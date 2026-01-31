حضور طارمی مقابل آاک قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس و آاک آتن در مهم ترین بازی هفته نوزدهم سوپرلیگ یونان شامگاه یکشنبه ۱۲ بهمن و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند. در جدول سوپر لیگ یونان تیم آاک آتن با ۴۴ و المپیاکوس با ۴۲ امتیاز به ترتیب در رده های اول و دوم قرار دارند و کسب سه امتیاز این بازی برای هر دو تیم بسیار اهمیت دارد.

لیست بازیکنان المپیاکوس برای این بازی امروز شنبه ۱۱ بهمن اعلام شد که در بین بازیکنان مهاجم سرخ و سفیدها تنها نام مهدی طارمی به چشم می خورد و ایوب الکعبی مهم ترین رقیب طارمی در المپیاکوس در این بازی غایب خواهد بود.