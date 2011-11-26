بسیج خنثی کننده توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مهری ظهر شنبه در همایش بسیجیان شهرستان طالقان افزود: یکی از برکات و

دستاورده های انقلاب و رهبری امام راحل (ره ) ، تشکیل نهاد بسیج در کشور است.

وی ادامه داد: امروز بسیج پرچمدار تلاش، خدمت و دفاع از کیان اسلامی ایران و دین مبین اسلام است.

مهری گفت: بسیج یک اندیشه انقلابی و دینی است که در همه بخش های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، علمی ،دینی ، فرهنگی و ورزشی فعال است.

فرماندار طالقان اظهار داشت: تشکل بسیجی دارای سه وی‍‍‍‍ژگی مهم است که آن را متعالی می کند و اولین ویژگی، اندیشه الهی این لشگر مخلص خداست ، دومین ویژگی در قلب بسیجی جای دارد که همانا ولایی و تحت امر ولی خود بودن است و سومین ویژگی بسیجی ، عمل جهادی اوست که بسیج را الهی می کند.

مهری ادامه داد: بسیج یک نهاد مردمی است که در مبارزه با استکبار و ظلم ستیزی قاطعانه می ایستد و فریاد حمایت، دفاع و مقاومت سر می دهد.

وی افزود: تبلیغ و ترویج فرهنگ بسیجی درمیان جوانان امروز یک ضرورت است و باید هر فرد ایرانی که دغدغه دینی و انقلابی دارد در این راه تلاش کند.

سرهنگ حسین صیادی فرمانده سباه طالقان نیز در این همایش با اشاره به حضور فعال بسیج در همه عرصه ها گفت: بسیج یک تشکل چند بعدی است.

وی با اشاره به سالهای بعد از انقلاب اسلامی گفت :تنها راه ساختن ایران اسلامی پس از انقلاب اسلامی و جنگ حرکتی بسیجی مردم بود.

صیادی ادامه داد: امروز ایران اسلامی با پشتوانه بسجیان نخبه خود در بالاترین جایگاه فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است .

در پایان این همایش بسیجیان شهرستان طالقان با آرمانهای امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تجدید عهد و بیمان کردند.

