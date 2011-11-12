زیارت دوره اماکن مقدس مکه آغاز شد

محمدحسین عسکری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی گفت: زیارت دوره از اماکن مقدسه مکه مکرمه برای حجاج ایرانی از امروز شنبه مصادف به 16 ذی الحجه براساس تقویم عربستان، آغاز شد.

وی که مسئول امور آموزش میدانی روحانیون در مکه مکرمه نیز است، با بیان اینکه برنامه مکه شناسی در 20 روز و روزانه در دو نوبت اجرایی می‌شود، افزود: کاروان‌هایی که در این باره اعلام آمادگی و امکانات لازم را تامین کنند، همه نوع همکاری را با آنها خواهیم داشت.

عسکری تصریح کرد: منطقه فخّ (محلّ شهادت و دفن حسین بن على بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب)، شعب ابی طالب، اطراف و داخل مسجدالحرام، جنت النور و محل کودکی پیامبر (ص) از جمله اماکن مقدسی هستند که در زیارت دوره در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، امکان مقدس مکه مکرمه به شرح ذیل هستند:

شعب ابی طالب



محل محاصره اقتصادی سیاسی مسلمانان صدر اسلام به مدت سه سال؛ محل زندگی قبیله قریش؛ به نام شعب علی(ع) و شعب ابی‌طالب(ع) نیز یاد می‌شود. حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب در این منطقه رحلت نمودند و آن سال به نام عام الحزن نامیده شد- ابوطالب، خدیجه، طاهر، قاسم، یاسر، سمیه، عبد مناف، قصی، عبدالمطلب و بسیاری از شیعیان در این کان دفن شده‌اند.

محلّ تولد پیامبر(ص)



خانه حضرت عبدالله(ع) و آمنه(س)، محلّ تولد حضرت رسول(ص) که اکنون به عنوان کتابخانه مکّه مکرّمه از آن استفاده می‌شود.



خانه حضرت خدیجه



در شعب ابوطالب و محدوده خانه های قریش قرار داشت که در طرح توسعه حرم تخریب شده است و همچنین محل تولد حضرت زهراء(س).



کوه ابوقبیس



در قسمت کوه صفا قرار داشت؛ محلی که واقعه شق القمر بر روی آن رخ داد، مسجدی بر روی آن قرار داشت که به مسجد بلال نامیده می‌شد. اکنون محل قصر ساخته شده توسط ملک فهد قرار دارد؛ در دامنه آن کوه صفا قرار دارد.



مسجد شجره



مسجدی که در آن معجزه دو نیم شدن درخت و حرکت آن توسط پیامبر اتفاق افتاد.



مسجد جنّ



مسجدی که سوره جن در آن نازل شده است؛ تعدادی از جنیان در این مسجد به پیامبر ایمان آوردند.



مسجد الاستراحه



مسجدی که پیامبر هنگام چوپانی در این محل حاضر می‌شد؛ در اوقاتی که پیامبر در غار حرا مشغول راز و نیاز بود در این محل با حضرت خدیجه ملاقات می‌نمود.



قبرستان معلّا



یا قبرستان ابوطالب و قبرستان حجون – محل دفن وابستگان و اجداد پیامبر از جمله: عبدمناف(ع)، عبدالمطلب(ع)، آمنه(س)، ابوطالب(ع)، خدیجه(س) و .. . در گذشته دارای گنبد و بارگاه بوده است که تخریب شده‌اند.



صحرای عرفات



خارج از محدوده حرم – در کنار جبل الرحمه – واجب است در حج تمتع حاجیان در این سرزمین ساعاتی را وقوف داشته باشند.



جبل الرحمه



کوهی است در صحرای عرفات – انتهای صحرای عرفات قرار دارد، امام حسین(ع) در دامنه این کوه دعای عرفه را مناجات نمودند.



وادی محسّر



سرزمینی بین عرفات و مشعر که سرزمین عذاب هم نامیده می‌شود؛ سپاه فیل که قصد تعرض به ساحت کعبه را داشتند توسط ابابیل و به فرمان خدا در این سرزمین به هلاکت رسیدند ؛ عبور از آن به سرعت، توصیه شده، زیرا سرزمین عذاب است.



صحرای مشعر



سرزمینی است بین عرفات و منا – بیتوته در آن در ایام حجّ تمتع واجب است. مستحب است سنگهای رمی جمرات از این سرزمین جمع شوند.



صحرای منا



آخرین صحرا و نزدیکترین منطقه به مکه؛ منا به معنای آرزو است. روز عید قربان حاجیان در آن اعمالی ذبح، حلق، رمی جمرات سه گانه، بیتوته را انجام می‌دهند.



مسجد خیف



مسجدی که در دامنه کوه قرار گرفته است، محلّ نماز گزاردن هفتاد پیامبر؛ محلّ ادای خطبه وداع توسّط پیامبر در حجة الوداع، محل نزول آیه ابلاغ بر پیامبر و محلّی که دشمنان پیامبر بر کشتن پیامبر پیمان بستند.



مسجد کبش



محل ذبح قربانی توسط حضرت ابراهیم(ع) و پیامبر اسلام(ص) – در طرح توسعه تخریب شده است.



مسجد کوثر



محل نزول سوره کوثر بر پیامبر(ص)



مسجد البیعه (عقبه)



محلی که حدود هفتاد نفر از انصار از اهالی مدینه برای اولین مرتبه با پیامبر بیعت کردند و او را به مدینه دعوت کردند.



کوه نور - غار حرا



محل مناجات پیامبر در خارج مدینه، محل مبعوث شدن آن حضرت به پیامبری و محل نزول آیات اول سوره علق.



کوه ثور - غار ثور



محل مخفی شدن پیامبر(ص) هنگام هجرت به مدت سه روز ؛ معجزه الهی در نگهداری پیامبرش توسط کبوتر و تار عنکبوت در این محل اتفاق افتاد.



مسجد تنعیم



نزدیکترین محل به محدوده حرم؛ در حال حاضر حاجیان برای عمره مفرده مجدد از این محل محرم می‌شوند. پیامبر این محل را برای محرم شدن همسرشان توصیه فرمودند.



منطقه حدیبیه



منطقه‌ای که صلح حدیبیه بین پیامبر(ص) و کفار قریش به مدت ده سال در آن اتفاق افتاد، بیعت رضوان یا بیعت شجره یا بیعت نسوان(زنان) در سال ششم هجری در این منطقه رخ داد.



منطقه فخّ



محلّ شهادت و دفن حسین بن على بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب معروف به شهید فخّ به همراه تعدادی از سادات حسنی، خبر قیام و شهادت او توسط پیامبر داده شده بود؛ امام صادق(ع) در این محل نماز گزارده است.



میقات جحفه



محل احراح کسانی که از سمت جده قصد ورود به منطقه حرم را دارند؛ منطقه غدیر خم و مسجد غدیر خم نیز در همین سرزمین قرار دارد ؛ عبور از این میقات در کمتر از سی روز بدون احرام جایز نیست.

