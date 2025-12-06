آشوری: خدمت در لباس بسیج مدال افتخار برای بسیجیان است

  1. استانها
بندرعباس- استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف کشور، خدمت در این نهاد را مدال افتخار برای همه بسیجیان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در همایش هفته بسیج با اشاره به جایگاه رفیع این نهاد مردمی، اظهار داشت: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها شأن و منزلت بسیج را تبیین کرده‌اند؛ بسیج مدرسه عشق است و مسیر انقلاب اسلامی بر پایه همین اندیشه شکل گرفته و ادامه یافته است.

وی با بیان اینکه امروز بسیج فراتر از کارکردهای امنیتی و سیاسی فعالیت می‌کند، عنوان کرد: بسیج در حوزه‌های محرومیت‌زدایی، اقدامات علمی و هر عرصه‌ای که نیاز به حضور نیروهای جهادی باشد، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. این نهاد مقدس که شجره طیبه انقلاب است، مأموریت دارد مسیر انقلاب را تا انتها همراهی کند.

استاندار هرمزگان فرصت خدمت به مردم را نعمت الهی دانست و افزود: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که پشتوانه خون شهدا را دارد و باید بهترین عملکرد را در لباس خدمت ارائه دهیم. لباس بسیج برای کارمندان دستگاه‌ها برجستگی ویژه‌ای دارد و آنان که رویکرد جهادی در عرصه کارمندی دارند، نسبت به سایرین مزیت و اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کنند.

آشوری با اشاره به هویت ملی و دینی کشور گفت: ایران سرزمینی پهناور با پشتوانه قوی دینی است. امام خمینی (ره) با دوراندیشی بنیان کشور را بر بسیج، مردم‌محوری و دین‌محوری قرار داد و همین هویت الهام‌بخش موجب شد ملت ایران از جنگ‌های سخت و نرم سربلند بیرون بیاید.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشور، اظهار داشت: انسجام و ارتباط عمیق مردم و رهبری از دستاوردهای ارزشمند امروز است. این موفقیت‌ها محصول حاکمیت اسلامی است و دولت‌ها نیز سهم مؤثری در رشد کشور داشته‌اند، اما آنچه حاصل شده یک دستاورد جمعی است.

