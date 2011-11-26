دشمن جرات چپ نگاه کردن به خاک ایران اسلامی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی ظهر شنبه در تجمع بزرگ گردانهای عاشورا و الزهرا (س) سپاه بندرعباس، بیان داشت: تقارن هفته بسیج با ماه محرم، انسان را به یاد این حقیقت می اندازد که هرچه داریم از برکت وجود امام حسین (ع) است زیرا شخصیت والای او آفریده خاص خداوند است.

وی ادامه داد: امام حسین (ع) در راه دفاع از ارزشها و حفظ دین اسلام با تمام وجود و بسیج کردن خانواده خود در این راه مقدس تا پای جان در برابر کفر و بی عدالتی ایستادگی کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: ملت بسیجی ایران با اقتدار به امام حسین (ع) و پیروی از فرهنگ مقاوت و ایثار تا آخرین لحظه در برابر استکبار و دشمنان اسلام مقاومت می کنند و در واقع خون امام حسین (ع) دین و جهان اسلام را در طول تاریخ بیمه کرده است.

وی تصریح کرد: رزمندگان و بسیجیان در طول بیست و چند سال، تهدیدهای دشمن را تبدیل به فرصت کردند و با مجهز شدن به دانش و تکنولوژی روز در تمامی زمینه های نظامی، علمی و فرهنگی خوش درخشیده اند به گونه ای که دشمن جرات چپ نگاه کردن به خاک ابران اسلامی را ندارد.

فدوی بیان کرد: مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی با داشتن روحیه بسیجی در جبهه های نبرد حق علیه باطل، با وجود کمبود امکانات و تجهیزات نظامی، با توکل برخدا و تحقق وعده اش به صابرین، دشمن را ناامید و زمین گیر کردند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: بسیج چکیده عصاره عاشوراست، دشمنان ایران با چنین ملتی که الگو و مدل حرکتی و دفاعی خود را که برگرفته از فرهنگ عاشورا و پیروی از راه شهداست، روبه رو هستند و در مقابل مقایسه با آنان چیزی جز کف روی آب نیست که با کوچکترین نسیمی محو می شود.