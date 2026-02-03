قریشی: پایگاههای بسیج در مساجد و بسیج محلات تقویت و احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی با بیان اینکه فعالیت پایگاههای بسیج نقش موثری در مدیریت حوادث و برخی جریانات دارد، اظهار کرد: نباید پایگاههای مساجدغیر فعال باشند و علاوه براین خود مساجد نیز پای کار بوده و علما در زمینه آگاهی بخشی پیشگام باشند و به عبارتی کارکرد اوایل انقلاب بار دیگر باید احیا شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی گفت: باید با جوانان و نوجوانان در خصوص وقایع روی داده و اوضاع جامعه گفت و گو شده و مباحث به شکل مطلوب برای آنان تحلیل و تبیین شود تا از اثرگذاری تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن جلوگیری کنیم.

امام جمعه ارومیه با تأکید بر نقش‌آفرینی نسل جوان در آینده کشور گفت: دانش‌آموزان امروز، پاسداران ارزش‌های انقلاب اسلامی و سازندگان فردای ایران هستند و باید با آگاهی، بصیرت و تلاش مستمر، الهام‌بخش نسل‌های آینده باشند.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی باید تحلیل های مبتنی بر واقعیت و وضعیت کنونی جامعه توسط صاحب نظران به‌ویژه در خصوص اعتراضات و اغتشاشات اخیر صورت گیرد، اضافه کرد: ارتباط با جوانان و نوجوانان باید بیشتر شده و در مورد مباحث به صورت مفصل و مستمر صحبت شود.

دشمن با جدیت در فضای مجازی برنامه ریزی کرده است

رئیس شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی اظهار کرد: دشمن با جدیت برنامه ریزی کرده و در فضای مجازی با قدرت کار می کند تا به اهدافش برسد که در مقابل برنامه ریزی دشمن باید با قدرت بایستیم.

وی با بیان اینکه باید در مسائل فرهنگی حضور با برنامه ریزی و تمهیدات ویژه مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی ضروری است، تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی هم باید به این بخش ورود جدی کرده و برنامه های مدون و موثر اجرا کند تا با مشکل مواجه نشویم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان نیز در این جلسه با اشاره به اقدام اتحادیه اروپا اظهار کرد: اتحادیه اروپا در اقدامی وقیحانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تروریست عنوان کرد؛ ما هم اعلام می کنیم با اقتدار تمام به حمایت و پشتیبانی از سپاه پرداخته و محکم پشت سپاه ایستاده ایم.

علیرضا نوروزی افزود: تا آخرین قطره خون به دفاع از وطن و کشورمان خواهیم پرداخت و این پیامی است که دشمنان این سرزمین باید بدانند.

ملت ایران همچنان وفادار به انقلاب و امام و وطن خویش هستند

وی یادآورشد: تهدیدات دشمنان بویژه تهدید نیروهای مسلح از جمله سپاه، نشان ناتوانی و عجز دشمن در برابر اقتدار ایران اسلامی است آنان این حقیقت را باید بدانند ملت ایران همچنان وفادار به انقلاب و امام و وطن خویش هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی به «طرح دفاع ملی» اشاره کرد و گفت: این طرح در چندین محور از جمله اقتدار نیروهای مسلح در افکار عمومی، جلب مشارکت عمومی و تقویت همبستگی ملی و هویت ایرانی اسلامی آماده شده است.

سردارجلیل وحیدی رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی هم به اهمیت جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری راه مقابله با دشمن را جهاد تبیین بیان کردند بنابراین وظیفه همه ما عمل به این مهم است.