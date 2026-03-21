حسین نگهدار در گفت وگو با خبرنگار مهر اشاره به عملکرد واحدهای مرغداری استان گفت: در اسفندماه سال جاری نزدیک به ۱۴ میلیون قطعه جوجهریزی در واحدهای تولید گوشت مرغ انجام شده است که تأمین نیاز بازار داخلی را در ماههای پیشرو تضمین میکند.
وی افزود: با ظرفیت مناسب مرغداریها و همکاری تشکلها و اتحادیههای مرتبط، پیشبینی میشود روند جوجهریزی در ماه فروردین نیز استمرار داشته باشد تا تولید بهصورت پایدار ادامه یابد.
نگهدار با بیان اینکه مازندران یکی از قطبهای اصلی تولید گوشت مرغ در کشور است، تأکید کرد: استمرار تولید و مدیریت مناسب واحدهای مرغداری، سهم استان در تأمین بازار را تثبیت میکند.
وی همچنین به حمایتهای لازم از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: تأمین نهادههای دامی، ارائه خدمات فنی و مشاوره تخصصی، همراه با برنامههای قراردادی با شرکت پشتیبانی امور دام، از اقدامات اصلی برای افزایش بهرهوری و پایداری تولید است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران در پایان از همکاری مرغداران و دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و تأکید نمود که با این تعامل، روند تولید گوشت مرغ در استان به شکل منظم و با کیفیت ادامه خواهد یافت.
