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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

مقارن ظهر امروز رخ داد؛

انفجار در یکی از زاغه های مهمات متعلق به سپاه

انفجار در یکی از زاغه های مهمات متعلق به سپاه

روابط عمومی کل سپاه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: مقارن ظهر امروز انفجاری در یکی از زاغه های نگهداری مهمات متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوالی تهران رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقارن ظهر امروز انفجاری در یکی از زاغه های نگهداری مهمات متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوالی تهران رخ داد.

اخبار و اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1458190

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