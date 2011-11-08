237 میلیون قطعه جوجه یک روزه در مازندران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 237 میلیون و 417 هزار و 863 قطعه جوجه یکروزه از طریق کارخانجات جوجه کشی استان تولید شده است.

وی ادامه داد: از این مقدار، 166 میلیون و 07 هزار و 662 قطعه مربوط به مزارع مرغ مادر مازندران بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: جوجه ریزی واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان درهفت ماهه امسال، 63 میلیون و 187 هزار و 903 قطعه بوده است.

نگهدار افزود: 109 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ در واحدهای گوشتی مازندران تولید شده است.

وی با بیان اینکه میانگین تولید روزانه مرغ مازندران در این مدت، 504 تن بوده گفت: 65 درصد از این مقدار معادل 327 تن به استانهای دیگر کشور ارسال می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: پیش بینی می شود در صورت روند وضع موجود، تولید گوشت مرغ در استان تا پایان سالجاری به 200 هزار تن برسد.