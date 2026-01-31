  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

حضور طارمی مقابل آاک قطعی شد

حضور طارمی مقابل آاک قطعی شد

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در دیدار با آاک در ترکیب سرخ و سفید ها قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس و آاک آتن در مهم ترین بازی هفته نوزدهم سوپرلیگ یونان شامگاه یکشنبه ۱۲ بهمن و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند. در جدول سوپر لیگ یونان تیم آاک آتن با ۴۴ و المپیاکوس با ۴۲ امتیاز به ترتیب در رده های اول و دوم قرار دارند و کسب سه امتیاز این بازی برای هر دو تیم بسیار اهمیت دارد.

لیست بازیکنان المپیاکوس برای این بازی امروز شنبه ۱۱ بهمن اعلام شد که در بین بازیکنان مهاجم سرخ و سفیدها تنها نام مهدی طارمی به چشم می خورد و ایوب الکعبی مهم ترین رقیب طارمی در المپیاکوس در این بازی غایب خواهد بود.

حضور طارمی مقابل پائوک قطعی شد

کد مطلب 6736077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 0
      پاسخ
      طارمی فقط گل بزن همین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها