هاشمی، فضلی و منصوریان به مدال طلای جهان رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان پس از چهار روز رقابت مدعیانی از 87 کشور جهان عصر امروز به پایان می رسد. در رقابت‌های صبح دیدارهای فینال اوزان مختلف بانوان برگزار شد. در هشت فینال بخش بانوان تیم ایران سه نماینده داشت که هر سه ووشوکار موفق به کسب مدال طلا شدند.

مریم هاشمی، نماینده وزن 65- کیلوگرم کشورمان که پس از یک دور استراحت حریفانی از روسیه و سوئد را قبل از دیدار پایانی شکست داده بود، در بازی نهایی در دو راند نماینده رومانی را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

شهربانو منصوریان نیز در دیدار پایانی وزن 70- کیلوگرم نماینده کشور میزبان را شکست داد و دومین طلایی تیم ایران لقب گرفت. وی قبل از این دیدار سانداکارانی از جمهوری چک و ویتنام را از پیش رو برداشته بود.

سومین فینالیست تیم ایران ملیحه فضلی بود که در وزن 75- کیلوگرم موفق شد مدال طلای دوره گذشته خود را تکرار کند. وی پس از استراحت در دور اول، در مرحله نیمه نهایی حریفی از هند را شکست داد و در فینال هم ووشوکاری از ایتالیا را از پیش رو برداشت و قهرمان شد.