهن اسلامی بود و بارها در مجامع بین‌المللی با ارائه دلایل متقن، نقض مقررات و اصول بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد را از جانب عراق متذکر و خواستار اقدام جدی این مجامع علیه رژیم بعثی بغداد شد.

فیروزآبادی افزود: در زمان ما، امام خمینی (ره) رهبر و بنیانگذار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دستور مقاومت و نبرد با دشمن متجاوز را تا دفع کامل آن صادر کردند. امام (ره) به درستی معتقد بودند چنانچه متجاوز تنبیه نشود شرارت‌هایش ادامه خواهد داشت. ملت مسلمان ایران در 8 سال دفاع مقدس خود با اتکال به قدرت لایزال الهی و ایمان و معنویت، به جهانیان نشان داد که با وجود تحمل فشارها و سختی‌ها و خسارتهای بر جای مانده از جنگ تحمیلی می‌توان در مقابل همه زورگویان جهان با همه توان و قدرت پوشالی آنها ایستاد و به پیروزی رسید. همانگونه که امروز ما در لبنان و فلسطین شاهد هستیم با الگوگیری از صبر و استقامت ایران اسلامی، نشان دادند که می‌توان در قبال ارتش تا بن دندان مسلح رژیم غاصب صهیونیستی که خود را اولین ارتش در منطقه خاورمیانه و چهارمین ارتش دنیا می‌خواند ایستاد و به پیروزی رسید و همینه‌ دروغین صهیونیسم را در هم بپیچد.



عضو شورای عالی امنیت ملی آنگاه بیان کرد: حضرت امام خامنه‌ای فرماندهی معظم کل قوا می‌فرمایند: بزرگداشت مجاهدان و فداکاران عرصه دفاع مقدس یک فریضه و یک وظیفه بزرگ است. درک اهمیت دفاع و قدرت نیروهای مسلح که مایه قوام و استقلال کشورند مسئله دیگر است. قدرت نیروهای مسلح موجب اطمینان قلبی ملت و دولت و استحکام نظام است. امروز دو نیروی ارتش و سپاه همچون دو بازوی محکم و دو دست گره خورده با قدرت کامل از استقلال کشور و اقتدار ملت مسلمان ایران حراست می‌کنند. امروز ارتش، نیروی بسیار کارآمد و مؤمن و مخلص و ذخیره‌ای برای انقلاب است و سپاه، مظهر حضور و مسلح مردم در صحنه پیکار علیه استکبار جهانی است و نیروی انتظامی امروز یک نهاد انقلاب و مظهر اقتدار ملی در برابر اخلال گران در امنیت جامعه است.

سرلشکر فیروزآبادی یادآور شد: فلسفه مهم بزرگداشت این هفته مبارک عبرت گیری و درس آموختن از دفاع مقدس است. عبرت از دفاع مقدس آن است که در سال 1359 و در سالهای اول انقلاب به خاطر پراکندگی احوال ارتش و عدم سامان‌گیری سپاه و عدم آمادگی رزمی نیروهای مسلح انقلاب، ‌دشمن احساس بازدارندگی از درون ایران نکرد و اقدام به تهدید و تهاجم و تجاوز کردد. باید عبرت بگیریم و همیشه آماده دفاع و دارای قدرت بازدارندگی باشیم.



وی گفت: دفاع جزئی از هویت یک ملت است هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست. هرگاه یک ملتی و یک کشوری غفلت کند از آمادگی، غفلت کند از اثر بازدارندگی بر دشمنانش، مورد تجاوز قرار خواهد گرفت. امام علی (ع) فرمود: من نام عن عدوه انتبته المکائد (غرور الحکم – حدیث 8672)، هرکس از دشمن غفلت کند حمله دشمن او را از خواب غفلت بیدار خواهد کرد. بالاترین فریضه نیروهای مسلح حفظ آمادگی برای دفاع از اسلام و انقلاب است.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با درس‌هایی که می‌توان از دفاع مقدس آموخت، بیان کرد: ما در دفاع مقدس دو درس بزرگ راهبردی آموختیم. درس اول: ملت و بسیج، حامی نیروهای مسلح و مکمل قدرت دفاعی کشور است. سپس به سراسر کشور توسعه پیدا کرد تا زمانی که در فتح خرمشهر و عملیات بیت‌المقدس حدود 150 گردان نیروی بسیجی در جبهه‌ها و در کنار ارتش و سپاه قرار گرفتند.



