انفجار در یکی از زاغه های مهمات متعلق به سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقارن ظهر امروز انفجاری در یکی از زاغه های نگهداری مهمات متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوالی تهران رخ داد.

اخبار و اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.