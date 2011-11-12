دانش آموزان نهاوندی در مسابقات دو صحرانوردی استان همدان اول شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ساکی گفت: در این مسابقات که به منظور انتخاب ترکیب تیم استان در دو رده دبیرستان و راهنمایی برگزار شد 19 تیم از مناطق نوزده گانه همدان شامل 320 ورزشکار حضور داشتند که در هر دو رده تیم نهاوند مقام اول استان همدان را به دست آورد.

ساکی افزود: این مسابقه از محل شهرک شهید حیدری نهاوند آغاز و دوند گان مقطع متوسطه مسافت پنج کیلومتر و دوندگان مقطع راهنمایی مسافت چهار کیلومتر را تا مقابل سالن ورزشی تختی دویدند.

وی افزود: در پایان این مسابقات پس از قهرمانی نهاوند در مقطع متوسطه به ترتیب تیم های بهار و تویسرکان مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

ساکی افزود: در مقطع راهنمایی نیز تیم های ناحیه دو همدان و اسد آباد به ترتیب دوم و سوم شدند.