پنج هزار نفر در کرمان مامور جمع آوری اطلاعات در سرشماری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تکلوزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در طرح سرشماری نفوس و مسکن برای هر مامور در منطقه شهری 400 خانوار و در منطقه روستایی 380 خانوار در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت آمار، با بیان اینکه لازمه توسعه پایدار هر کشور اطلاعات دقیق است اظهار داشت: امروزه در دنیا برای ارزیابی کشورها یکی از شاخص های مهم میزان بانک اطلاعاتی و آمار آن کشورهاست.

تکلوزاده تاکید کرد: اگر آمار و اطلاعات دقیق وجود نداشته باشد هیچ برنامه ریزی دقیقی نمی توان انجام داد.

وی با بیان اینکه چون سرشماری کاری هزینه بر و وقت گیری است در بیشتر کشورها در دورههایی 10 ساله انجام می شود گفت: در کشور ما هم پیش از این سرشماری و آمارگیری در دوره هایی 10 ساله انجام می شده که با تصویب مجلس برای انجام این طرح، دوره هایی پنج ساله در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان اظهار داشت: بر این اساس هفتمین دوره سرشاری نفوس و مسکن از دوم آبان ماه سال جاری در کرمان همزمان با سراسر کشور آغاز خواهد شد.

وی گفت: حدود یک سال است که داریم دراین زمینه کار می کنیم و اولین گام بروز رسانی نقشه های استان بوده که در حال حاضر کلیه نقشه به روز رسانی شده است.

این مسئول عنوان داشت: فاز اجرایی این طرح هم که شامل انتخاب نیروها و ارایه آموزشهای لازم بوده از تیرماه جاری شروع شده است.

وی در ادامه به تبیین ساختار اجرایی سرشماری در استانها اشاره کرد و بیان داشت: استاندار، رییس ستاد هماهنگی هر استان، معاون برنامه ریزی، نایب رئیس ستاد و مدیر اجرایی و مدیر کل آمار و اطلاعات هم به عنوان دبیر ستاد هماهنگی در استانها انتخاب شده اند.

وی تصریح کرد: در شهرستانها هم فرمانداران مدیران اجرایی ستاد هستند.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمان در خصوص فرم های موجود در این طرح که باید تکمیل شود اظهار داشت: فرم شماره یک فهرست برداری است که 15 سوال موجود در آن توسط خود ماموران باید پاسخ داده شود.

وی ابراز داشت: فرم شماره دو فرم اطلاعات خانوارها و شامل 70 سوال است که در آن کلیه اطلاعات اعضاء خانواده درج می شود.

تکلوزاده فرم شماره سه را فرم خانوارهای موسسه ای عنوان کرد و اظهار داشت: فرم شماره چهار هم شناسه آبادی بوده که 83 پرسش دارد و تمام اطلاعاتی که یک روستا نیاز دارد در آن آورده خواهد شد.



