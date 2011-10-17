تقویت زیرساخت های تولید راهکاری برای توسعه اقتصاد پایدار در کشور است

حسین کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید و افزایش توانمندی ها در عرصه های مختلف به ویژه محصولات کشاورزی با توجه به ارزش افزوده فراوان این محصولات از عواملی است که می توان از آن برای توسعه پایدار اقتصادی کشور استفاده کرد.

وی اظهارداشت: برای دستیابی به این هدف باید زیر ساخت های نیز فراهم شود تا ضمن افزایش ضریب امنیت غذایی، اهدافی مانند گردش سرمایه، توسعه اشتغال و صنایع وابسته نیز محقق شود.

مدیرکل اقتصادی استانداری گیلان گفت: افزایش مکانیزاسیون، برنامه ریزی برای افزایش تولید در واحد سطح، استفاده مناسب از ظرفیت های نیروی انسانی به ویژه فارغ التحصیلان کشاورزی و توسعه بیمه محصولات کشاورزی مهمترین راهکارهای توسعه کشاورزی پایدار و اقتصاد کشاورزی است.

وی با تاکید بر گسترش فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی و زیر ساخت های آن این موضوع را زمینه ساز تحولات چشمگیری در کشاورزی ایران و گیلان ذکر کرد.

کاووسی در ادامه به اهداف اساسی توسعه پایدار کشاورزی اشاره کرد و یادآورشد: امنیت غذایی از طریق ایجاد توازن مناسب و پایدار بین خودکفایی واتکای به نفس، ایجاد درآمد واشتغال در نواحی روستایی و حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست از جمله این اهداف است.