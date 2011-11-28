محسن طاهری مدیرعامل خانه مداحان اهل بیت رسول الله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مقطع مداحیهایی اثرگذار است که موضوعات مورد تأکید علما را مدنظر داشته باشد، یک بخش مهم آن مسئله بصیرت دینی است که مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفته است و امروز مداحان مطرح به این مسئله کاملا اعتقاد داشته و نگاه عمیق و وسیعی به آن داشته‌اند به همین علت تا کنون در قشر جوان اثرگذار بوده اند.

وی افزود: توصیه ما به مداحان این است که طبق توصیه مقام معظم رهبری و مراجع تقلید با نگاه هایی که این افراد دارند به صحیح خواندن مقاتل و ادبیات قرص و محکم و ریشه های واقعی روضه ها توجه داشته باشند تا همچنان بتوانند تأثیر خود را حفظ کنند.

وی در رابطه با اقدامات خانه مداحان برای تغذیه فکری و محتوایی مداحان شهر تهران گفت: خانه مداحان اخیرا یک مقتل تحقیقی منتشر کرده است که می توان آن را یک گام مهم در این عرصه به شمار آورد چون مقاتلی که تا امروز منتشر شده از مأخذ دیگر گرفته شده و یا برمبنای مقاتل دیگر نوشته شده است؛ اما این مقتل از سوی خانه مداحان با نگاهی جامع منتشر شده است. خانه مداحان همچنین آثار شعرای آیینی در بخش رسانه ای ا گردآوری کرده و از این اشعار در نشریه های فصلی استفاده و در اختیار مداحان قرار می دهد.

محسن طاهری در رابطه با راهکارهای جلوگیری از آسیبهای مداحی گفت: خانه مداحان اعتقاد دارد اگر به ابعاد مثبت مداحی اشاره کنیم آسیبهایی که امروز درباره مداحی مطرح می شوند خود به خود از بین می رود. در روایتی از امیر امومنین که در آموزه های دینی هم به آن اشاره شده آمده است که اگر همواره خوبی ها و محسنات را در نظر بگیریم بدی ها خود به خود از بین می رود. اگر بخواهیم مداحی را از نگاه خیرخواهانه و فرهنگی وسیع نگاه کنیم مسیر مقدسی را خواهیم دید که دچار آسیب نشده است.

وی یادآور شد: نمی توان انکار کرد که یک عده از مداحان ناآگاه در یک مسائل سوق داده شده اند و به یک سری سبکهایی روی آورده اند که همواره از سوی علما تقبیح شده است. برخی افراد متأسفانه در این مسیرها قرار گرفته اند که این افراد نیز جوان تر هستند و با گذشت زمان این آسیبها کاهش می یابد.

وی در رابطه با آمار مداحان شهر تهران گفت: براساس آمار خانه مداحان اهل بیت رسول الله حدود 20 هزار مداح در تهران فعال هستند، اما این آمار فعلا در تهران است و حیطه فعالیتی خانه مداحان نیز تهران را در بر می گیرد.

مدیرعامل خانه مداحان با اشاره به اینکه این نهاد در کار مداحان نظارت دارد اما دخالت ندارد افزود: اگر تخلفی از چارچوبها صورت بگیرد در برخورد اول رویکرد اخلاقی را در پیش می گیریم چرا که هیچ برخوردی بالاتر از اخلاق خوب نیست، اهل بیت با دشمنان خود نیز برخورد سازنده و اخلاقی داشتند و اگر از اینها نتیجه ای حاصل نشود نهادهایی که قدرت اجرایی بیشتر دارند با این مسئله برخورد می کند.

وی در تشریح فعالیتهای خود در رابطه با بانوانی که در عرصه مداحی فعالیت می کنند گفت: تا کنون فضای ارتباط با بانوان مداح نداشته ایم؛ اما علاقمند هستیم در آینده اگر فضای مناسبی داشته باشیم تسهیلاتی را برای آموزش بانوان فعال در عرصه مداحی فراهم کنیم، چرا که در حال حاضر استقبال بانوان مداح نیز در این عرصه بسیار قابل توجه است.

طاهری در رابطه با کلاسهایی که هر هفته در خانه مداحان اهل بیت رسول الله برگزار می شود گفت: در هفته سه روز سه کلاس به صورت فعال برای مداحان برگزار می کنیم. یکی از کلاسها ردیفهای موسیقی را برای مداحان تدریس می کند، کلاس دیگر به تدریس قرآن و حدیث می پردازد؛ چرا که مداحان باید با ادبیات عرب آشنایی داشته باشند و اگر مداح به این مسائل مسلط باشد می تواند جامع الاطراف شود. در این مرکز همچنین کلاس تمرین مداحی برگزار می شود. همچنین یک جلسه رسمی با حضور مداحان سطح تهران به مدیریت رئیس هیئت مدیره خانه مداحان برگزار می شود که به ادبیات، انواع شعر و سبک می پردازد.

وی اضافه کرد: خانه مداحان هم در بعد حمایتی و هم در بعد نظارتی فعال است؛ بسیاری از مداحان در گذشته فعال بوده اکنون دوران کهنسالی خود را سپری می کنند و برخی با مشکلات زندگی رو به رو هستند و ما بر مبنای این تکلیف وظیفه حمایتی داریم و اگر بتوانیم هر فعالیتی را برای حمایت از این افراد انجام می دهیم؛ اما در بعد نظارتی در خانه مداحان برخورد قهری چندانی صورت نمی گیرد.

این مداح اهل بیت گفت: همچنین در توافقی که میان خانه مداحان اهل بیت رسول الله با شورای شهر صورت گرفته تسهیلاتی قرض الحسنه برای کمک به فعالان کانونهای قرآنی، مداحی و تعزیه خوانها درنظر گرفته شده است. همچنین قرار است برای مشکلات مسکن مداحان نیز اقداماتی صورت بگیرد که در صورت نهایی شدن اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در بخش روابط بین الملل برای محرم با همکاری معاونت بین الملل مرکز بین المللی تبلیغ تعدادی از مداحان به خارج از کشور اعزام شده اند و برخی مداحان را برای مراسم محرم ادارات و نهادهایی که درخواست کرده اند اعزام خواهیم کرد و با کارشناسی های انجام شده مداحان را برای هر فضا انتخاب می کنیم. پاکستان، هندوستان، مغولستان، ازبکستان، روسیه، قزاقستان، اسپانیا، بلغارستان و بلاروس از جمله کشورهای است که مداحان در ماه محرم امسال اعزام شده اند.

محسن طاهری گفت: خانه مداحان اهل بیت رسول برنامه یادواره شهدای مداحان را در ماه محرم برگزار می کند، ساخت برنامه های تلویزیونی برای معرفی مداحان، پیرغلامان و هیئتهای مذهبی ، اعزام مداحان به ادارات و وزارتخانه های تهران و اعزام مداح به شهرستانها را برای ماه محرم در دستور کار قرار داده ایم.