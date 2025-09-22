سرلشکر موسوی: به هرگونه تهدید دشمن پاسخی فراتصور خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
هفته دفاع مقدس، یادآور خاطرات شهدای والامقام و فصل زرین ایستادگی و مقاومت فعال ملت ایران در برابر تجاوز همهجانبه نظام سلطه است. دفاع مقدس هشت ساله نه یک جنگ متعارف، بلکه دانشگاهی بزرگ برای پرورش ایمان، اراده و قدرت ترکیبی ملت ایران بود؛ دانشگاهی که در آن فرزندان این سرزمین با الهام از مکتب عاشورا، با هدایتهای الهی امام خمینی (رضواناللهتعالیعلیه) و لبیک به فرمان ولی فقیه، دشمن تا بن دندان مسلح و تحت حمایت و پشتیبانی قدرتهای استکباری شرق و غرب را به تنهایی به زانو درآوردند و الگوی نوین بازدارندگی هوشمند، مقاومت، ایثار و پایداری راهبردی را برای جهانیان به نمایش گذاشتند.
این تجربه سترگ، سرمایهای پایانناپذیر برای ملت ایران است و درسهای راهبردی بزرگی به همراه داشت: درس ایمان و توکل، که نشان داد تکیه بر قدرت لایزال الهی ضامن پیروزی، حتی در نابرابرترین نبردهاست.
درس مقاومت فعال و خوداتکایی، که کشور را به خودکفایی دفاعی و توسعه فناوریهای پیشرفته رساند و راه پیشرفت علمی و نظامی را هموار ساخت.
درس وحدت و انسجام ملی، که ثابت کرد پیوند ملت، رهبری و نیروهای مسلح، هر تهدیدی را به فرصتی برای ارتقاء اقتدار ملی تبدیل میکند.
درس مقاومت، ایثار و از خودگذشتگی، که ثابت کرد اراده الهی رزمندگان اسلام در برابر استکبار جهانی پیروز میدان است.
در امتداد همان راه روشن، دفاع مقدس در برابر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تجاوز آشکار رژیم کودککش و نژادپرست صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و جنگ افروز علیه جمهوری اسلامی ایران و قلب مقاومت اسلامی، جلوهای دیگر از این آموزهها و پیروزی بود. پیروزی در برابر این تهاجم که ضربه زدن به انسجام ملی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و یکپارچگی کشور را هدف گرفته بود بار دیگر نشان داد که ایران و ایرانی با اتکا به خدای قادر متعال؛ برخورداری از نعمت رهبری حکیم، شجاع و دوراندیش؛ قدرت نظامی و دفاعی بومی و ظرفیتهای منطقهای خود، از طریق بازدارندگی هوشمند و پاسخ کوبنده و متناسب، دشمن را در همان گامهای نخست ناکام میسازد. این رویداد پیام روشنی به دشمنان و جبهه معاندان داد: ایران نه تنها منفعل نمیماند بلکه هر تهدید را به فرصتی برای نمایش قدرت ملی، منطقهای و بین المللی تبدیل میکند و محاسبات و معادلات دشمن را بر هم میزند.
این درس آموزها و تجارب ارزشمند، ما را به تقویت دفاع همهجانبه، توسعه فناوریهای نوین و پیشرفته دفاعی و ارتقاء قدرت بازدارندگی، آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی بویژه جنگ شناختی دشمن فرا میخواند.
به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان میدهیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر توانمندیها، نوآوریها و شگفتانه های راهبردی، آمادهاند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به موقع، قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور مواجه سازند.
در این مسیر، نقش دولتمردان، ملت نستوه و با بصیرت و خانوادههای صبور کارکنان نیروهای مسلح نیز بیبدیل و پشتیبان میدان است. خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، پرچمداران فرهنگ ایثار و مقاومتاند و پشتیبانی آنان از رزمندگان، روح تازهای در کالبد مقاومت و قدرت ملی میدمد و ضامن تداوم اقتدار و پایداری کشور است.
به فضل الهی و در پرتو زعامت حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت ترکیبی و انسجام ملی، آمادهاند همچون حدود نیم قرن اخیر و بلکه بیشتر از گذشته، هر تهدیدی را به فرصتی برای بالندگی و تعمیق امنیت و اقتدار ملی و ارتقاء جایگاه ایران اسلامی در توازن راهبردی منطقه و جهان تبدیل کنند.
یاد، نام، خاطره و حماسه آفرینیهای تاریخی و با شکوه شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه بویژه سرداران شهید" محمد باقری، غلامعلی رشید و حسین سلامی" و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی میداریم و با درود و صلوات به ارواح مطهر آنان، در کمال خضوع و خشوع از خداوند متعال طلب میکنیم ملت رشید و متحد ایران عزیز و نیروهای مسلح مقتدر کشور را در پیگیری آرمانهای بلندشان و حرکت به سوی تمدن زمینه ساز طلوع خورشید ولایت عظمی، از الطاف و عنایات خویش بهرهمند فرماید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی
شهریور ۱۴۰۴
