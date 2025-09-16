به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتی نسب صبح سه شنبه در نشت با مدیران واحدهای تولیدی بتن آماده گفت: تخلیه اضافه بتن در معابر عمومی حاشیه جادهها خیابانها و شستشوی میکسر حمل بتن در جداول کهگیلویه و بویراحمد ممنوع بوده و مطابق با قانون خودرو از یک هفته تا ۱۰ هفته توقیف خواهد شد.
وی اظهار کرد: هدف از این اقدام محیط زیست برای بازچرخانی و استفاده مجدد از آب و بتن با هدف مدیریت تولید و پسماند است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند تصریح کرد: این قانون، صنایع را موظف کرده که خود مدیریت پسماند داشته باشند و هر وسیلهی نقلیه ای که اقدام به تخلیه هرگونه پسماند در معابر عمومی نماید از یک هفته تا ۱۰ هفته توقیف خواهد شد.
وی افزود: گاهاً مشاهده میشود ماشینهای حمل بتن آماده پس از اتمام کار، اضافه بتن خود را در معابر عمومی، جادهها و حاشیه شهر تخلیه و پس از اتمام کار، میکسر خود را در معابر عمومی و جداول شهرها شستشو میدهند که این اقدام خلاف ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند است و مجازات حقوقی و کیفری دارد.
دیانتی نسب تصریح کرد: برخی از ماشینهای حمل بتن آماده اضافه بر ظرفیت ماشین حمل بتن دارند و همین باعث میشود هنگام عبور و مرور در جادهها سرریز بتن اضافه در جادهها و معابر عمومی تخلیه شود که این موضوع باید توسط مدیران بخش فنی و نظارتی واحدهای تولید مورد توجه قرار گیرد.
وی ابراز کرد: با توجه به محدودیت استان در تعیین جایگاه برای تخلیه نخاله و زباله و نیز وضعیت پوشش جنگلی استان و لزوم حفاظت و حراست از محیط زیست میطلبد مدیران صنایع در بحث بازچرخانی آب و استفاده مجدد از بتنهای اضافی دقت ویژه ای داشته و در این زمینه به جد برنامه عملیاتی داشته باشند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یادآور شد: یکی از راههای صرفه جویی در تولید و کمک به اقتصاد کشور میتواند همکاری بین بخشی شهرداری و واحدهای تولیدی باشد که در صورت داشتن اضافه بتن، بجای تخلیه در معابر عمومی و کنار جادهها، طی همکاری با شهرداری، اضافه بتن را برای تولید جداول، جدا کننده بتنی و یا معابر سازی در اختیار شهرداریها قرار دهند تا در مصارف شهرسازی استفاده گردد.
وی گفت: در محدوده کمربندی یاسوج به شیراز واقع در زیر زندان مرکزی، جایگاهی برای تخلیه نخالههای ساختمانی مشخص شده اما حقیقتاً ما باید به سمتی پیش برویم که از این پسماندها استفاده مجدد کنیم.