سرلشکر فیروزآبادی اظهار کرد: شناخت قدرت مقاومت در نیروی مردمی و شناخت ارتش و سپاه از ملت و بسیج ملت به عنوان پشتیبان اصلی پیروزی در نبرد یکی از درس‌های راهبردی و بزرگ دفاع مقدس بود که رهبر عزیز ما می‌فرمایند: بسیج عمده‌ترین نیروی مخلص و وفادار به اسلام و امام است که باید از آن قدر شناسی شود و پشتیبانی همه جانبه از بسیج با قوت باید ادامه پیدا کند. بسیج یک حقیقت منحصر به فردی از نظام جمهوری اسلامی ایران است که حاکی از نهایت توانایی مکتب و تفکر عمیق و ماندگار انقلاب اسلامی در این سرزمین است.



وی ادامه داد: درس دوم بزرگ و راهبردی دفاع مقدس این بود که ما از تفکر مادی ابزارمحوری به اندیشه دفاعی الهی انسان محوری رسیدیم. یعنی در دفاع مقدس ما دریافتیم وقتی در برابر عراق با تمام تجهیزات و حمایت غرب، آمریکا، شرق و کشورهای مرتجع منطقه قرار گرفتیم محاسبات نشان داد که تجهیزات ما با تجهیزات عظیم دنیا که در برابر ما صف‌آرایی کرده است برابری نمی‌کند. بنابراین آن چه ما را پیروز کرد انسانهای مؤمن، فداکار، ایثارگر، شهادت جو با عشق به خدا و با رهبری نائب امام عصر (عج) ولایت فقیه و فرماندهی کل قوا باعث شدند که ما در دفاع مقدس در برابر همه نیروهای جهان که در مرز عراق در برابر ما ایستاده‌ بودند و در دنیا در همه سنگرهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی علیه ما کارشکنی می‌کردند پیروز شویم و در دفاع مقدس افتخار بزرگی که نصیب تاریخ ایران شده است این است که با وجود هشت سال جنگ و با وجود اتفاق نیروهای شیطانی علیه میهن عزیزمان ایران و انقلاب اسلامی، ما حتی یک وجب از خاک ایران را زیر پای دشمن نگذاشتیم و ایران را آزاد کردیم.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: تثبیت اقتدارجمهوری اسلامی ایران تضمین استقلال کشور، ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی و جهادی، تولد راهبرد نوین دفاعی انسان محور مبتنی بر عنصر ایمان و عشق به خدای متعال است که امروز در محافل علمی و نظامی جهان به عنوان یک راهبرد نوین مورد مطالعه است. ایجاد الگوی مبارزه با قدرت‌های بزرگ، اثبات کارآمدی دین اسلام بر اساس اندیشه‌ دفاعی امام راحل (ره) و بر پایه آموزه‌های قرآن و سیره نبوی و علوی و فاطمی (ع)، شکست اهداف زمانبندی شده رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، شکست راهبرد مهار دوجانبه آمریکا علیه ایران اسلامی، شکست طرح‌های توسعه‌طلبانه دشمنان انقلاب اسلامی و اثبات دروغین بودن ادعای مدعیان حقوق بشر، همه و همه از دستاوردهای دفاع مقدس ما است که با شناخت ماهیت و افکار آشکار و پنهان دشمنانی که طی هشت سال با ما جنگیدند و نیز نوع و حجم جنایات آن، نسل امروز و فردای ما را در شناخت و حفظ دستاوردها و نشر ارزش‌های دفاع مقدس متعهد خواهد کرد و با افتخار از این دوران سخن گفته و تأثیر ارزش‌های دفاع مقدس را در حفظ استقلال و عزت دینی خود همیشگی و پایدار می‌دانند.



وی در پایان گفت: بیداری اسلامی منطقه که یک روند بلوغ و تکامل در رفتار است، اهداف و تجارب را در نه ماه گذشته از خود نشان می‌دهد و به موازات خیزش بر علیه نظام‌های دیکتاتوری وابسته، رویکردهای ضد استکباری، ضدصهیونیستی و ضد دینی را از خود نشان می‌دهد. اگرچه غربیها تلاش می‌کنند برای مهار این بیداری اسلامی، تظاهر به همراهی فریبکارانه با آن داشته باشند ولی چون ماهیت و اساس این خیزش اسلامی را می‌دانند تلاش دارند آن را در جهت منافع خود منحرف کنند. مردم آنها را از در بیرون کرده‌اند از پنجره باز می‌گردند. کارکرد این بیداری اسلامی و مردمی در منطقه و گسترش مدل آن به قلب اروپا، پروسه تحول انقلابی در سیاست ورزی، مناسبات بین‌الملل، اتحادها و ائتلاف‌ها، مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید، فرصت را به نفع مردم و بشریت شکل خواهد داد.