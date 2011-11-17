تشدید نظارت بر خودروهای تخلیه خاک و نخاله در باقر شهر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساکنان باقرشهر همه روزه نظاره گر مقدار قابل توجهی از کامیونهای حمل نخاله هستند که به جای اینکه نیم ساعت در راه باشند تا نخاله را در طرف دیگر شهر و در محل مشخص تخلیه کنند، ترجیح می دهند که این بارها را در گوشه ای خالی کنند و در مقابل، چند مرتبه این کار را انجام دهند تا پول بیشتری کسب کنند و اگر این جابجایی در شب صورت بگیرد، درصد تخلف آنها بیشتر می شود.

وی افزود: این کامیونها، نخاله ها را بدون نگرانی از جریمه شدن در محلهایی غیر متعارف و بر سر راه خالی می کنند، چراکه شاید تا به حال، جریمه این متخلفان آن قدر جدی و چشمگیر نبوده است؛ ولی نمی دانند که علاوه بر مشکلات زیست محیطی، جان چه تعداد از شهروندان را به خاطر انداخته اند که از اوایل آذرماه کنترل خودروهای تخلیه خاک و نخاله شدت می گیرد.

گاهی به دلیل توجیهات اقتصادی، ضایعات ساختمانی افزایش می یابد

وی افزود: افزایش میزان تولید و نخاله عوامل متعددی دارد و گاهی به دلیل توجیهات اقتصادی، ساختمانهایی که کمی از زمان ساخت آنها گذشته، دوباره دست به ساخت می زنند که ضایعات ساختمانی افزایش می یابد.

مدیر حوزه خدمات شهری شهرداری باقرشهر یادآور شد: در حال حاضر این امر در باقرشهر مشهود است و تعدادی از شهروندان با مجموعه شهرداری همکاری مطلوبی دارند.

وی افزود: سیستم حمل و نقل مصالح ساختمانی که در مواردی باعث می شوند مصالح به صورت فله ای بار بزنند و همین طور نیز تخلیه کنند، عاملی در افزایش میزان ضایعات است که توسعه سیستمهای بسته بندی مصالح

می بایست در این زمینه مدنظر قرار گیرد.

توکلی هشدار داد: تخلیه این مواد در مجاورت مناطق مسکونی، مسیلها، کانالها و همچنین حواشی جاده‌ ها و بزرگراهها، خسارتهای زیست‌محیطی و انسانی بسیاری به ‌وجود می‌آورد که در همین خصوص، ستاد ساماندهی خاک و ضایعات ساختمانی در راستای کاهش معضلات ناشی از خاک و نخاله در باقرشهر به صورت مستمر در حال برخورد با متخلفین است.

عدم ساماندهی مناسب خاک و ضایعات ساختمانی

وی با اشاره به مشکلات و معضلات ناشی از عدم ساماندهی مناسب خاک و ضایعات ساختمانی عنوان کرد: تخلیه خاک و نخاله در معابر و گذرگاههای سطح شهر باعث به وجود آمدن مناظری زشت و نا زیبا در محیط شهری و به ویژه در حریم می شود، به ‌طوری که چشم هر بیننده‌ای را آزار می‌ دهد.

مدیر حوزه خدمات شهری شهرداری باقرشهر ادامه داد: تخلیه خاک و نخاله در حاشیه راهها، جاده ‌ها و بزرگراهها ضمن آلودگی محیط زیست باعث ایجاد سد معبر است؛ خاک و نخاله محل زندگی جوندگان موذی و حشراتی مانند پشه خاکی است که عامل بیماری سالک بوده و محلی برای منبع انواع بیماریها می‌شود.

وی به مصوبه شورای اسلامی باقرشهر در خصوص اخذ بهای خدمات ضایعات و خاک و نخاله‌ های ساختمانی از حمل کنندگان اشاره کرد و بیان داشت: در همین راستا، استفاده از اهرمهای قانونی و مواد 7 و 16 و 20 قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن در خصوص برخورد با متخلفان تخلیه در مکانهای غیر مجاز و نظارت بر کار پیمانکاران خاکبرداری، در شهرداری تقویت می ‌شود.

برخورد با یکهزار متخلف/ برخورد جدی با متخلفان ادامه داد

این مسئول تصریح کرد: طی یکسال گذشته با یکهزار مورد تخلف برخورد کرده ایم که از این تعداد 200 مورد آن به دلیل تخلیه های غیر مجاز به مراجع قضایی معرفی شده اند و برخورد با متخلفان ادامه داد.

وی افزود: برخی پروژه ها مانند حفاریهای مربوط به احداث خطوط جمع آوری فاضلاب شهری، آب یا گاز مقطعی بوده و می توان بر اساس زمان شروع و پایان پروژه ها، برنامه ریزی و اقداماتی برای جمع آوری آنها انجام داد.

راه اندازی آژانس نخاله در آینده نزدیک در باقرشهر

مدیر حوزه خدمات شهری شهرداری باقرشهراظهار داشت: ایجاد آژانس نخاله در دست اقدام است و در آینده نزدیک راه اندازی می شود.

این مسئول اضافه کرد: برای دفن هر تن خاک و نخاله بین سه تا 5.3 مترمکعب فضا اشغال می شود و این در حالی است که روزانه بالغ بر 400 هزار تن خاک و نخاله و مخلوط در سطح باقرشهر تولید می شود.

وی افزود: شهروندان باید با اخذ مجوز و به صورت قانونی نسبت به حمل نخاله های ساختمانی اقدام کرده و نخاله های مازاد را از معابر عمومی پاکسازی کنند.