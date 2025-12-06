آشوری: خدمت در لباس بسیج مدال افتخار برای بسیجیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در همایش هفته بسیج با اشاره به جایگاه رفیع این نهاد مردمی، اظهار داشت: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها شأن و منزلت بسیج را تبیین کردهاند؛ بسیج مدرسه عشق است و مسیر انقلاب اسلامی بر پایه همین اندیشه شکل گرفته و ادامه یافته است.
وی با بیان اینکه امروز بسیج فراتر از کارکردهای امنیتی و سیاسی فعالیت میکند، عنوان کرد: بسیج در حوزههای محرومیتزدایی، اقدامات علمی و هر عرصهای که نیاز به حضور نیروهای جهادی باشد، نقش مؤثر و تعیینکنندهای ایفا میکند. این نهاد مقدس که شجره طیبه انقلاب است، مأموریت دارد مسیر انقلاب را تا انتها همراهی کند.
استاندار هرمزگان فرصت خدمت به مردم را نعمت الهی دانست و افزود: ما در نظامی زندگی میکنیم که پشتوانه خون شهدا را دارد و باید بهترین عملکرد را در لباس خدمت ارائه دهیم. لباس بسیج برای کارمندان دستگاهها برجستگی ویژهای دارد و آنان که رویکرد جهادی در عرصه کارمندی دارند، نسبت به سایرین مزیت و اثرگذاری بیشتری پیدا میکنند.
آشوری با اشاره به هویت ملی و دینی کشور گفت: ایران سرزمینی پهناور با پشتوانه قوی دینی است. امام خمینی (ره) با دوراندیشی بنیان کشور را بر بسیج، مردممحوری و دینمحوری قرار داد و همین هویت الهامبخش موجب شد ملت ایران از جنگهای سخت و نرم سربلند بیرون بیاید.
وی همچنین با تأکید بر ظرفیتهای انسانی و طبیعی کشور، اظهار داشت: انسجام و ارتباط عمیق مردم و رهبری از دستاوردهای ارزشمند امروز است. این موفقیتها محصول حاکمیت اسلامی است و دولتها نیز سهم مؤثری در رشد کشور داشتهاند، اما آنچه حاصل شده یک دستاورد جمعی است.
