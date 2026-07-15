به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و ظرفیتهای صنعت جوجهکشی مازندران با حضور مدیرعامل انجمن کارخانجات جوجهکشی استان، اظهار کرد: کارخانجات جوجهکشی از حلقههای راهبردی زنجیره تولید گوشت مرغ و تأمین امنیت غذایی هستند و ارتقای زیرساختها و تجهیزات این واحدها آثار مستقیمی بر افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت بهسازی، بازسازی و نوسازی تجهیزات کارخانجات جوجهکشی افزود: استفاده از فناوریهای نوین، تجهیزات بهروز و سامانههای دقیق کنترل دما، رطوبت، تهویه و ضدعفونی از مهمترین الزامات فنی برای ارتقای کیفیت جوجه یکروزه و افزایش بهرهوری تولید است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران رعایت استانداردهای بهداشتی و فنی را از دیگر اولویتهای این صنعت برشمرد و گفت: تقویت برنامههای مراقبتی، پایش مستمر فرآیندهای تولید و ارتقای مدیریت فنی واحدهای جوجهکشی میتواند زمینه تولید پایدار و باکیفیت را فراهم کند.
نگهدار با اشاره به شرایط رقابتی صنعت طیور، حمایت از سرمایهگذاری در بخش نوسازی تجهیزات را ضروری دانست و تصریح کرد: حفظ جایگاه صنعت طیور استان نیازمند رویکردی توسعهمحور و همکاری مؤثر تشکلهای تخصصی با برنامههای فنی و اجرایی سازمان است.
وی افزود: انجمن کارخانجات جوجهکشی میتواند با ایجاد همافزایی میان فعالان این بخش، در انتقال مطالبات تخصصی، رفع چالشها و تسهیل اجرای برنامههای توسعهای نقش مؤثری ایفا کند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به بررسی موانع نوسازی تجهیزات در این نشست، اظهار کرد: استفاده از ظرفیتهای حمایتی، کاهش هزینههای تولید، ارتقای شاخصهای کیفی و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی از مهمترین محورهای مطرح شده در این جلسه بود.
نگهدار در پایان با تأکید بر نقش صنعت جوجهکشی در اقتصاد و امنیت غذایی استان گفت: این صنعت نقطه آغاز زنجیره تولید گوشت مرغ است و توسعه و توانمندسازی آن میتواند ضمن کاهش هزینههای تولید و افزایش درآمد مرغداران، زمینه تحقق خودکفایی و پایداری تولید گوشت سفید را فراهم کند.:::
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