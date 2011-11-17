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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

همایش امامان جمعه و جماعات شهرستان جوانرود برگزار شد

همایش امامان جمعه و جماعات شهرستان جوانرود برگزار شد

جوانرود - خبرگزاری مهر: همایش مشترک ائمه جمعه و جماعات و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج در جوانرود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ همایش مشترک ائمه جمعه وجماعات، هیئت امناء مساجد و فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان جوانرود، صبح پنجشنبه در مسجد جامع قدیم این شهرستان برگزار شد.

در این همایش، سرهنگ ایرج قاسم آبادی گفت: به برکت انقلاب اسلامی امروز مساجد در ایران اسلامی به عنوان کانون اتحاد، انسجام و اقتدار اسلامی کارکردهای گوناگونی در زمینه های عبادی ومعنوی، اعتقادی واخلاقی، فرهنگی و تبلیغی و آگاهی بخشی سیاسی و اجتماعی داشته است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه جوانرود افزود: یکی از افتخارات بسیج این است که اصلی ترین رده های خود یعنی پایگاههای مقاومت را در مساجد تشکیل داده است.

امام جمعه جوانرود نیز با تاکید بر تقویت برنامه های فرهنگی در مساجد گفت: تمام نهادهای فعال در سطح مساجد با محور قرار دادن وحدت در کارها زمینه را برای پیشبرد برنامه های فرهنگی فراهم کنند.

ماموستا ملا احمد فخری در پایان افزود: کسانی که مسئولیت خطیر امامت جمعه و جماعت را بر عهده دارند اگر نگاهشان وحدت گرایانه و بر مبنای حرکت به سمت تمدن اسلامی باشد می توان از ظرفیتهای بسیاری که در مساجد وجود دارد در راستای بیداری اسلامی استفاده کرد.
 

کد مطلب 1462155

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