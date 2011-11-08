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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۴۵

ابطالی در جمع خبرنگاران:

237 میلیون قطعه جوجه یک روزه در مازندران تولید شد

237 میلیون قطعه جوجه یک روزه در مازندران تولید شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تولید 237 میلیون قطعه جوجه یکروزه در هفت ماهه نخست امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 237 میلیون و 417 هزار و 863 قطعه جوجه یکروزه از طریق کارخانجات جوجه کشی استان تولید شده است.

وی ادامه داد: از این مقدار، 166 میلیون و 07 هزار و 662 قطعه مربوط به مزارع مرغ مادر مازندران بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: جوجه ریزی واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان درهفت ماهه امسال، 63 میلیون و 187 هزار و 903 قطعه بوده است.

نگهدار افزود: 109 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ در واحدهای گوشتی مازندران تولید شده است.

وی با بیان اینکه میانگین تولید روزانه مرغ مازندران در این مدت، 504 تن بوده گفت: 65 درصد از این مقدار معادل 327 تن به استانهای دیگر کشور ارسال می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: پیش بینی می شود در صورت روند وضع موجود، تولید گوشت مرغ در استان تا پایان سالجاری به 200 هزار تن برسد.

کد مطلب 1455559

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