75 درصد از بودجه شهرداری اردبیل تحقق می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا سرداری ظهر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از فاز اول ساماندهی رودخانه بالغلو چای اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه بودجه امسال شهرداری اردبیل 860 میلیارد ریال است و اهم درآمد شهرداری اردبیل در شش ماه اول سال محقق می شود، نشان می دهد تا پایان امسال بودجه شهرداری اردبیل به طور کامل تحقق نمی یابد.

وی میزان بودجه شهرداری اردبیل را در مقایسه با مراکز استانهای همجوار و سایر مراکز استانها غیر قابل قبول دانست و تصریح کرد: شهروندان انتظارهای بر حقی از شهرداری و شورای شهر دارند که باید برآورده شوند.

350 میلیارد ریال از بودجه شهرداری اردبیل تحقق یافت



رئیس شواری شهر اردبیل عنوان کرد: در سال گذشته 677 میلیارد ریال بودجه شهرداری اردبیل محقق شد و در نیمه اول امسال نیز 350 میلیارد ریال از میزان بودجه محقق شده است.

سرداری با بیان اینکه امسال دو هزار و 330 میلیارد ریال بودجه با حمایت مردم اردبیل محقق شده است، تصریح کرد: در مقابل این حمایت برنامه های شهرداری و شورای اسلامی شهر نیز باید عملی شود.

به گفته این مسئول اگر کارها و برنامه های اجرا شده متناسب با بودجه تخصیص یافته باشد بطور قطع شهرداری و شورا موفق می شود.

وی با بیان اینکه در اردبیل بیش از بودجه اختصاص یافته کار شده است یادآور شد: بدون شک در مراکز استانهایی که بودجه کافی در اختیار دارند می توانند کارهای گسترده ای انجام دهند و تصمیم های بزرگی بگیرند.

سرداری اظهار کرد: شورای اسلامی شهر اردبیل بدون توجه به بعضی مسایل حاشیه ای و با به کارگیری همه توان خود در کنار مجموعه شهرداری اردبیل در خدمت شهروندان اردبیلی است.

در پایان این مراسم فاز اول پروژه بالغلو چای اردبیل با بیش از دو کیلومتر طول و با صرف 42 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.