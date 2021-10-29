علیرضا زاکانی از خانه مداحان اهل بیت(ع) بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر امروز پس از بازدید از خانه مداحان اهل بیت (ع) و بخش‌های مختلف این مرکز با محسن طاهری مدیر عامل خانه مداحان اهل بیت (ع)، مرتضی طاهری رئیس هئات مدیره خانه مداحان اهل بیت (ع) و جمعی از مداحان دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار، مرتضی طاهری رئیس هیئت مدیره خانه مداحان اهل بیت (ع) به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: سال ۸۸ طی تفاهم نامه‌ای که با شهرداری شهر تهران صورت گرفت این ملک به عنوان خانه مداحان اهل بیت (ع) در اختیار مداحان قرار گرفت.

رئیس هئات مدیره خانه مداحان اهل بیت (ع) از افتتاح شعب‌های شهرستانی خانه مداحان خبرداد و عنوان کرد: خانه مداحان اهل بیت (ع) در دوره جدید در نظر دارد شعب شهرستانی خانه مداحان را افتتاح کند و این یکی از اهداف این مرکز به شمار می‌رود. بنابراین تا به امروز در دو شهر شمیرانات و بهشهر این افتتاح صورت گرفته و به زودی در شهریار، شهرری، اسلام شهر، زاهدان، کرمان، البرز، کرمانشان و …شاهد افتتاح‌های جدید خواهیم بود.

در ادامه علیرضا زاکانی شهردار تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی آن است که امام راحل به همراه ملت ایران با تمسک به اسلام جریان ناب شیعی را به حکومت اسلامی تبدیل کردند.

وی با استناد به کلام بنیانگذار کبیر انقلاب، گفت: ایشان می‌فرمایند محرم و صفر اسباب استمرار اسلام را فراهم کرد و ما مدیون محرم و صفر هستیم؛ از این منظر اهمیت و جایگاه مداحان اهل بیت (ع) به ویژه امام حسین (ع) کاملاً آشکار و معلوم می‌شود؛ مداحان نقش مهم و ویژه ای در استمرار و زنده ماندن محرم و صفر دارند.

شهردار تهران با بیان اینکه انقلاب اسلامی به عنوان شعبی از شعبات نورانی مسیر حقگویان و مجاهدان در طول تاریخ خودش را بدهکار محرم و صفر می‌داند، تصریح کرد: انقلاب همه داشته‌های خود را از مسیر محرم و صفر تأمین کرده است. بخصوص در این مسیر رشد و تکامل شاهد آن هستیم که جریان ناب اربعین افق جدیدی را برای جهانیان باز کرده که پایه‌های آن جریان در دل و جان، ایمان و اعتقادی خفته است که از آنجا نشأت می‌گیرد.

زاکانی با تاکید بر اینکه مداحان و ذاکران آل الله در روشن نگاه داشتن این چراغ نقش مهمی دارند، گفت: آنان اسباب آگاهی بخشی، بصیرت افزایی و بهره مندی از برکات اهل بیت (ع) هستند. بنابراین شهرداری تهران به عنوان آن جزئی که مردم دائماً با خدمات، حرکات، فعل و انفعالات آن مواجه و آشنا است بسیار مهم می‌داند که مسیری را انتخاب کند که در این مسیر از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته به نحو احسنت خروجی و دستاورد داشته باشد.

وی افزود: در دوره جدید اساس حرکت شورای شهر و شهرداری تهران به سمت و سویی است که از یک نهاد خدماتی صرف به یک نهاد اجتماعی خدمت گذار تغییر جهت دهد اگر چنین شود قطعاً نوع نگاه جامعه تغییر پیدا می‌کند تا حکمرانی واحد شهری در مدار مردم و نخبگان جامعه دنبال شود. برای رسیدن به این رشد و تکامل نیازمند توجه به نهضت حسینی هستیم. بنابراین شهرداری تهران با همه ظرفیتی که در اختیار دارد در خدمت است تا عطر حضرت سید شهدا (ع) در همه سطوح جامعه و در ابعاد مختلف بتواند فضا را عطر آگین کرده و از آن بهره ببرد.